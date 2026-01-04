Помервиль - Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет

Вас избрали руководителем группы, изучающей Послання к Римлянам и к Галатам. Быть вовлечённым в работу с теми, кто вникает в Слово Божье, желая лучше его понимать и применять в своей жизни - зто большая привилеrия.

Курс Галатам-Римлянам разбит на четыре раздела, включающих, в общей сложности, 15 уроков. Программа курса расчитана таким образом, что изучающие его должны проходить зти разделы последовательно один за другим, поскольку материал последующего раздела построен на мыслях, изложенных в предыдущем. В процессе прохождения курса изучающие его также должны собраться вместе для пяти семинаров. Первый семинар озаrлавлен так: «Ориентационный семинар» и его следует пройти в самом начале курса.

Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет

International Correspondence Institute Brussels, Belgium, 1985

33 с.

Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет – Содержание