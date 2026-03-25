Справочное издание «Поместные Православные Церкви», выпущенное издательством Сретенского монастыря в 2004 году, представляет собой уникальный энциклопедический свод данных о мировом православии на рубеже тысячелетий. Книга ставит задачу дать читателю максимально полную и актуальную на тот момент картину жизни каждой из автокефальных церквей, объединяя сухие статистические данные с живыми свидетельствами веры. Основная идея сборника заключается в демонстрации соборного единства православного мира, где каждая Поместная Церковь, обладая уникальным историческим и национальным лицом, является неотъемлемой частью единой Вселенской Церкви Христа.

Содержательно книга разделена на две дополняющие друг друга части. Первая часть — справочная — содержит структурированную информацию о четырнадцати церквях: от древнейших патриархатов (Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим) до более молодых национальных церквей и Православной Церкви в Америке. По каждой из них приводятся исторические очерки, списки предстоятелей, биографии действующих на тот момент иерархов, данные о епархиях, монастырях и учебных заведениях. Вторая часть — публицистическая — оживляет справочные данные через интервью, путевые заметки, статьи о миссионерской деятельности (например, в Африке и Индии) и очерки о выдающихся святых и старцах, таких как Иустин (Пырву) или Василий Острожский.

Текст выдержан в строгом, академически выверенном, но при этом доступном и благоговейном стиле, характерном для изданий Сретенского монастыря. Составители мастерски соединили административно-каноническую точность с глубоким духовным содержанием, что делает книгу ценным ресурсом как для специалистов (историков, религиоведов), так и для мирян, желающих расширить свой кругозор. Работа служит фундаментальным источником для понимания того, как православие адаптируется к современным вызовам — от диалога с исламом в Албании до миссии в секулярной Америке. Это чтение помогает осознать масштаб и многообразие православной традиции, сохраняющей верность апостольским истокам в меняющемся мире.

Поместные Православные Церкви

Издательство Сретенского монастыря, 2004

ISBN 5-7533-0290-4

Поместные Православные Церкви - Содержание

часть I Справочные материалы

I. Константинопольская Православная Церковью

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Константинопольского Варфоломея

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

II. Александрийская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Папы и Патриарха Александрийского и всея Африки Петра VII

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

III. Антиохийская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Антиохийского Игнатия IV

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

IV. Иерусалимская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Иерусалимского Иринея

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

VI. Грузинская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

VII. Сербская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Сербского Павла

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

VIII Румынская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Румынского Феоктиста

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

IX. Болгарская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Патриарха Болгарского Максима

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

X. Кипрская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Архиепископа Кипрского Хризостома

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

XI. Элладская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Архиепископа Афинского и всея Эллады Христодула

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

XII. Албанская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Архиепископа Албанского Анастасия

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

XIII. Польская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Митрополита Польского Саввы

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

XIV. Чешских земель и Словакии Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Митрополита Чехо-Словацкого Николая

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

XV. Американская Православная Церковь

1 История

2 Список предстоятелей

3 Биография Митрополита Американского Германа

4 Епархии

5 Основные монастыри

6 Основные духовные учебные заведения

часть II Публикации

I. Константинопольская Православная Церковь

Истории о тайных христианах

Монастыри Святой Горы Афон

Проблема открытия Халкинской богословской школы:история вопроса

Православная Церковь в Индии

Греческая обитель в Аризоне

Каппадокия

II. Александрийская Православная Церковь

«Африканцы встречают Православие своими чистыми и нежными сердцами». Интервью с Патриархом Петром VII

Краткая история Патриаршей библиотеки

Православная Патриаршая семинария в Найроби

Православная община деревни Каньянджара при церкви Святого Макария

Православие в Кении

Православная миссия на Мадагаскаре

Православная вера добралась до острова Маврикий

III. Антиохийская Православная Церковь

Слово Блаженнейшего Патриарха Игнатия в Успенском соборе Московского Кремля

Преподобный Иоанн Дамаскин

Тур Абдин - древнейший центр восточного монашества

Сайднайский женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы

История Богословского института Св. Иоанна Дамаскина

«Мне приятно служить русскому народу». Интервью с епископом Филиппопольским Нифоном

