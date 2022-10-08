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Попов - Андрей Рублев - Подвиг иконописания

Андрей Рублев. Подвиг иконописания
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Cultural Studies Art
Настоящая выставка приурочена к 650-летнему юбилею самого прославленного из средневековых русских художников - преподобного Андрея Рублева. Точное время рождения мастера нам неизвестно и дата юбилея, разумеется, условна, однако его празднование становится своего рода традииией. Вспомним, что впервые 600-летие со дня предполагаемого рождения живописца было отмечено с беспреuедентным размахом в СССР в 1960 году.
Первая юбилейная выставка 1960 года в ПГ включала 102 иконы. Выставка 2010 года скромнее по масштабу и состоит из 29 икон, 2 рукописей, 2 крупных и 93 мелких фрагментов росписей, в создании которых, бесспорно или с большой долей вероятности, принимал участие Андрей Рублев. Такая компактность оправдана и закономерна, поскольку состав данной выставки определяется стремлением к оценке и анализу личностного начала в произведениях, связываемых с именем великого мастера - «иконописиа преизрядна», который «всех превосходил добродетельным житьем»1. Именно этот подход к творчеству Рублева предопределил отбор экспонатов.
На выставке представлены только те памятники, которые на основании исторических сведений и стилистических признаков можно связывать с именем великого художника. Это, как отмечалось, сравнительно немногочисленные, но исключительные по своему художественному качеству и мастерству исполнения иконы, фрески и миниатюры. Безусловным достжением выставки стала возможность экспонировать множество археологических фрагментов полностью или частично утраченных росписей, относимых к творчеству Рублева и его окружения. Это фрагменты фресок из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде, около 1400 года (14 фрагментов), из Благовещенского собора Московского Кремля, около 1416 года (44 фрагмента), из Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, около 1427 года (35 фрагментов), а также снятая со стены роспись алтарной преграды с фигурами преподобных из Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, М20-1430-х годов. Здесь же выставлены два шедевра иллюстрированной рукописной книги, также связываемые, по крайней мере, многими исследователями, с именем Андрея Рублева . Это напрестольные воскресные Евангелия - Евангелие Б.М.Хитрово и Евангелие Успенского собора Московского Кремля (Морозовское). Особый раздел составляет группа списков с прославленной Владимирской иконы Богоматери, в той или иной мере близких к творчеству Андрея Рублева и художников его окружения. Все они, за единичным исключением, происходят из храмов Московского Кремля и ризницы Троице-Сергиевой лавры и датируются в пределах конца XIV - первой трети XV века.

Андрей Рублев. Подвиг иконописания

Составители Г. В. Попов, Б. Н. Лудочкин, Н. Н. Шередега
М. : «Красная площадь», 2010. - 624 с.
ISBN 978-5-91521-030-0

Андрей Рублев. Подвиг иконописания - Содержание

От составителей
  • Г. В. Попов - Творчество преподобного Андрея Рублева и художников его круга в контексте развития московской живописи конца XIV-XV веков
  • Н. Н. Шередега - Иконы Андрея Рублева в Третьяковской галерее. Хроника формирования коллекции. 1929-1934
АЛЬБОМ
КАТАЛОГ
Пояснение к каталогу
ИКОНЫ
Звенигородский чин (ГТГ)
  1. 1 Спас
  2. 2 Архангел Михаил
  3. 3 Апостол Павел
  4. 4 Богоматерь Умиление Владимирская (ВСМЗ)
Иконы из иконостаса Успенского собора во Владимире (ГТГ, ГРМ)
  • 5 Спас в силах
  • 6 Богоматерь
  • 7 Иоанн Прелтеча
  • 8 Архангел Михаил
  • 9 Архангел Гавриил
  • 10 Апостол Петр
  • 11 Апостол Павел
  • 12 Апостол Иоанн Богослов
  • 13 Апостол Андрей
  • 14 Святитель Иоанн Златоуст
  • 15 Святитель Григорий Богослов
  • 16 Благовещение
  • 17 Сретение
  • 18 Крещение
  • 19 Воскресение - Сошествие в ад
  • 20 Вознесение
  • 21 Пророк Софония
  • 22 Святая Троица (Ветхозаветная Троица) (ГТГ)
  • 23 Богоматерь Умиление Владимирская (ГРМ)
  • 24 Царские врата (СПМЗ)
  • 25 Евхаристия (Преподание вина) (ТСЛ)
  • 26 Снятие со креста (ТСЛ)
  • 27 Иоанн Предтеча (ЦМиАР)
  • 28 Благовещение (ГММК)
  • 29 Крещение (ГММК)
  • 30 Ветхозаветная Троица (Гостеприимство Авраама) (СПМЗ)
  • 31 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)
  • 32 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)
  • 33 Богоматерь Умиление Владимирская (ГИМ)
  • 34 Богоматерь Умиление Владимирская (СПМЗ)
  • 35 Рождество Христово (ГММК)
  • 36 Евангелист Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос. Евангелист Лука.
Фрагменты царских врат (Собрание В.А.Логвиненко)
РУКОПИСИ
  • 37 Евангелие Хитрово (РГБ)
  • 38 Морозовское Евангелие (ГММК)
РОСПИСИ
  • Фрагменты росписи собора Успения Богоматери в Звенигороде
  • Фрагменты росписи Благовещенского собора в Московском Кремле
  • Фрагменты росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве
  • Роспись алтарной преграды собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде
ПРИНЯТЫЕ СОКРАШЕНИЯ
Организации и учреждения
Выставки
Источники
Литература
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
АВТОРЫ КАТАЛОГА
Views 272
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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