Помазанский - Догматическое богословие
Предлагаемая книга - изложение христианских догматов - содержит в себе именно то, чему учат нас святые Апостолы в своих писаниях, что затем сохранили в силе и подлинности великие отцы Церкви в своем самоотверженном служении против различных еретических нападений: святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст; что Церковь хранила, оберегала, защищала и в неповрежденности исповедует до наших дней. Не существует православного, в чем-либо особенного, «русского» (или принадлежащего другой нации) богословия, как это иногда представляется поверхностным наблюдателям. По природе же человеческой «несовершенство» присуще каждому из нас и каждому нашему делу.
Поскольку вера есть источник жизни и сама она -жизнь, то в зависимости от насущных проблем современности догматические изложения акцентируют внимание на различных аспектах вероучения - тех, которые в данный период желательно, полезно, важно утвердить в духовном сознании человека. Так и в предлагаемом вниманию читателей изложении православного богословия особое место уделяется тесной и неразрывной связи между Церковью на земле и Церковью Небесной, нашему в Церкви духовному общению с небесным Иерусалимом и тьмами Ангелов, с торжествующим собором и церковью первенцев, написанных на небесах,,. (Евр. 12, 22-23). Здесь - подлинная плерома - полнота, соборность или кафоличность Церкви. В книге особое внимание уделено этому свойству Церкви. Данная истина забыта, игнорируется или совершенно отвергнута в так называемом «широком» христианстве.
Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие
Клин, Фонд «Христианская жизнь», 2001 - 346 с.
Также издание в дореволюционном правописании:
ST. HERМAN OF ALASKA ВRОТНЕRНООD PRESS
1992 г - 285 с.
1992 г - 285 с.
Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Содержание
Вступление
ВВЕДЕНИЕ
- Забота Церкви о чистоте христианского учения
- Источники догматов
- Священное Писание
- Священное Предание
- Соборное сознание Церкви
- Догмат и канон
- Творения святых отцов и учителей Церкви как руководство в вопросах веры
- Истины веры в богослужении
- Изложения православного христианского вероучения
- Символические книги
- Догматические системы
- Задача Догматического богословия
- Догматика и вера
- Богословие и наука. Богословие и философия
О БОГЕ В САМОМ СЕБЕ
1. Вера в Бога
- Степень нашего знания о Боге
- О существе и свойствах Божиих
- Что свидетельствует Священное Писание о свойствах Божиих?
- О единстве Божием
2. Догмат Пресвятой Троицы
- О троичности Лиц в Боге при единстве Божием по существу
- Свидетельства Священного Писания. Ветхий Завет
- Свидетельства Священного Писания. Новый Завет
- Исповедание догмата Пресвятой Троицы в древней Церкви
- О личных свойствах Божественных Лиц
- Именование Второго Лица Словом
- Об исхождении Святого Духа
- Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Лиц Пресвятой Троицы
- Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Бога Сына с Богом Отцом
- Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим
- Переход ко второй части Догматического богословия
О БОГЕ И ЕГО ЯВЛЕНИИ МИРУ
3. Бог - Творец мира
- Образ творения мира
- Побуждение к творению
- О совершенстве творения
- Творение, природа и назначение мира ангельского
- Ангелы в Священном Писании
- Творение Ангелов
- Природа Ангелов
- Степень совершенства Ангелов
- Число Ангелов. Ангельские степени
- Служение Ангелов
- Человек - венец творения
- Душа как самостоятельная субстанция, отличная от тела
- О происхождении душ отдельных людей
- Бессмертие души
- Душа и дух
- Образ Божий в человеке
- Назначение человека
- От величия творения - к несравненному величию Творца
4. Бог - Промыслитель мира
- Общий промысл Божий о мире
- Промышление Божие о человеке до его падения
5· Зло и грех в мире
- Зло и грех в мире
- Падение в мире Ангельском, Мир темных и злых духов
- Грехопадение людей
- Первородный грех
6· Бог - Спаситель мира
- Домостроительство нашего спасения
- Приготовление рода человеческого к принятию Спасителя
- Пришествие на землю и воплощение Сына Божия
- Господь Иисус Христос - истинный Бог
- О человеческой природе Господа Иисуса Христа
- Борьба Церкви с заблуждениями относительно Божества и человечества Иисуса Христа
- Образ соединения двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа
- О безгрешности человеческой природы Иисуса Христа
- Единство Ипостаси Христовой
- О едином поклонении Христу
- Догматы о Пресвятой Матери Божией
- Приснодевство Богоматери
- Пресвятая Дева Мария есть Богородица
- Догмат искупления
- Общая икономия спасения
- Состояние мира перед пришествием Спасителя
- Общее спасение мира во Христе
- Личное перерождение и новая жизнь во Христе
- Слово «Искупление» в употреблении Апостолами
- Тройственное служение Господа
- Христос - Первосвященник
- Христос - Благовеститель (Пророческое служение Господа)
- Христос - Глава и Царь мира (Царское служение Христово)
- Как понимать «обожение человечества во Христе»?
