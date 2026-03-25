Поместные Православные Церкви
Справочное издание «Поместные Православные Церкви», выпущенное издательством Сретенского монастыря в 2004 году, представляет собой уникальный энциклопедический свод данных о мировом православии на рубеже тысячелетий. Книга ставит задачу дать читателю максимально полную и актуальную на тот момент картину жизни каждой из автокефальных церквей, объединяя сухие статистические данные с живыми свидетельствами веры. Основная идея сборника заключается в демонстрации соборного единства православного мира, где каждая Поместная Церковь, обладая уникальным историческим и национальным лицом, является неотъемлемой частью единой Вселенской Церкви Христа.
Содержательно книга разделена на две дополняющие друг друга части. Первая часть — справочная — содержит структурированную информацию о четырнадцати церквях: от древнейших патриархатов (Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим) до более молодых национальных церквей и Православной Церкви в Америке. По каждой из них приводятся исторические очерки, списки предстоятелей, биографии действующих на тот момент иерархов, данные о епархиях, монастырях и учебных заведениях. Вторая часть — публицистическая — оживляет справочные данные через интервью, путевые заметки, статьи о миссионерской деятельности (например, в Африке и Индии) и очерки о выдающихся святых и старцах, таких как Иустин (Пырву) или Василий Острожский.
Текст выдержан в строгом, академически выверенном, но при этом доступном и благоговейном стиле, характерном для изданий Сретенского монастыря. Составители мастерски соединили административно-каноническую точность с глубоким духовным содержанием, что делает книгу ценным ресурсом как для специалистов (историков, религиоведов), так и для мирян, желающих расширить свой кругозор. Работа служит фундаментальным источником для понимания того, как православие адаптируется к современным вызовам — от диалога с исламом в Албании до миссии в секулярной Америке. Это чтение помогает осознать масштаб и многообразие православной традиции, сохраняющей верность апостольским истокам в меняющемся мире.
Издательство Сретенского монастыря, 2004
ISBN 5-7533-0290-4
Поместные Православные Церкви - Содержание
часть I Справочные материалы
I. Константинопольская Православная Церковью
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Константинопольского Варфоломея
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
II. Александрийская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Папы и Патриарха Александрийского и всея Африки Петра VII
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
III. Антиохийская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Антиохийского Игнатия IV
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
IV. Иерусалимская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Иерусалимского Иринея
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
VI. Грузинская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
VII. Сербская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Сербского Павла
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
VIII Румынская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Румынского Феоктиста
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
IX. Болгарская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Патриарха Болгарского Максима
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
X. Кипрская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Архиепископа Кипрского Хризостома
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
XI. Элладская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Архиепископа Афинского и всея Эллады Христодула
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
XII. Албанская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Архиепископа Албанского Анастасия
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
XIII. Польская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Митрополита Польского Саввы
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
XIV. Чешских земель и Словакии Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Митрополита Чехо-Словацкого Николая
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
XV. Американская Православная Церковь
1 История
2 Список предстоятелей
3 Биография Митрополита Американского Германа
4 Епархии
5 Основные монастыри
6 Основные духовные учебные заведения
