Предлагаемая книга - изложение христианских догматов - содержит в себе именно то, чему учат нас святые Апостолы в своих писаниях, что затем сохранили в силе и подлинности великие отцы Церкви в своем самоотверженном служении против различных еретических нападений: святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст; что Церковь хранила, оберегала, защищала и в неповрежденности исповедует до наших дней. Не существует православного, в чем-либо особенного, «русского» (или принадлежащего другой нации) богословия, как это иногда представляется поверхностным наблюдателям. По природе же человеческой «несовершенство» присуще каждому из нас и каждому нашему делу.

Поскольку вера есть источник жизни и сама она -жизнь, то в зависимости от насущных проблем современности догматические изложения акцентируют внимание на различных аспектах вероучения - тех, которые в данный период желательно, полезно, важно утвердить в духовном сознании человека. Так и в предлагаемом вниманию читателей изложении православного богословия особое место уделяется тесной и неразрывной связи между Церковью на земле и Церковью Небесной, нашему в Церкви духовному общению с небесным Иерусалимом и тьмами Ангелов, с торжествующим собором и церковью первенцев, написанных на небесах,,. (Евр. 12, 22-23). Здесь - подлинная плерома - полнота, соборность или кафоличность Церкви. В книге особое внимание уделено этому свойству Церкви. Данная истина забыта, игнорируется или совершенно отвергнута в так называемом «широком» христианстве.

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие

Клин, Фонд «Христианская жизнь», 2001 - 346 с.

Также издание в дореволюционном правописании:

ST. HERМAN OF ALASKA ВRОТНЕRНООD PRESS

1992 г - 285 с.

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Содержание

Вступление

ВВЕДЕНИЕ

Забота Церкви о чистоте христианского учения

Источники догматов

Священное Писание

Священное Предание

Соборное сознание Церкви

Догмат и канон

Творения святых отцов и учителей Церкви как руководство в вопросах веры

Истины веры в богослужении

Изложения православного христианского вероучения

Символические книги

Догматические системы

Задача Догматического богословия

Догматика и вера

Богословие и наука. Богословие и философия

О БОГЕ В САМОМ СЕБЕ

1. Вера в Бога

Степень нашего знания о Боге

О существе и свойствах Божиих

Что свидетельствует Священное Писание о свойствах Божиих?

О единстве Божием

2. Догмат Пресвятой Троицы

О троичности Лиц в Боге при единстве Божием по существу

Свидетельства Священного Писания. Ветхий Завет

Свидетельства Священного Писания. Новый Завет

Исповедание догмата Пресвятой Троицы в древней Церкви

О личных свойствах Божественных Лиц

Именование Второго Лица Словом

Об исхождении Святого Духа

Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Лиц Пресвятой Троицы

Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Бога Сына с Богом Отцом

Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим

Переход ко второй части Догматического богословия

О БОГЕ И ЕГО ЯВЛЕНИИ МИРУ

3. Бог - Творец мира

Образ творения мира

Побуждение к творению

О совершенстве творения

Творение, природа и назначение мира ангельского

Ангелы в Священном Писании

Творение Ангелов

Природа Ангелов

Степень совершенства Ангелов

Число Ангелов. Ангельские степени

Служение Ангелов

Человек - венец творения

Душа как самостоятельная субстанция, отличная от тела

О происхождении душ отдельных людей

Бессмертие души

Душа и дух

Образ Божий в человеке

Назначение человека

От величия творения - к несравненному величию Творца

4. Бог - Промыслитель мира

Общий промысл Божий о мире

Промышление Божие о человеке до его падения

5· Зло и грех в мире

Зло и грех в мире

Падение в мире Ангельском, Мир темных и злых духов

Грехопадение людей

Первородный грех

6· Бог - Спаситель мира

Домостроительство нашего спасения

Приготовление рода человеческого к принятию Спасителя

Пришествие на землю и воплощение Сына Божия

Господь Иисус Христос - истинный Бог

О человеческой природе Господа Иисуса Христа

Борьба Церкви с заблуждениями относительно Божества и человечества Иисуса Христа

Образ соединения двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа

О безгрешности человеческой природы Иисуса Христа

Единство Ипостаси Христовой

О едином поклонении Христу

Догматы о Пресвятой Матери Божией

Приснодевство Богоматери

Пресвятая Дева Мария есть Богородица

Догмат искупления

Общая икономия спасения

Состояние мира перед пришествием Спасителя

Общее спасение мира во Христе

Личное перерождение и новая жизнь во Христе

Слово «Искупление» в употреблении Апостолами

Тройственное служение Господа

Христос - Первосвященник

Христос - Благовеститель (Пророческое служение Господа)

Христос - Глава и Царь мира (Царское служение Христово)

Как понимать «обожение человечества во Христе»?

