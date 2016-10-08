Понятие судьбы в контексте разных культур
Концепт судьбы присутствует не только во всех мифологических, религиозных, философских и этических системах. Он составляет ядро национального и индивидуального сознания. Это понятие принадлежит к числу активно действующих начал жизни, таинственных и неизбежных.
Понятие судьбы представлено в истории культур мифами, персонификациями, притчами и аллегориями, эсхатологическими концепциями, художественными образами, астрологической и иной символикой, профетическими и ритуальными действиями, гаданиями, народными приметами, знаками и знамениями, наконец, богатыми семантическими полями, выделимыми, по-видимому, во всех языках.
Плодотворный анализ концепта судьбы требует соучастия представителей разных гуманитарных дисциплин: философов, искусствоведов, фольклористов, культурологов, лингвистов. Их объединила конференция "Понятие судьбы в контексте разных языков и культур", проведенная в декабре 1991 г. совместно Научным советом по истории мировой культуры при Президиуме РАН и проблемной группой "Логический анализ языка" Института языкознания РАН.
Предлагаемая вниманию читателей книга сформирована из материалов этой конференции.
Понятие судьбы в контексте разных культур
Составитель кандидат искусствоведения Т.Б. КНЯЗЕВСКАЯ
Науч. совет по истории мировой культуры
М.: Наука. I полугодие 1994. — 320 с.
ISBN 5-02-011574-6
Понятие судьбы в контексте разных культур - Содержание
От редактора
ПОНЯТИЕ СУДЬБЫ В ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ
С.С. Неретина. Понятие судьбы в пространстве Высшего блага
М.К. Трофимова. К теме судьбы в одной гностической рукописи
Н.П. Гринцер. Грамматика судьбы (фрагмент теории Стой)
СГ. Семенова. Odium fati как духовная позиция в русской религиозной философии
В.И. Стрелков. Смерть и судьба
В.Н. Топоров. Судьба и случай
В.П. Горан. Идея судьбы и зарождение личностного самосознания в древних культурах Месопотамии, Египта и Греции
A.M. Карапетьянц. Концепция судьбы у древнекитайских философов
М.Б. Пиотровский. Ислам и судьба
Т.П. Григорьева. Идея судьбы на Востоке
Н.Ю. Бокадорова. Семантическое поле "судьбы" у французских энциклопедистов
ПОНЯТИЕ СУДЬБЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
Г.М. Яворская. О семантических параллелях в индоевропейских наименованиях судьбы
Т.В. Цивъян. Человек и его судьба - приговор в модели мира
СЕ. Никитина. Концепт судьбы в русском народном сознании (на материале устнопоэтических текстов)
МЛ. Ковшова. Концепт судьбы. Фольклор и фразеология
СМ. Толстая. "Глаголы судьбы" и их корреляты в языке культуры
А.Я. Гуревич. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов
Тань Аошуан. Реконструкция представлений китайцев о судьбе по фразеологизмам
Т.В. Топорова. Древнегерманские представления о судьбе
ТА. Михайлова. Витязь на распутье в пространстве и во времени: к проблеме выбора судьбы
ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ
М.Я. Гловинская. Предсказания и пророчества в русском языке
И.И. Макеева. Знамение в судьбе для человека в Древней Руси
Т. Ройтер. Суеверные представления о судьбе: русские приметы в сознании современного городского жителя
Е.В. Приходько. Оракулы в раннеклассической греческой литературе
СУДЬБА В ЗЕРКАЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
ВТ. Гак. Судьба и мудрость
В.И. Постовалова. Судьба как ключевое слово культуры и его толкование А.Ф. Лосевым (фрагмент типологии миропонимании)
МЛ. Гаспаров. "Письмо о судьбе" Александра Ромма
ПОНЯТИЕ СУДЬБЫ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА
А.Д. Шмелев. Метафора судьбы: предопределение или свобода?
В.И. Силецкий. Превратности лахесис (доля - случай - рок)
СЛ. Сахно. Уроки рока: опыт реконструкции "языка судьбы"
Т.Ю. Чубарян. "Импровизация судьбы"
О.Ю. Богуславская. Роковой и фатальный в синонимических рядах
ПОНЯТИЕ СУДЬБЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МИРАХ
А.И. Полторацкий. Судьба у Шекспира
Т.К. Шах-Азизова. Линия Гамлета, или Герой драмы перед лицом Рока
Н.М. Азарова. Португальские fados и концепт судьбы
Е.В. Завадская. Раскрытый веер судеб - Хорхе Луис Борхес о праве на выбор
В.В. Волков, Т.И. Суран. Концепция судьбы как встречи, вины, заслуги и воздаяния у М.А. Булгакова
И.И. Перцова. Об "уравнениях рока" Велимира Хлебникова
Н.Д. Арутюнова. Истина и судьба
Понятие судьбы в контексте разных культур - От редактора
С понятием судьбы связан широчайший круг проблем. Он может быть разбит на следующие циклы: 1) содержание понятия и его место в различных философских и религиозных системах; 2) понятие судьбы в обыденном сознании человека; 3) понятие судьбы в индивидуальных мировоззренческих системах; 4) универсальные признаки понятия судьбы и пределы его варьирования; 5) влияние понятия судьбы на художественное творчество: построение сюжета, структуру текста, словоупотребление, формирование образов и др.; 6) анализ профетических (мантических) текстов, их устройство, метафорика, иносказательность, возможность верификации текста и формулировка условий истинности.
Далеко не все эти проблемы нашли отражение в публикуемой книге, и можно надеяться, что тема судьбы еще не раз привлечет к себе внимание специалистов в области разных культур.
Различаясь по материалу, включенные в книгу исследования объединены не только общей темой, но также методом концептуального анализа, в котором большую роль играют языковые данные. Не случайно практически все современные философские школы — феноменология, лингвистическая философия (философия обыденного языка), герменевтика и др. — апеллируют к языку. Действительно, этимологии слов, выражающих то или другое понятие, синонимия, антонимы, круг сочетаемости, типичные синтаксические позиции, контексты употребления, семантические поля, оценки, образные ассоциации, метафорика, фразеология, языковые шаблоны — все это создает для каждого понятия индивидуальный "язык" (в нашем случае "язык судьбы"), дающий возможность осуществить реконструкцию концепта и определить его место в обыденном сознании человека.
Концептуальный анализ, начатый крупнейшими философами — Л. Витгеншейном, Г.Х. фон Вригтом, М. Хайдеггером, Х.-Г. Гадамером, М. Бубером и др., занял большое место в современных исследованиях. Проблемная группа "Логический анализ языка" выбрала его в качестве темы конференции 1990 г.1 Вслед за ней был задуман цикл конференций, посвященных основным понятиям "практической философии" человека: своего рода культурному слою, посредничающему между человеком и миром. Ключевые места в практической философии занимают два соотносительных понятия — судьба и истина. Первое объединяет термины, интерпретирующие то, что происходит с человеком, второе — то, что человек думает о сущности мира и событиях, в нем происходящих.Первое относится к жизни человека, второе — к его мышлению. Первое субъективно, второе объективно. Вместе с тем оба понятия возвышаются над человеком и напоминают ему о том, что далеко не все ему подвластно. Судьба и истина ограничивают "слева" и "справа" — со стороны жизни и со стороны мышления — область целенаправленных человеческих действий — реальных, ментальных и речевых.
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