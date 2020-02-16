Humanitas

В книге исследуются образы веры, оказавшие наибольшее влияние на историю, искусство и философию. Отдельные главы посвящены доисторическим и племенным культам, религиозным течениям Эллады, единобожию евреев, христианству, исламу, брахманизму, буддизму, послебуддийскому индуизму, дальневосточному буддизму дзэн, религиозным учителям и течениям XX в. (Кришнамурти, Даниилу Андрееву, бахаизму).

Авторам (поэту Зинаиде Миркиной и философу Григорию Померанцу) удалось создать единство стиля, в котором поэтичность сочетается с научной достоверностью. Первое издание разошлось в год выпуска. В публикуемое издание авторы внесли ряд исправлений и уточнений формулировок.

Книга рассчитана на преподавателей, студентов, учащихся старших классов и всех читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических рамок.

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира

3-е изд., испр. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. — 256 с., ил.

(Серия «Humanitas»)

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - Содержание

Глава первая У истоков мифа и обряда (религии примитивных племен) Все во всем

Страх и песня

Страна сновидений и доверие Луне

Предмет и мир

По веревке на небо

Зигзаги истории

Профессионалы культуры Глава вторая Боги и судьба (Древняя Греция) Золотой век

Молния разума (Олимп)

Богоборчество. Снова титаны

С Олимпа в бездну

Живое бессмертие

Последняя ставка богов. Казнь Сократа. Смерть богов Глава третья Сущий (вера древних евреев) Книга книг

Образ не имеющего образа

Неопалимая купина

Цари и пророки

Не единым хлебом

Иов и Прометей (за что?) Глава четвертая Бог есть любовь (христианство) Новый Адам

Не человек для субботы, а суббота для человека

Внутри нас

Чудо

Кесарево — кесарю, а божие — Богу

Смерть смерти

Жизнь вечная или будущая Глава пятая Пророк пустыни (ислам) Потомки Измаила

Нет Бога, кроме Бога!

О, если бы вы знали

Пророк становится повелителем Глава шестая Золотая суть (Древня Индия. Религия Вед и упанишад) Тогда расширялись небеса и удлинялись рассветы

Истина одна, мудрецы называют ее разными именами

Бессмертный среди смертных

Брахман

Ты — это то Глава седьмая Татхагата (буддизм) Наука свободы

Слово о молчании

Наполненная пустота

Разлитый повсюду Глава восьмая Две естественности (спор буддизма с индуизмом) Отчаянье Арджуны

Теологические поддавки

Возмездие стихий

Флейта Кришны

Призраки храма Глава девятая Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм)

Глава десятая XX век (Кришнамурти, Раджнеш, бахаизм) Послесловие

Художественное приложение - Зинаида Миркина - Ты или Я? (картины на темы Ветхого и Нового Заветов)

Часть 1

Глава 1. Адам

Глава 2. Каин

Глава 3. Бабушка и внук

Глава 4. Иов

Часть 2

Глава 1. Благовещение

Глава 2. Рождественская звезда

Глава 3. Ребенок и отрок

Глава 4. Иоанн Креститель

Глава 5. Пустыня

Глава 6. Ученики

Глава 7. Слепой

Глава 8. Мария и Марфа

Глава 9. Лазарь

Глава 10. У фарисея

Глава 11. «Царствие Божие не там и не тут»

Глава 12. Нагорная проповедь

Глава 13. «Израиль! Израиль!»

Глава 14. Магдалина

Глава 15. Чудо Иоанна

Глава 16. Иуда

Глава 17. Тайная вечеря

Глава 18. Подросший внук

Глава 19. Гефсиманский сад

Глава 20. Ночь Петра

Глава 21. Понтий Пилат

Глава 22. Голгофа

Глава 23. Воскресение

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - Введение Тема этой книги — религиозные традиции как форма, в которой человек сознает свою связь с глубиной жизни и одновременно богатство и глубину своей собственной души, т. е. то, чем памятники религии соприкасались с искусством, философией, этикой и т. д.

Наша книга о святынях, которые наполняли жизнь людей смыслом, о том, как этот смысл утрачивался и отыскивался вновь. Книга — о таинственной глубинной связи всех эпох и культур. Мы пытаемся проследить единую нить вечного света, проходящую сквозь множество существующих рядом или сменяющих друг друга форм религиозной культуры.

Наша тема не христианство, буддизм, ислам во всей их сложности и противоречивости, а, скорее, порыв к истине, заключенный в первоначальном христианстве, буддизме, исламе и т. д. Отсюда интерес к личностям Христа, Будды, Мухаммеда, впервые воплотившим новое чувство истины.



Христианство на первых порах было восстанием внутри иудаизма, буддизм — восстанием внутри брахманизма. Они больше освобождали, чем связывали. Но победившая свобода, как правило, превращалась в новые цепи.



Восстания против старой веры, старой системы слов, требовавших слепого послушания, вели к созданию новой догмы, которая вновь застывала и каменела. Мы выбираем из этого процесса один отрезок, один кусок, наиболее плодотворный для культуры, а обо всем остальном говорим очень коротко. Это не значит, что другого не было.