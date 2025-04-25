Пополо Антонино дель - Невидимая Вселенная - Тёмная материя и тёмная энергия - Происхождение и исчезновение Вселенной

Люди – это неотъемлемая часть Вселенной, материи, возникшей в результате Большого взрыва, чьи внутренности, мышцы, легкие и сердце связаны с элементами, сформированными в недрах звезд. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человека изначально волновало небо, доказательством чему служат наскальные рисунки с изображением богов и героев, а также храмы и древнейшие астрономические обсерватории. Такова особенность нашего вида, названного Карлом Линнеем Homo sapiens (человек разумный). Греки называли человека антропос, что можно истолковать как «тот, кто смотрит вверх».

Насколько нам известно, из всех видов, живших и живущих на этой планете, только человек обладает сознанием, способен наблюдать за небом, понимать его красоту и задаваться вопросами о смысле жизни и о смерти, о происхождении и исчезновении как человека, так и Вселенной. Более того, слово homo (человек) имеет тот же корень, что и слово humus (земля, грязь). Таким образом, Homo anthropos это своего рода мостик между землей и небом, наделенный с рождения любопытством, которое толкает его на исследование и постижение тайн природы. Не- бо объединяет огромное число людей, живших и живущих на Земле по сей день. Меняются и исчезают языки и цивилизации, как и религии, объясняющие то, что есть жизнь и каковы ее цели.

Современная организация общества, конечно же, существенно отличается от той, что была десятки тысяч лет назад. Эволюция во всех сферах жизни изменила и уничтожила то, что некогда было незыблемым в самом образе мысли. Объединяет все эти изменения только небо, само оставаясь практически неизменным. У Луны все те же фазы, и Солнце следует своему годовому циклу, определяющему смену времен года. Положение созвездий, видимых в разные периоды года, практически не изменилось. В конечном итоге, люди, которые жили 30 тысяч лет назад под нашим небом, видели те же созвездия и все те же звезды в подобном положении.

Пополо Антонино дель - Невидимая Вселенная - Тёмная материя и тёмная энергия - Происхождение и исчезновение Вселенной

М.: Техносфера, 2023, 261 с.

ISBN 978-5-94836-670-8

Пополо Антонино дель - Невидимая Вселенная - Тёмная материя и тёмная энергия - Происхождение и исчезновение Вселенной - Содержание

Введение

Глава 1. Краткая история теории Большого взрыва

Глава 2. Изначальная Вселенная

Глава 3. Откуда мы знаем, что темная материя существует?

Глава 4. Гармония мира

Глава 5. Что такое темная материя?

Глава 6. Золотой век физики частиц: Стандартная модель

Глава 7. Кандидаты в темную материю

Глава 8. Обнаружение темной материи

Глава 9. Темная энергия

Глава 10. Конец Вселенной

Приложения

Библиография

Предметный указатель