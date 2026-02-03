«Светочи христианства» — это вдохновляющая коллекция биографических очерков, посвященная выдающимся деятелям евангельского движения в России. Автор книги, историк и публицист В. А. Попов, мастерски воссоздает портреты людей, чья жизнь стала ярким свидетельством любви к Богу и ближнему в самые разные исторические эпохи.

На страницах этого сборника оживают судьбы тех, кого называли «совестью народа». Несмотря на небольшой объем, книга дает глубокое понимание того, как формировалось российское христианство за пределами официальных институтов. Это истории о мужестве, интеллектуальном поиске и бескомпромиссной верности призванию.

В. А. Попов – Светочи христианства – Сборник очерков

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 123 с.

ISBN 5-7454-0434-5

В. А. Попов – Светочи христианства – Содержание

Предисловие автора

Ориген — отец христианского богословия

Августин Аврелий — христианский педагог и мыслитель

Реформатор Джон Уиклиф

Мартин Лютер — вождь Реформации

И. С. Бах — духовный композитор и органист

Евангелист Дуайт Муди

Король проповедников Чарлз Сперджен

Георг Мюллер — человек веры и молитвы

Максим Грек — христианский ученый и публицист

Исихасты и духовное обновление личности

Список литературы

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