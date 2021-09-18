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Помазанский - Догматическое богословие

Михаил Помазанский - Догматическое богословие
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational
Предлагаемая книга - изложение христианских догматов - содержит в себе именно то, чему учат нас святые Апостолы в своих писаниях, что затем сохранили в силе и подлинности великие отцы Церкви в своем самоотверженном служении против различных еретических нападений: святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст; что Церковь хранила, оберегала, защищала и в неповрежденности исповедует до наших дней. Не существует православного, в чем-либо особенного, «русского» (или принадлежащего другой нации) богословия, как это иногда представляется поверхностным наблюдателям. По природе же человеческой «несовершенство» присуще каждому из нас и каждому нашему делу.
Поскольку вера есть источник жизни и сама она -жизнь, то в зависимости от насущных проблем современности догматические изложения акцентируют внимание на различных аспектах вероучения - тех, которые в данный период желательно, полезно, важно утвердить в духовном сознании человека. Так и в предлагаемом вниманию читателей изложении православного богословия особое место уделяется тесной и неразрывной связи между Церковью на земле и Церковью Небесной, нашему в Церкви духовному общению с небесным Иерусалимом и тьмами Ангелов, с торжествующим собором и церковью первенцев, написанных на небесах,,. (Евр. 12, 22-23). Здесь - подлинная плерома - полнота, соборность или кафоличность Церкви. В книге особое внимание уделено этому свойству Церкви. Данная истина забыта, игнорируется или совершенно отвергнута в так называемом «широком» христианстве.

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие

Клин, Фонд «Христианская жизнь», 2001 - 346 с.
Также издание в дореволюционном правописании:
ST. HERМAN OF ALASKA ВRОТНЕRНООD PRESS
1992 г - 285 с.
издание1992 г

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Содержание

Вступление
ВВЕДЕНИЕ
  • Забота Церкви о чистоте христианского учения
  • Источники догматов
  • Священное Писание
  • Священное Предание
  • Соборное сознание Церкви
  • Догмат и канон
  • Творения святых отцов и учителей Церкви как руководство в вопросах веры
  • Истины веры в богослужении
  • Изложения православного христианского вероучения
  • Символические книги
  • Догматические системы
  • Задача Догматического богословия
  • Догматика и вера
  • Богословие и наука. Богословие и философия
О БОГЕ В САМОМ СЕБЕ
1. Вера в Бога
  • Степень нашего знания о Боге
  • О существе и свойствах Божиих
  • Что свидетельствует Священное Писание о свойствах Божиих?
  • О единстве Божием
2. Догмат Пресвятой Троицы
  • О троичности Лиц в Боге при единстве Божием по существу
  • Свидетельства Священного Писания. Ветхий Завет
  • Свидетельства Священного Писания. Новый Завет
  • Исповедание догмата Пресвятой Троицы в древней Церкви
  • О личных свойствах Божественных Лиц
  • Именование Второго Лица Словом
  • Об исхождении Святого Духа
  • Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Лиц Пресвятой Троицы
  • Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Бога Сына с Богом Отцом
  • Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим
  • Переход ко второй части Догматического богословия
О БОГЕ И ЕГО ЯВЛЕНИИ МИРУ
3. Бог - Творец мира
  • Образ творения мира
  • Побуждение к творению
  • О совершенстве творения
  • Творение, природа и назначение мира ангельского
  • Ангелы в Священном Писании
  • Творение Ангелов
  • Природа Ангелов
  • Степень совершенства Ангелов
  • Число Ангелов. Ангельские степени
  • Служение Ангелов
  • Человек - венец творения
  • Душа как самостоятельная субстанция, отличная от тела
  • О происхождении душ отдельных людей
  • Бессмертие души
  • Душа и дух
  • Образ Божий в человеке
  • Назначение человека
  • От величия творения - к несравненному величию Творца
4. Бог - Промыслитель мира
  • Общий промысл Божий о мире
  • Промышление Божие о человеке до его падения
5· Зло и грех в мире
  • Зло и грех в мире
  • Падение в мире Ангельском, Мир темных и злых духов
  • Грехопадение людей
  • Первородный грех
6· Бог - Спаситель мира
  • Домостроительство нашего спасения
  • Приготовление рода человеческого к принятию Спасителя
  • Пришествие на землю и воплощение Сына Божия
  • Господь Иисус Христос - истинный Бог
  • О человеческой природе Господа Иисуса Христа
  • Борьба Церкви с заблуждениями относительно Божества и человечества Иисуса Христа
  • Образ соединения двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа
  • О безгрешности человеческой природы Иисуса Христа
  • Единство Ипостаси Христовой
  • О едином поклонении Христу
  • Догматы о Пресвятой Матери Божией
  • Приснодевство Богоматери
  • Пресвятая Дева Мария есть Богородица
  • Догмат искупления
  • Общая икономия спасения
  • Состояние мира перед пришествием Спасителя
  • Общее спасение мира во Христе
  • Личное перерождение и новая жизнь во Христе
  • Слово «Искупление» в употреблении Апостолами
  • Тройственное служение Господа
  • Христос - Первосвященник
  • Христос - Благовеститель (Пророческое служение Господа)
  • Христос - Глава и Царь мира (Царское служение Христово)
  • Как понимать «обожение человечества во Христе»?
  • Воскресение Христово. Спасительные плоды Воскресения Христова
  • Победа над адом и смертью
  • Блаженство святых на небе и начало бытия великого Царства Христова - Небесной Торжествующей Церкви
  • Ниспослание Духа Святого и создание Церкви Христовой на земле
7. Церковь Христова
  • Понятие о Церкви Христовой на земле
  • Начало бытия Церкви, ее рост и назначение
  • Глава Церкви
  • Тесная связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на небе
  • Свойства Церкви
  • Церковная иерархия
8. Таинства Церкви. Жизнь Церкви в Духе Святом
  • Новая жизнь
  • Благодать
  • Таинства
  • Таинство Крещения
  • Таинство Миропомазания
  • Таинство Евхаристии
  • Таинство Покаяния
  • Таинство Священства
  • Таинство Брака
  • Таинство Елеосвящения
9. Молитва
  • Молитва как выражение внутренней жизни Церкви. Духовная связь членов Церкви в молитве
  • Молитвы об усопших
  • Молитвенное общение со святыми
  • О внешних сторонах молитвы
  • Телесное богопоклонение
  • Иконопочитание
  • Почитание святых мощей
  • Путь христианина. Крест Христов - путь, сила и знамя Церкви
10· Христианская эсхатология. Грядущие судьбы мира и человечества. О Боге - Завершителе судеб мира
  • Участь человека по смерти до всеобщего суда. Частный суд
  • Признаки приближения дня второго Пришествия Господа и Страшного Суда
  • Второе пришествие Сына Человеческого
  • Воскресение мертвых
  • Кончина века сего
  • Всеобщий суд
  • Царство славы
Об авторе этой книги

