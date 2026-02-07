Пономарева - Там, на неведомых дорожках

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психотерапевтические технологии (5 books)

Книга И. М. Пономаревой — это очень теплое и глубоко практичное руководство, написанное человеком с огромным личным опытом работы «в поле». Автор показывает, что даже самые сложные «неведомые дорожки» развития ребенка можно пройти, если использовать творческий подход и веру в потенциал каждого воспитанника.

Пособие ценно тем, что оно предлагает не абстрактные теории, а готовые конспекты занятий и описания конкретных игровых приемов. Это отличный инструмент для воспитателей коррекционных групп, логопедов, дефектологов и родителей. Книга учит видеть за диагнозом живого ребенка, которому для развития нужны не только упражнения, но и радость от игры, удивление и сказочная атмосфера.

Пономарева В.И. - Там, на неведомых дорожках... Из практики сказкотерапии

М.: Академический проект, 2020. — 244 с. — (Психотерапевтические технологии).
ISBN 978-5-8291-2824-1

Пономарева В.И. - Там, на неведомых дорожках – Содержание

От автора

  • 1. Сказкотерапия в индивидуальной и групповой психологической практике

  • 2. Дистанционная сказкотерапия (на примере авторской интернет-рассылки)

  • 3. Сказки и притчи

Приложение 1. Конспект тренинга личностного роста по сказке «Жила-была Мечта»

Приложение 2. Сказки и притчи, написанные с участием читателей интернет-рассылки «Сказки-подсказки»

Библиография

Added 07.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

