ГОРДОСТЬ — это самая губительная и опасная страсть, скрывающая в себе страшную разрушительную силу для человека, общества и мира. Святые отцы ставят страсть гордости во главе всех пороков, поскольку она оказывает глубокое и всепроникающее действие на все стороны духовной и душевной жизни человека. И в Ветхом, и в Новом Завете все, что связано со страстью гордости, характеризуется исключительно отрицательно. Страсть гордости особенно распространена в современном обществе, она имеет тяжелые проявления, несет разрушительные последствия для отдельного человека, семей и целых государств, при этом чрезвычайно трудно поддается лечению и искоренению, а зачастую и определению. При этом проблема гордости — это проблема не только богатых, успешных и известных. В каких бы обстоятельствах человек ни оказался, в каком бы он ни находился положении, он всегда сможет найти повод к превозношению, обращению с другими свысока.

Гордость обнаруживается у детей и людей преклонного возраста; у состоятельных и бедных; у здоровых и немощных; у сильных и слабых. Однако эта страсть, как правило, не проявляется явно, она принимает замаскированные формы, а порой оказывается скрытой под видом смирения. Горделивость и надменность так или иначе присущи любому человеку, при этом мы не всегда понимаем, насколько превозношение опасно для души, в какой степени такое состояние отдаляет нас от Бога. В гордости скрывается причина многих ересей и расколов, военных конфликтов и мятежных восстаний. В жизни отдельной личности гордость порождает споры и вражду, противление Божиим законам, непослушание, своеволие и обидчивость, и это только небольшая часть тех проявлений страсти, с которыми ежедневно сталкивается священник у вверенной ему паствы.

Страсть гордости беспощадно поражает человека с раннего детства. В семье ребенок может восставать против законных родительских прав, отвергая их и противясь им. Он начинает проявлять свою волю, считать себя достаточно самостоятельным, а со временем требует уже и полной независимости. В то же время бунт против родителей, нарушающий одну из заповедей Божиих, — это уже и бунт против Творца. На связь противления Богу и непочитания родителей указывают и толкователи Священного Писания: «Хульники и родителям непослушны, что последовательно; ибо кто Бога хулит, тот как станет почитать родителей?». Борьба со страстями, а тем более с одной из самых опасных — гордостью, является насущной во все времена и в любом возрасте; каждый день перед священником стоит важнейшая задача — оказать действенную помощь человеку, находящемуся в состоянии гордости и подчас не подозревающему о своей духовной болезни. Попытаемся всесторонне рассмотреть гордость по учению Православной Церкви, что поможет каждому христианину осмыслить причины зарождения этой страсти, механизм ее развития и разрушительное действие, которое она оказывает на человека. Понимание этого поможет наметить пути преодоления гордости.

Иеромонах Кирилл (Попов) - Разве мы гордые ?

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2021. 240 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1581-6

Иеромонах Кирилл (Попов) - Разве мы гордые ? - Оглавление

Введение

Глава 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАСТИ ГОРДОСТИ

Как говорит о гордости Священное Писание

Святые отцы и подвижники благочестия о страсти гордости

Гордость и гордыня

Страсти гордости и тщеславия: сходства и различия

Виды гордости по учению святых отцов

Глава 2 ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ СТРАСТИ ГОРДОСТИ

Действие диавола

Удобопреклонность человеческой природы ко греху

Возможные основания для гордости

Зарождение гордости в детской душе

Внешние обстоятельства как основание для гордости

Глава 3 РАЗВИТИЕ СТРАСТИ ГОРДОСТИ В ЧЕЛОВЕКЕ

Развитие страсти гордости по Священному Писанию

Развитие страсти гордости по учению святых отцов

Как гордость разрушает душу человека

Проявления страсти гордости

Взаимодействие гордости с другими страстями

Глава 4 ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАСТИ ГОРДОСТИ

Как преодолеть духовную слепоту

Бог исцеляет гордость человека через испытания, скорби и болезни

Увещевание

Обличение

Невидение своих добрых дел и понесенных подвигов

Доброделание, совершаемое тайно

Простые работы

Советы по преодолению страсти гордости, основанной на власти и могуществе

Советы по преодолению страсти гордости, основанной на богатстве

Советы по преодолению страсти гордости, основанной на влиянии окружения

Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть гордости

Заключение