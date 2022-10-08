Настоящая выставка приурочена к 650-летнему юбилею самого прославленного из средневековых русских художников - преподобного Андрея Рублева. Точное время рождения мастера нам неизвестно и дата юбилея, разумеется, условна, однако его празднование становится своего рода традииией. Вспомним, что впервые 600-летие со дня предполагаемого рождения живописца было отмечено с беспреuедентным размахом в СССР в 1960 году.

Первая юбилейная выставка 1960 года в ПГ включала 102 иконы. Выставка 2010 года скромнее по масштабу и состоит из 29 икон, 2 рукописей, 2 крупных и 93 мелких фрагментов росписей, в создании которых, бесспорно или с большой долей вероятности, принимал участие Андрей Рублев. Такая компактность оправдана и закономерна, поскольку состав данной выставки определяется стремлением к оценке и анализу личностного начала в произведениях, связываемых с именем великого мастера - «иконописиа преизрядна», который «всех превосходил добродетельным житьем»1. Именно этот подход к творчеству Рублева предопределил отбор экспонатов.

На выставке представлены только те памятники, которые на основании исторических сведений и стилистических признаков можно связывать с именем великого художника. Это, как отмечалось, сравнительно немногочисленные, но исключительные по своему художественному качеству и мастерству исполнения иконы, фрески и миниатюры. Безусловным достжением выставки стала возможность экспонировать множество археологических фрагментов полностью или частично утраченных росписей, относимых к творчеству Рублева и его окружения. Это фрагменты фресок из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде, около 1400 года (14 фрагментов), из Благовещенского собора Московского Кремля, около 1416 года (44 фрагмента), из Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, около 1427 года (35 фрагментов), а также снятая со стены роспись алтарной преграды с фигурами преподобных из Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, М20-1430-х годов. Здесь же выставлены два шедевра иллюстрированной рукописной книги, также связываемые, по крайней мере, многими исследователями, с именем Андрея Рублева . Это напрестольные воскресные Евангелия - Евангелие Б.М.Хитрово и Евангелие Успенского собора Московского Кремля (Морозовское). Особый раздел составляет группа списков с прославленной Владимирской иконы Богоматери, в той или иной мере близких к творчеству Андрея Рублева и художников его окружения. Все они, за единичным исключением, происходят из храмов Московского Кремля и ризницы Троице-Сергиевой лавры и датируются в пределах конца XIV - первой трети XV века.

Андрей Рублев. Подвиг иконописания

Составители Г. В. Попов, Б. Н. Лудочкин, Н. Н. Шередега

М. : «Красная площадь», 2010. - 624 с.

ISBN 978-5-91521-030-0

Андрей Рублев. Подвиг иконописания - Содержание

От составителей

Г. В. Попов - Творчество преподобного Андрея Рублева и художников его круга в контексте развития московской живописи конца XIV-XV веков

Н. Н. Шередега - Иконы Андрея Рублева в Третьяковской галерее. Хроника формирования коллекции. 1929-1934

АЛЬБОМ

КАТАЛОГ

Пояснение к каталогу

ИКОНЫ

Звенигородский чин (ГТГ)

1 Спас 2 Архангел Михаил 3 Апостол Павел 4 Богоматерь Умиление Владимирская (ВСМЗ)

Иконы из иконостаса Успенского собора во Владимире (ГТГ, ГРМ)

5 Спас в силах

6 Богоматерь

7 Иоанн Прелтеча

8 Архангел Михаил

9 Архангел Гавриил

10 Апостол Петр

11 Апостол Павел

12 Апостол Иоанн Богослов

13 Апостол Андрей

14 Святитель Иоанн Златоуст

15 Святитель Григорий Богослов

16 Благовещение

17 Сретение

18 Крещение

19 Воскресение - Сошествие в ад

20 Вознесение

21 Пророк Софония

22 Святая Троица (Ветхозаветная Троица) (ГТГ)

23 Богоматерь Умиление Владимирская (ГРМ)

24 Царские врата (СПМЗ)

25 Евхаристия (Преподание вина) (ТСЛ)

26 Снятие со креста (ТСЛ)

27 Иоанн Предтеча (ЦМиАР)

28 Благовещение (ГММК)

29 Крещение (ГММК)

30 Ветхозаветная Троица (Гостеприимство Авраама) (СПМЗ)

31 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)

32 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)

33 Богоматерь Умиление Владимирская (ГИМ)

34 Богоматерь Умиление Владимирская (СПМЗ)

35 Рождество Христово (ГММК)

36 Евангелист Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос. Евангелист Лука.

Фрагменты царских врат (Собрание В.А.Логвиненко)

РУКОПИСИ

37 Евангелие Хитрово (РГБ)

38 Морозовское Евангелие (ГММК)

РОСПИСИ

Фрагменты росписи собора Успения Богоматери в Звенигороде

Фрагменты росписи Благовещенского собора в Московском Кремле

Фрагменты росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве

Роспись алтарной преграды собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде

ПРИНЯТЫЕ СОКРАШЕНИЯ

Организации и учреждения

Выставки

Источники

Литература

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АВТОРЫ КАТАЛОГА