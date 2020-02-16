Померанц - Великие религии мира
Humanitas
В книге исследуются образы веры, оказавшие наибольшее влияние на историю, искусство и философию. Отдельные главы посвящены доисторическим и племенным культам, религиозным течениям Эллады, единобожию евреев, христианству, исламу, брахманизму, буддизму, послебуддийскому индуизму, дальневосточному буддизму дзэн, религиозным учителям и течениям XX в. (Кришнамурти, Даниилу Андрееву, бахаизму).
Авторам (поэту Зинаиде Миркиной и философу Григорию Померанцу) удалось создать единство стиля, в котором поэтичность сочетается с научной достоверностью. Первое издание разошлось в год выпуска. В публикуемое издание авторы внесли ряд исправлений и уточнений формулировок.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов, учащихся старших классов и всех читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических рамок.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов, учащихся старших классов и всех читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических рамок.
Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира
3-е изд., испр. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. — 256 с., ил.
(Серия «Humanitas»)
Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - Содержание
Глава первая У истоков мифа и обряда (религии примитивных племен)
- Все во всем
- Страх и песня
- Страна сновидений и доверие Луне
- Предмет и мир
- По веревке на небо
- Зигзаги истории
- Профессионалы культуры
Глава вторая Боги и судьба (Древняя Греция)
- Золотой век
- Молния разума (Олимп)
- Богоборчество. Снова титаны
- С Олимпа в бездну
- Живое бессмертие
- Последняя ставка богов. Казнь Сократа. Смерть богов
Глава третья Сущий (вера древних евреев)
- Книга книг
- Образ не имеющего образа
- Неопалимая купина
- Цари и пророки
- Не единым хлебом
- Иов и Прометей (за что?)
Глава четвертая Бог есть любовь (христианство)
- Новый Адам
- Не человек для субботы, а суббота для человека
- Внутри нас
- Чудо
- Кесарево — кесарю, а божие — Богу
- Смерть смерти
- Жизнь вечная или будущая
Глава пятая Пророк пустыни (ислам)
- Потомки Измаила
- Нет Бога, кроме Бога!
- О, если бы вы знали
- Пророк становится повелителем
Глава шестая Золотая суть (Древня Индия. Религия Вед и упанишад)
- Тогда расширялись небеса и удлинялись рассветы
- Истина одна, мудрецы называют ее разными именами
- Бессмертный среди смертных
- Брахман
- Ты — это то
Глава седьмая Татхагата (буддизм)
- Наука свободы
- Слово о молчании
- Наполненная пустота
- Разлитый повсюду
Глава восьмая Две естественности (спор буддизма с индуизмом)
- Отчаянье Арджуны
- Теологические поддавки
- Возмездие стихий
- Флейта Кришны
- Призраки храма
Глава девятая Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм)
Глава десятая
Глава десятая
- XX век (Кришнамурти, Раджнеш, бахаизм)
Послесловие
Художественное приложение - Зинаида Миркина - Ты или Я? (картины на темы Ветхого и Нового Заветов)
Часть 1
- Глава 1. Адам
- Глава 2. Каин
- Глава 3. Бабушка и внук
- Глава 4. Иов
Часть 2
- Глава 1. Благовещение
- Глава 2. Рождественская звезда
- Глава 3. Ребенок и отрок
- Глава 4. Иоанн Креститель
- Глава 5. Пустыня
- Глава 6. Ученики
- Глава 7. Слепой
- Глава 8. Мария и Марфа
- Глава 9. Лазарь
- Глава 10. У фарисея
- Глава 11. «Царствие Божие не там и не тут»
- Глава 12. Нагорная проповедь
- Глава 13. «Израиль! Израиль!»
- Глава 14. Магдалина
- Глава 15. Чудо Иоанна
- Глава 16. Иуда
- Глава 17. Тайная вечеря
- Глава 18. Подросший внук
- Глава 19. Гефсиманский сад
- Глава 20. Ночь Петра
- Глава 21. Понтий Пилат
- Глава 22. Голгофа
- Глава 23. Воскресение
Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - ВведениеТема этой книги — религиозные традиции как форма, в которой человек сознает свою связь с глубиной жизни и одновременно богатство и глубину своей собственной души, т. е. то, чем памятники религии соприкасались с искусством, философией, этикой и т. д.
Наша книга о святынях, которые наполняли жизнь людей смыслом, о том, как этот смысл утрачивался и отыскивался вновь. Книга — о таинственной глубинной связи всех эпох и культур. Мы пытаемся проследить единую нить вечного света, проходящую сквозь множество существующих рядом или сменяющих друг друга форм религиозной культуры.
Наша тема не христианство, буддизм, ислам во всей их сложности и противоречивости, а, скорее, порыв к истине, заключенный в первоначальном христианстве, буддизме, исламе и т. д. Отсюда интерес к личностям Христа, Будды, Мухаммеда, впервые воплотившим новое чувство истины.
Христианство на первых порах было восстанием внутри иудаизма, буддизм — восстанием внутри брахманизма. Они больше освобождали, чем связывали. Но победившая свобода, как правило, превращалась в новые цепи.
Восстания против старой веры, старой системы слов, требовавших слепого послушания, вели к созданию новой догмы, которая вновь застывала и каменела. Мы выбираем из этого процесса один отрезок, один кусок, наиболее плодотворный для культуры, а обо всем остальном говорим очень коротко. Это не значит, что другого не было.
спасибо