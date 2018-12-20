Архив архиепископа Иоанна представлен в книге не полностью. Основу издания составляет обширная переписка, которую, находясь в Риге, латвийский Владыка вел со многими корреспондентами в разных странах мира, ставших в то время приютом для русских беженцев. Среди них были известные российские иерархи, ученые, деятели культуры, но одновременно и люди простые, в большинстве своем находившиеся в бедственном положении, искавшие духовной и материальной поддержки.

Архив архиепископа Иоанна до настоящего времени практически не был разобран, многие листы в делах перепутаны, в некоторых случаях части одного документа оказываются разбросанными по различным папкам. Все это создает большие трудности в работе с материалами фонда. Предпринятое издание, в котором публикуемый материал систематизирован - разделен по частям и главам, ставит одной из своих задач эти трудности устранить.

Круг включенных в издание документов намеренно широк; далеко не все из них, на первый взгляд, значительны по содержанию. Однако, взятые вместе, они воссоздают неповторимый портрет эпохи, и каждый из приведенных в книге источников дописывает штрихи, без которых такой портрет был бы неполным. Именно поэтому наряду с посланиями личностей знаменитых, оставивших свой след в истории, в издание включены также и частные письма людей неизвестных. Исходя из этих же соображений, при подготовке материала к печати, независимо от имен авторов, отношение к источникам было исключительно бережным – при публикации по возможности восстанавливались также и вычеркнутые части текста (последние, как правило, вынесены в примечания).

Первое издание книги сложилось из отдельных публикаций, выходивших в течение длительного времени, потребовавшегося для изучения и систематизации документов, подготовки их к печати. Впоследствии эти публикации по мере их накопления были объединены в три специальных тома, вышедших из печати в разное время. В отличие от первого издания в данном случае весь материал объединен в одной книге, состоящей из двух томов, в связи с этим возникла необходимость несколько изменить композицию. В целом же в основу классификации источников, как и ранее, положен региональный принцип.

Книга состоит из семи частей, предваряемых введением. В первый том вошли первые три части книги, во второй - последующие четыре. Во введении приведена краткая биография архиепископа Иоанна, наиболее важные сведения, касающиеся истории Латвийской Православной Церкви 1920-1930-х годов, а также обзор существующей на настоящий момент литературы о Владыке.

В первую часть включена корреспонденция, полученная архиепископом Иоанном из России. Преимущественно это письма, посланные из Пензы, где архиепископ Иоанн находился перед его перемещением на Латвийскую кафедру. По своему содержанию эти материалы тесно связаны с пензенским периодом служения Владыки.

Во вторую часть вошел материал латвийский. Помещенные в третьей части книги документы связаны с историей Православной Церкви в новообразованных после крушения Российской империи государствах - Польше, Литве, Эстонии и Финляндии. Поскольку все они располагались в прибалтийском регионе, глава получила название «Письма из Прибалтийских стран»; в 1920-1930-е годы эти государства также часто именовались «лимитрофными». События, развивавшиеся на их территориях, и те проблемы, перед которыми оказывалось поставлено проживавшее здесь русское национальное меньшинство, а также и Православная Церковь, были во многом сходными.

В четвертую часть включены письма, посылавшиеся архиепископу Иоанну из стран Западной Европы - в большей части из Франции и Германии, столицы которых в то время стали крупнейшими центрами русской эмиграции. Пятая часть книги посвящена американской корреспонденции, шестая - переписке с корреспондентами, находившимися в странах Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока. В последнюю, седьмую часть вошла отделенная от остального материала переписка Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) с архиепископом Иоанном, включает в себя одно письмо митрополита Сергия и ответ на него архиепископа Иоанна. Тема, определяющая содержание писем - возникший в связи с публикацией так называемой «Декларации» митрополита Сергия вопрос о каноническом положении Латвийской Православной Церкви.