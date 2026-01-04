Помервиль - Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет
Вас избрали руководителем группы, изучающей Послання к Римлянам и к Галатам. Быть вовлечённым в работу с теми, кто вникает в Слово Божье, желая лучше его понимать и применять в своей жизни - зто большая привилеrия.
Курс Галатам-Римлянам разбит на четыре раздела, включающих, в общей сложности, 15 уроков. Программа курса расчитана таким образом, что изучающие его должны проходить зти разделы последовательно один за другим, поскольку материал последующего раздела построен на мыслях, изложенных в предыдущем. В процессе прохождения курса изучающие его также должны собраться вместе для пяти семинаров. Первый семинар озаrлавлен так: «Ориентационный семинар» и его следует пройти в самом начале курса.
Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет
International Correspondence Institute Brussels, Belgium, 1985
33 с.
Послания к Галатам и к Римлянам – Инструкторский Пакет – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
СЕМИНАР № 1
СЕМИНАР № 2
СЕМИНАР № 3
СЕМИНАР № 4
ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
РАЗВИТИЕ СЕМИНАРА
СЕМИНАР № 1
Ответы на вопросы экзамена № 1
СЕМИНАР № 2
Ответы на вопросы экзамена № 2
СЕМИНАР № З
Ответы на вопросы экзамена № 3
СЕМИНАР № 4
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
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