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Догмат Пресвятой Троицы

Бог един по Существу и троичен в Лицах. Догмат Троичности - основной догмат христианства. На нем непосредственно основывается ряд великих догматов Церкви, и прежде всего догмат нашего искупления. Вследствие особой важности учение о Пресвятой Троице составляет содержание всех Символов веры, какие употреблялись и употребляются в Православной Церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным случаям пастырями Церкви.
Будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице является и самым трудным для осмысления ограниченным человеческим разумом. Вот отчего ни за какую иную христианскую истину не было столь напряженной борьбы в истории древней Церкви, как за этот догмат и за вопросы, непосредственно с ним связанные.
Догмат Пресвятой Троицы заключает в себе две основные истины:
1. Бог есть един по Существу, но Троичен в Лицах, или, иными словами: Бог - Триединый, Триипостасный, Троица Единосущная.
2. Ипостаси имеют личные свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит от Отца.
Мы поклоняемся Пресвятой Троице единым нераздельным поклонением. У отцов Церкви и в богослужении Троица именуется часто единицею в троице, единицею триипостасною. В большинстве случаев молитвы, обращенные к одному покланяемому Лицу Святой Троицы, заканчиваются славословием всем трем Лицам (например, в молитве Господу Иисусу Христу: Яко препрославлен ecu со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятьш Духом вовеки. Аминь).
Церковь, обращаясь молитвенно к Пресвятой Троице, призывает Ее в единственном, а не во множественном числе, например: Яко Тя (а не Вас) хвалят все силы небесные, и Тебе (а не Вам) славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Христианская Церковь, сознавая таинственность этого догмата, видит в нем великое откровение, возвышающее веру христианскую неизмеримо над всяким исповеданием простого единобожия, какое встречаем и в иных религиях, нехристианских. Догмат триипостасности указывает на полноту таинственной внутренней жизни в Боге, ибо Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8), и любовь Божия не может простираться только на сотворенный Богом мир: она в Святой Троице обращена и внутрь Божественной жизни. Еще яснее для нас догмат триипостасности указывает на близость Божию к миру: Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас и во всем творении. Над нами - Бог Отец, Источник приснотекущий, по выражению молитвы церковной, Основа всякого бытия, Отец щедрот, любящий нас и пекущийся о нас, творении Его; мы - дети Его по благодати. С нами - Бог Сын, рождение Его, ради любви Божественной явивший Себя людям Человеком, чтобы мы знали и своими глазами увидели, что Бог с нами, приискренне, то есть совершеннейшим образом «приобщившийся нам» (Евр. 2, 14). В нас и во всем творении - Своею силою и благодатию - Дух Святой, Который все наполняет, Податель жизни, Животворящий, Утешитель, Сокровищница и Источник благ. Три Божественных Лица, имеющих превечное и предвечное бытие, явлены миру с пришествием и воплощением Сына Божия, будучи едина сила, едино существо, едино Божество (Стихира в день Пятидесятницы).
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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
ekspert111 4 years ago

Спасибо!!!

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