часть II Публикации
I. Константинопольская Православная Церковь
Истории о тайных христианах
Монастыри Святой Горы Афон
Проблема открытия Халкинской богословской школы:история вопроса
Православная Церковь в Индии
Греческая обитель в Аризоне
Каппадокия
II. Александрийская Православная Церковь
«Африканцы встречают Православие своими чистыми и нежными сердцами». Интервью с Патриархом Петром VII
Краткая история Патриаршей библиотеки
Православная Патриаршая семинария в Найроби
Православная община деревни Каньянджара при церкви Святого Макария
Православие в Кении
Православная миссия на Мадагаскаре
Православная вера добралась до острова Маврикий
III. Антиохийская Православная Церковь
Слово Блаженнейшего Патриарха Игнатия в Успенском соборе Московского Кремля
Преподобный Иоанн Дамаскин
Тур Абдин - древнейший центр восточного монашества
Сайднайский женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы
История Богословского института Св. Иоанна Дамаскина
«Мне приятно служить русскому народу». Интервью с епископом Филиппопольским Нифоном
IV. Иерусалимская Православная Церковь
Приветственное слово Патриарха Московского Алексия
Патриарху Иерусалимскому Иринею на интронизации
Справка о порядке избрания предстоятеля Иерусалимской
Православной Церкви
Основание Иерусалимского подворья в Москве - важнейшая веха в укреплении братских отношений
«Иерусалим занимает исключительное по значению место в мире». Интервью с архимандритом Феофилом (Яннопулосом)
VI. Грузинская Православная Церковь
Конституционное соглашение между Грузинским государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церковью
Святой благоверный царь Давид Строитель «Истина - в бессмертии души» «Приветствую тебя, Кавказ седой!» (путевые заметки, май-июнь 2001 года)
Православное возрождение в Аджарии
VII. Сербская Православная Церковь
Пасхальное послание Патриарха Сербского Павла
Святой благоверный Владислав, король Сербский
Святитель Василий Острожский, митрополит Захолмско-Герцеговинский
Чудеса святителя Василия Острожского
Сербия монашеская (путевые заметки, февраль 2002 года)
«Лучшее будущее не может быть основано на преступлении». Интервью с иеромонахом Саввой (Яничем)
«Пресвятая Богородица помогает всем». Интервью с архимандритом Гавриилом (Вуковичем)
VIII. Румынская Православная Церковь
Борьба братьев Скрибанов за канонический строй Румынской Церкви
Калейдоскоп культурных эпох (путевые заметки, апрель-май 2001 года)
«Любовь все переносит» Интервью с румынским старцем Иустином (Пырву)
IX. Болгарская Православная Церковь
Премьер-министр Симеон II и Болгарская Церковь
Особо чтимые святые Болгарской Православной Церкви
Врачешский монастырь: возрождение в Болгарии
Болгария на перепутье (путевые заметки, апрель-май 2001 года)
Богословский факультет Софийского университета
Святого Климента Охридского
«Детям нужны не мертвые формулы, а живое чувство Бога в душе»
X. Кипрская Православная Церковь
«Для того, кто уповает на Бога, не существует безвыходных ситуаций»
По стопам русского монаха и путешественника Василия Григоровича-Барского
«Я полюбил Россию еще в школьные годы». Интервью с протоиереем Саввой Михаилидисом
XI. Элладская Православная Церковь
Структура Церковного суда Элладской Православной Церкви
Реакция на визит Папы в Афины
Обращение к премьер-министру Великобритании Тони Блэру по поводу ситуации в Косово
Россия и Греческая Церковь: к истории взаимоотношений в XVII-XIX веках
Метеора: между небом и землей
Западные ворота Греции
XII. Албанская Православная Церковь
Диалог с исламом с православной точки зрения. Исторический обзор
Православная богословская академия Воскресения Христова в Дурресе
Албанское воскресение
XIII. Польская Православная Церковь
Священномученик Максим Саидович
Супрасльский Благовещенский монастырь
Храм Святителя Николая в Беловежье
Александро-Невский собор в Варшаве
Неизвестная Польша
XIV. Чешских земель и Словакии Православная Церковь
Слово митрополита Дорофея на открытии Чехо-Словацкого подворья в Москве
Святой Ростислав, князь Моравский
«Верующих осталось очень мало». Интервью с архиепископом Пражским и Чешских земель Христофором
XV Американская Православная Церковь
Заявление Священного Синода Православной Церкви в Америке в связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 года
«Во Христе нет ни американца, ни русского». Интервью с архимандритом Закхеем (Вудом)
Житие святителя Рафаила Бруклинского
«Мы все - дети Русской Церкви». Интервью с протопресвитером Фомой Хопко
No comments yet. Be the first!