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Помервиль - Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет

Помервиль - Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Educational

Вас избрали руководителем группы, изучающей Послання к Римлянам и к Галатам. Быть вовлечённым в работу с теми, кто вникает в Слово Божье, желая лучше его понимать и применять в своей жизни - зто большая привилеrия.

Курс Галатам-Римлянам разбит на четыре раздела, включающих, в общей сложности, 15 уроков. Программа курса расчитана таким образом, что изучающие его должны проходить зти разделы последовательно один за другим, поскольку материал последующего раздела построен на мыслях, изложенных в предыдущем. В процессе прохождения курса изучающие его также должны собраться вместе для пяти семинаров. Первый семинар озаrлавлен так: «Ориентационный семинар» и его следует пройти в самом начале курса.

Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет

International Correspondence Institute Brussels, Belgium, 1985

33 с.

Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет – Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ

  • ПОСОБИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

  • КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

    • СЕМИНАР № 1

    • СЕМИНАР № 2

    • СЕМИНАР № 3

    • СЕМИНАР № 4

  • ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

    • РАЗВИТИЕ СЕМИНАРА

  • СЕМИНАР № 1

    • Ответы на вопросы экзамена № 1

  • СЕМИНАР № 2

    • Ответы на вопросы экзамена № 2

  • СЕМИНАР № З

    • Ответы на вопросы экзамена № 3

  • СЕМИНАР № 4

    • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

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Added 04.01.2026
Author esxatos
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