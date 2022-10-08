Попов - Андрей Рублев - Подвиг иконописания
Настоящая выставка приурочена к 650-летнему юбилею самого прославленного из средневековых русских художников - преподобного Андрея Рублева. Точное время рождения мастера нам неизвестно и дата юбилея, разумеется, условна, однако его празднование становится своего рода традииией. Вспомним, что впервые 600-летие со дня предполагаемого рождения живописца было отмечено с беспреuедентным размахом в СССР в 1960 году.
Первая юбилейная выставка 1960 года в ПГ включала 102 иконы. Выставка 2010 года скромнее по масштабу и состоит из 29 икон, 2 рукописей, 2 крупных и 93 мелких фрагментов росписей, в создании которых, бесспорно или с большой долей вероятности, принимал участие Андрей Рублев. Такая компактность оправдана и закономерна, поскольку состав данной выставки определяется стремлением к оценке и анализу личностного начала в произведениях, связываемых с именем великого мастера - «иконописиа преизрядна», который «всех превосходил добродетельным житьем»1. Именно этот подход к творчеству Рублева предопределил отбор экспонатов.
На выставке представлены только те памятники, которые на основании исторических сведений и стилистических признаков можно связывать с именем великого художника. Это, как отмечалось, сравнительно немногочисленные, но исключительные по своему художественному качеству и мастерству исполнения иконы, фрески и миниатюры. Безусловным достжением выставки стала возможность экспонировать множество археологических фрагментов полностью или частично утраченных росписей, относимых к творчеству Рублева и его окружения. Это фрагменты фресок из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде, около 1400 года (14 фрагментов), из Благовещенского собора Московского Кремля, около 1416 года (44 фрагмента), из Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, около 1427 года (35 фрагментов), а также снятая со стены роспись алтарной преграды с фигурами преподобных из Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, М20-1430-х годов. Здесь же выставлены два шедевра иллюстрированной рукописной книги, также связываемые, по крайней мере, многими исследователями, с именем Андрея Рублева . Это напрестольные воскресные Евангелия - Евангелие Б.М.Хитрово и Евангелие Успенского собора Московского Кремля (Морозовское). Особый раздел составляет группа списков с прославленной Владимирской иконы Богоматери, в той или иной мере близких к творчеству Андрея Рублева и художников его окружения. Все они, за единичным исключением, происходят из храмов Московского Кремля и ризницы Троице-Сергиевой лавры и датируются в пределах конца XIV - первой трети XV века.
Андрей Рублев. Подвиг иконописания
Составители Г. В. Попов, Б. Н. Лудочкин, Н. Н. Шередега
М. : «Красная площадь», 2010. - 624 с.
ISBN 978-5-91521-030-0
Андрей Рублев. Подвиг иконописания - Содержание
От составителей
- Г. В. Попов - Творчество преподобного Андрея Рублева и художников его круга в контексте развития московской живописи конца XIV-XV веков
- Н. Н. Шередега - Иконы Андрея Рублева в Третьяковской галерее. Хроника формирования коллекции. 1929-1934
АЛЬБОМ
КАТАЛОГ
Пояснение к каталогу
ИКОНЫ
Звенигородский чин (ГТГ)
- 1 Спас
- 2 Архангел Михаил
- 3 Апостол Павел
- 4 Богоматерь Умиление Владимирская (ВСМЗ)
Иконы из иконостаса Успенского собора во Владимире (ГТГ, ГРМ)
- 5 Спас в силах
- 6 Богоматерь
- 7 Иоанн Прелтеча
- 8 Архангел Михаил
- 9 Архангел Гавриил
- 10 Апостол Петр
- 11 Апостол Павел
- 12 Апостол Иоанн Богослов
- 13 Апостол Андрей
- 14 Святитель Иоанн Златоуст
- 15 Святитель Григорий Богослов
- 16 Благовещение
- 17 Сретение
- 18 Крещение
- 19 Воскресение - Сошествие в ад
- 20 Вознесение
- 21 Пророк Софония
- 22 Святая Троица (Ветхозаветная Троица) (ГТГ)
- 23 Богоматерь Умиление Владимирская (ГРМ)
- 24 Царские врата (СПМЗ)
- 25 Евхаристия (Преподание вина) (ТСЛ)
- 26 Снятие со креста (ТСЛ)
- 27 Иоанн Предтеча (ЦМиАР)
- 28 Благовещение (ГММК)
- 29 Крещение (ГММК)
- 30 Ветхозаветная Троица (Гостеприимство Авраама) (СПМЗ)
- 31 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)
- 32 Богоматерь Умиление Владимирская (ГММК)
- 33 Богоматерь Умиление Владимирская (ГИМ)
- 34 Богоматерь Умиление Владимирская (СПМЗ)
- 35 Рождество Христово (ГММК)
- 36 Евангелист Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос. Евангелист Лука.
Фрагменты царских врат (Собрание В.А.Логвиненко)
РУКОПИСИ
- 37 Евангелие Хитрово (РГБ)
- 38 Морозовское Евангелие (ГММК)
РОСПИСИ
- Фрагменты росписи собора Успения Богоматери в Звенигороде
- Фрагменты росписи Благовещенского собора в Московском Кремле
- Фрагменты росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве
- Роспись алтарной преграды собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде
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Организации и учреждения
Выставки
Источники
Литература
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