Померанцев - Як виграти інформаційну війну

Сефтон Делмер ніколи не систематизував свої ідеї про пропаганду в межах однієї абстрактної теорії чи доктрини. Однак його мемуари, крім усього іншого, є і притчами його думок про пропаганду — те, як вона працює і як ми можемо з нею боротися. А історії його дитинства та юності є прикве-лами до його подальшої боротьби. Його мемуари, хоч і написані пенсіонером середнього віку, який пояснює, а іноді й виправдовує свою роботу, показуючи, як минуле вплинуло на його ремесло, є основним джерелом для розповіді про його ранні роки.

Влітку 1914 року, в останні дні перед початком Першої світової війни, Сефтон, або ж Том Делмер, як його завжди називали рідні, друзі та колеги, проводив шкільні канікули на лазурних схилах гір Гарц. (Хоча близькі Делмера знали його як Тома, я надалі називатиму його Сефтоном - адже саме так він підписував свої книжки.) Делмер змальовує місце дії як ідилічне, майже як аркадію: сонні поселення з приязними селянами, тихі сільські громади з добривами й добродіями. Він знову і знову повертатиметься до цього образу у своїх спогадах: буколічна, дружня громада з відкритими серцями, непідвладна жорстким технологіям масової пропаганди.

Він на відпочинку з мамою і сестрою. ' Його батько, Фредерік Сефтон Делмер, професор англійської літератури в Берлінському університеті, повернувся до столиці, щоб підготувати лекції. Батьки Делмера походили з Австралії — тоді домініону Британської імперії. Якби між Німеччиною та Британією спалахнула війна, вони б перетворились на потенційних ворожих чужинців.

Одного серпневого ранку Сефтон прокинувся від якогось нового шуму: чужорідного, металевого, грубого бах-кання, що навсібіч розносилося долинами. Зовні ніжні зелені луки раптово спотворили війська. Густі ліси пронизали антени, підʼєднані до передавача, що його живив електричний генератор. Під час Першої світової війни армія вперше використовувала бездротовий звʼязок, і Делмер описує його шум як «перший відгомін війни XX століття».

Технології та супутня їм пропаганда ширилися довкола зеленими пагорбами.

Пітер Померанцев - Як виграти інформаційну війну. Пропагандист, який перехитрив Гітлера

— Чернівці : Меридіан Черновіц, 2025. — 400 с.

ISBN 978-617-8138-43-1 (паперове видання)

ISBN 978-617-7807-92-5 (електронне видання)

Пітер Померанцев - Як виграти інформаційну війну. Пропагандист, який перехирив Гітлера - Зміст

Зміст

Передмова. Справжні життя Сефтона Делмера

Розділ 1. Пропаганда — ліки від самотності

Розділ 2. Нацистський цирк

Розділ 3. Ненадійний

Розділ 4. Всі сумніви зникають

Розділ 5. До абсурду

Розділ 6. Ця брутальна порнографічна організація

Розділ 7 . Сила через страх

Розділ 8. День Д і прагнення смерті

Розділ 9. Валькірія

Розділ 10. Наскільки мертвим є Гітлер?