- Воскресение Христово. Спасительные плоды Воскресения Христова
- Победа над адом и смертью
- Блаженство святых на небе и начало бытия великого Царства Христова - Небесной Торжествующей Церкви
- Ниспослание Духа Святого и создание Церкви Христовой на земле
7. Церковь Христова
- Понятие о Церкви Христовой на земле
- Начало бытия Церкви, ее рост и назначение
- Глава Церкви
- Тесная связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на небе
- Свойства Церкви
- Церковная иерархия
8. Таинства Церкви. Жизнь Церкви в Духе Святом
- Новая жизнь
- Благодать
- Таинства
- Таинство Крещения
- Таинство Миропомазания
- Таинство Евхаристии
- Таинство Покаяния
- Таинство Священства
- Таинство Брака
- Таинство Елеосвящения
9. Молитва
- Молитва как выражение внутренней жизни Церкви. Духовная связь членов Церкви в молитве
- Молитвы об усопших
- Молитвенное общение со святыми
- О внешних сторонах молитвы
- Телесное богопоклонение
- Иконопочитание
- Почитание святых мощей
- Путь христианина. Крест Христов - путь, сила и знамя Церкви
10· Христианская эсхатология. Грядущие судьбы мира и человечества. О Боге - Завершителе судеб мира
- Участь человека по смерти до всеобщего суда. Частный суд
- Признаки приближения дня второго Пришествия Господа и Страшного Суда
- Второе пришествие Сына Человеческого
- Воскресение мертвых
- Кончина века сего
- Всеобщий суд
- Царство славы
Об авторе этой книги
Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Догмат Пресвятой Троицы
Бог един по Существу и троичен в Лицах. Догмат Троичности - основной догмат христианства. На нем непосредственно основывается ряд великих догматов Церкви, и прежде всего догмат нашего искупления. Вследствие особой важности учение о Пресвятой Троице составляет содержание всех Символов веры, какие употреблялись и употребляются в Православной Церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным случаям пастырями Церкви.
Будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице является и самым трудным для осмысления ограниченным человеческим разумом. Вот отчего ни за какую иную христианскую истину не было столь напряженной борьбы в истории древней Церкви, как за этот догмат и за вопросы, непосредственно с ним связанные.
Догмат Пресвятой Троицы заключает в себе две основные истины:
1. Бог есть един по Существу, но Троичен в Лицах, или, иными словами: Бог - Триединый, Триипостасный, Троица Единосущная.
2. Ипостаси имеют личные свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит от Отца.
Мы поклоняемся Пресвятой Троице единым нераздельным поклонением. У отцов Церкви и в богослужении Троица именуется часто единицею в троице, единицею триипостасною. В большинстве случаев молитвы, обращенные к одному покланяемому Лицу Святой Троицы, заканчиваются славословием всем трем Лицам (например, в молитве Господу Иисусу Христу: Яко препрославлен ecu со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятьш Духом вовеки. Аминь).
Церковь, обращаясь молитвенно к Пресвятой Троице, призывает Ее в единственном, а не во множественном числе, например: Яко Тя (а не Вас) хвалят все силы небесные, и Тебе (а не Вам) славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Христианская Церковь, сознавая таинственность этого догмата, видит в нем великое откровение, возвышающее веру христианскую неизмеримо над всяким исповеданием простого единобожия, какое встречаем и в иных религиях, нехристианских. Догмат триипостасности указывает на полноту таинственной внутренней жизни в Боге, ибо Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8), и любовь Божия не может простираться только на сотворенный Богом мир: она в Святой Троице обращена и внутрь Божественной жизни. Еще яснее для нас догмат триипостасности указывает на близость Божию к миру: Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас и во всем творении. Над нами - Бог Отец, Источник приснотекущий, по выражению молитвы церковной, Основа всякого бытия, Отец щедрот, любящий нас и пекущийся о нас, творении Его; мы - дети Его по благодати. С нами - Бог Сын, рождение Его, ради любви Божественной явивший Себя людям Человеком, чтобы мы знали и своими глазами увидели, что Бог с нами, приискренне, то есть совершеннейшим образом «приобщившийся нам» (Евр. 2, 14). В нас и во всем творении - Своею силою и благодатию - Дух Святой, Который все наполняет, Податель жизни, Животворящий, Утешитель, Сокровищница и Источник благ. Три Божественных Лица, имеющих превечное и предвечное бытие, явлены миру с пришествием и воплощением Сына Божия, будучи едина сила, едино существо, едино Божество (Стихира в день Пятидесятницы).
Спасибо!!!