IV. Иерусалимская Православная Церковь

Приветственное слово Патриарха Московского Алексия

Патриарху Иерусалимскому Иринею на интронизации

Справка о порядке избрания предстоятеля Иерусалимской

Православной Церкви

Основание Иерусалимского подворья в Москве - важнейшая веха в укреплении братских отношений

«Иерусалим занимает исключительное по значению место в мире». Интервью с архимандритом Феофилом (Яннопулосом)

VI. Грузинская Православная Церковь

Конституционное соглашение между Грузинским государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церковью

Святой благоверный царь Давид Строитель «Истина - в бессмертии души» «Приветствую тебя, Кавказ седой!» (путевые заметки, май-июнь 2001 года)

Православное возрождение в Аджарии

VII. Сербская Православная Церковь

Пасхальное послание Патриарха Сербского Павла

Святой благоверный Владислав, король Сербский

Святитель Василий Острожский, митрополит Захолмско-Герцеговинский

Чудеса святителя Василия Острожского

Сербия монашеская (путевые заметки, февраль 2002 года)

«Лучшее будущее не может быть основано на преступлении». Интервью с иеромонахом Саввой (Яничем)

«Пресвятая Богородица помогает всем». Интервью с архимандритом Гавриилом (Вуковичем)

VIII. Румынская Православная Церковь

Борьба братьев Скрибанов за канонический строй Румынской Церкви

Калейдоскоп культурных эпох (путевые заметки, апрель-май 2001 года)

«Любовь все переносит» Интервью с румынским старцем Иустином (Пырву)

IX. Болгарская Православная Церковь

Премьер-министр Симеон II и Болгарская Церковь

Особо чтимые святые Болгарской Православной Церкви

Врачешский монастырь: возрождение в Болгарии

Болгария на перепутье (путевые заметки, апрель-май 2001 года)

Богословский факультет Софийского университета

Святого Климента Охридского

«Детям нужны не мертвые формулы, а живое чувство Бога в душе»

X. Кипрская Православная Церковь

«Для того, кто уповает на Бога, не существует безвыходных ситуаций»

По стопам русского монаха и путешественника Василия Григоровича-Барского

«Я полюбил Россию еще в школьные годы». Интервью с протоиереем Саввой Михаилидисом

XI. Элладская Православная Церковь

Структура Церковного суда Элладской Православной Церкви

Реакция на визит Папы в Афины

Обращение к премьер-министру Великобритании Тони Блэру по поводу ситуации в Косово

Россия и Греческая Церковь: к истории взаимоотношений в XVII-XIX веках

Метеора: между небом и землей

Западные ворота Греции

XII. Албанская Православная Церковь

Диалог с исламом с православной точки зрения. Исторический обзор

Православная богословская академия Воскресения Христова в Дурресе

Албанское воскресение

XIII. Польская Православная Церковь

Священномученик Максим Саидович

Супрасльский Благовещенский монастырь

Храм Святителя Николая в Беловежье

Александро-Невский собор в Варшаве

Неизвестная Польша

XIV. Чешских земель и Словакии Православная Церковь

Слово митрополита Дорофея на открытии Чехо-Словацкого подворья в Москве

Святой Ростислав, князь Моравский

«Верующих осталось очень мало». Интервью с архиепископом Пражским и Чешских земель Христофором

XV Американская Православная Церковь

Заявление Священного Синода Православной Церкви в Америке в связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 года

«Во Христе нет ни американца, ни русского». Интервью с архимандритом Закхеем (Вудом)

Житие святителя Рафаила Бруклинского

«Мы все - дети Русской Церкви». Интервью с протопресвитером Фомой Хопко