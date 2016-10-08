Понятие судьбы в контексте разных культур

Концепт судьбы присутствует не только во всех мифологических, религиозных, философских и этических системах. Он составляет ядро национального и индивидуального сознания. Это понятие принадлежит к числу активно действующих начал жизни, таинственных и неизбежных.

Понятие судьбы представлено в истории культур мифами, персонификациями, притчами и аллегориями, эсхатологическими концепциями, художественными образами, астрологической и иной символикой, профетическими и ритуальными действиями, гаданиями, народными приметами, знаками и знамениями, наконец, богатыми семантическими полями, выделимыми, по-видимому, во всех языках.

Плодотворный анализ концепта судьбы требует соучастия представителей разных гуманитарных дисциплин: философов, искусствоведов, фольклористов, культурологов, лингвистов. Их объединила конференция "Понятие судьбы в контексте разных языков и культур", проведенная в декабре 1991 г. совместно Научным советом по истории мировой культуры при Президиуме РАН и проблемной группой "Логический анализ языка" Института языкознания РАН.

Предлагаемая вниманию читателей книга сформирована из материалов этой конференции.