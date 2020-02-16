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Померанц - Великие религии мира

Великие религии мира
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
Humanitas
В книге исследуются образы веры, оказавшие наибольшее влияние на историю, искусство и философию. Отдельные главы посвящены доисторическим и племенным культам, религиозным течениям Эллады, единобожию евреев, христианству, исламу, брахманизму, буддизму, послебуддийскому индуизму, дальневосточному буддизму дзэн, религиозным учителям и течениям XX в. (Кришнамурти, Даниилу Андрееву, бахаизму).
Авторам (поэту Зинаиде Миркиной и философу Григорию Померанцу) удалось создать единство стиля, в котором поэтичность сочетается с научной достоверностью. Первое издание разошлось в год выпуска. В публикуемое издание авторы внесли ряд исправлений и уточнений формулировок.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов, учащихся старших классов и всех читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических рамок.

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира

3-е изд., испр. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. — 256 с., ил.
(Серия «Humanitas»)

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - Содержание

Глава первая У истоков мифа и обряда (религии примитивных племен)
  • Все во всем
  • Страх и песня
  • Страна сновидений и доверие Луне
  • Предмет и мир
  • По веревке на небо
  • Зигзаги истории
  • Профессионалы культуры
Глава вторая Боги и судьба (Древняя Греция)
  • Золотой век
  • Молния разума (Олимп)
  • Богоборчество. Снова титаны
  • С Олимпа в бездну
  • Живое бессмертие
  • Последняя ставка богов. Казнь Сократа. Смерть богов
Глава третья Сущий (вера древних евреев)
  • Книга книг
  • Образ не имеющего образа
  • Неопалимая купина
  • Цари и пророки
  • Не единым хлебом
  • Иов и Прометей (за что?)
Глава четвертая Бог есть любовь (христианство)
  • Новый Адам
  • Не человек для субботы, а суббота для человека
  • Внутри нас
  • Чудо
  • Кесарево — кесарю, а божие — Богу
  • Смерть смерти
  • Жизнь вечная или будущая
Глава пятая Пророк пустыни (ислам)
  • Потомки Измаила
  • Нет Бога, кроме Бога!
  • О, если бы вы знали
  • Пророк становится повелителем
Глава шестая Золотая суть (Древня Индия. Религия Вед и упанишад)
  • Тогда расширялись небеса и удлинялись рассветы
  • Истина одна, мудрецы называют ее разными именами
  • Бессмертный среди смертных
  • Брахман
  • Ты — это то
Глава седьмая Татхагата (буддизм)
  • Наука свободы
  • Слово о молчании
  • Наполненная пустота
  • Разлитый повсюду
Глава восьмая Две естественности (спор буддизма с индуизмом)
  • Отчаянье Арджуны
  • Теологические поддавки
  • Возмездие стихий
  • Флейта Кришны
  • Призраки храма
Глава девятая Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм)
Глава десятая
  • XX век (Кришнамурти, Раджнеш, бахаизм)
Послесловие

Художественное приложение - Зинаида Миркина - Ты или Я? (картины на темы Ветхого и Нового Заветов)

Часть 1
  • Глава 1. Адам
  • Глава 2. Каин
  • Глава 3. Бабушка и внук
  • Глава 4. Иов
Часть 2
  • Глава 1. Благовещение
  • Глава 2. Рождественская звезда
  • Глава 3. Ребенок и отрок
  • Глава 4. Иоанн Креститель
  • Глава 5. Пустыня
  • Глава 6. Ученики
  • Глава 7. Слепой
  • Глава 8. Мария и Марфа
  • Глава 9. Лазарь
  • Глава 10. У фарисея
  • Глава 11. «Царствие Божие не там и не тут»
  • Глава 12. Нагорная проповедь
  • Глава 13. «Израиль! Израиль!»
  • Глава 14. Магдалина
  • Глава 15. Чудо Иоанна
  • Глава 16. Иуда
  • Глава 17. Тайная вечеря
  • Глава 18. Подросший внук
  • Глава 19. Гефсиманский сад
  • Глава 20. Ночь Петра
  • Глава 21. Понтий Пилат
  • Глава 22. Голгофа
  • Глава 23. Воскресение

Григорий Померанц - Зинаида Миркина - Великие религии мира - Введение

Тема этой книги — религиозные традиции как форма, в которой человек сознает свою связь с глубиной жизни и одновременно богатство и глубину своей собственной души, т. е. то, чем памятники религии соприкасались с искусством, философией, этикой и т. д.
Наша книга о святынях, которые наполняли жизнь людей смыслом, о том, как этот смысл утрачивался и отыскивался вновь. Книга — о таинственной глубинной связи всех эпох и культур. Мы пытаемся проследить единую нить вечного света, проходящую сквозь множество существующих рядом или сменяющих друг друга форм религиозной культуры.
Наша тема не христианство, буддизм, ислам во всей их сложности и противоречивости, а, скорее, порыв к истине, заключенный в первоначальном христианстве, буддизме, исламе и т. д. Отсюда интерес к личностям Христа, Будды, Мухаммеда, впервые воплотившим новое чувство истины.

Христианство на первых порах было восстанием внутри иудаизма, буддизм — восстанием внутри брахманизма. Они больше освобождали, чем связывали. Но победившая свобода, как правило, превращалась в новые цепи.

Восстания против старой веры, старой системы слов, требовавших слепого послушания, вели к созданию новой догмы, которая вновь застывала и каменела. Мы выбираем из этого процесса один отрезок, один кусок, наиболее плодотворный для культуры, а обо всем остальном говорим очень коротко. Это не значит, что другого не было.

Views 1 340
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2020
Author esxatos
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

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