Воскресение Христово. Спасительные плоды Воскресения Христова

Победа над адом и смертью

Блаженство святых на небе и начало бытия великого Царства Христова - Небесной Торжествующей Церкви

Ниспослание Духа Святого и создание Церкви Христовой на земле

7. Церковь Христова

Понятие о Церкви Христовой на земле

Начало бытия Церкви, ее рост и назначение

Глава Церкви

Тесная связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на небе

Свойства Церкви

Церковная иерархия

8. Таинства Церкви. Жизнь Церкви в Духе Святом

Новая жизнь

Благодать

Таинства

Таинство Крещения

Таинство Миропомазания

Таинство Евхаристии

Таинство Покаяния

Таинство Священства

Таинство Брака

Таинство Елеосвящения

9. Молитва

Молитва как выражение внутренней жизни Церкви. Духовная связь членов Церкви в молитве

Молитвы об усопших

Молитвенное общение со святыми

О внешних сторонах молитвы

Телесное богопоклонение

Иконопочитание

Почитание святых мощей

Путь христианина. Крест Христов - путь, сила и знамя Церкви

10· Христианская эсхатология. Грядущие судьбы мира и человечества. О Боге - Завершителе судеб мира

Участь человека по смерти до всеобщего суда. Частный суд

Признаки приближения дня второго Пришествия Господа и Страшного Суда

Второе пришествие Сына Человеческого

Воскресение мертвых

Кончина века сего

Всеобщий суд

Царство славы

Об авторе этой книги

Протопресвитер Михаил Помазанский - Догматическое богословие - Догмат Пресвятой Троицы

Бог един по Существу и троичен в Лицах. Догмат Троичности - основной догмат христианства. На нем непосредственно основывается ряд великих догматов Церкви, и прежде всего догмат нашего искупления. Вследствие особой важности учение о Пресвятой Троице составляет содержание всех Символов веры, какие употреблялись и употребляются в Православной Церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным случаям пастырями Церкви.

Будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице является и самым трудным для осмысления ограниченным человеческим разумом. Вот отчего ни за какую иную христианскую истину не было столь напряженной борьбы в истории древней Церкви, как за этот догмат и за вопросы, непосредственно с ним связанные.

Догмат Пресвятой Троицы заключает в себе две основные истины:

1. Бог есть един по Существу, но Троичен в Лицах, или, иными словами: Бог - Триединый, Триипостасный, Троица Единосущная.

2. Ипостаси имеют личные свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит от Отца.

Мы поклоняемся Пресвятой Троице единым нераздельным поклонением. У отцов Церкви и в богослужении Троица именуется часто единицею в троице, единицею триипостасною. В большинстве случаев молитвы, обращенные к одному покланяемому Лицу Святой Троицы, заканчиваются славословием всем трем Лицам (например, в молитве Господу Иисусу Христу: Яко препрославлен ecu со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятьш Духом вовеки. Аминь).

Церковь, обращаясь молитвенно к Пресвятой Троице, призывает Ее в единственном, а не во множественном числе, например: Яко Тя (а не Вас) хвалят все силы небесные, и Тебе (а не Вам) славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Христианская Церковь, сознавая таинственность этого догмата, видит в нем великое откровение, возвышающее веру христианскую неизмеримо над всяким исповеданием простого единобожия, какое встречаем и в иных религиях, нехристианских. Догмат триипостасности указывает на полноту таинственной внутренней жизни в Боге, ибо Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8), и любовь Божия не может простираться только на сотворенный Богом мир: она в Святой Троице обращена и внутрь Божественной жизни. Еще яснее для нас догмат триипостасности указывает на близость Божию к миру: Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас и во всем творении. Над нами - Бог Отец, Источник приснотекущий, по выражению молитвы церковной, Основа всякого бытия, Отец щедрот, любящий нас и пекущийся о нас, творении Его; мы - дети Его по благодати. С нами - Бог Сын, рождение Его, ради любви Божественной явивший Себя людям Человеком, чтобы мы знали и своими глазами увидели, что Бог с нами, приискренне, то есть совершеннейшим образом «приобщившийся нам» (Евр. 2, 14). В нас и во всем творении - Своею силою и благодатию - Дух Святой, Который все наполняет, Податель жизни, Животворящий, Утешитель, Сокровищница и Источник благ. Три Божественных Лица, имеющих превечное и предвечное бытие, явлены миру с пришествием и воплощением Сына Божия, будучи едина сила, едино существо, едино Божество (Стихира в день Пятидесятницы).