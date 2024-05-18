Библия - книга пророчеств. Никакую другую книгу в мире нельзя сравнить с нею. Она содержит прошедшее, настоящее и будущее всего человечества.

Самый светлый человеческий разум не может проникнуть в невидимое последующее за грань бытия, не может предсказать хотя бы то, что случится завтра. Но в Библии мы имеем потрясающие предсказания будущего, совершенные за тысячелетия вперед людьми, которых называли пророками. Сделанные ими предсказания выделяют их из среды людей, как особенных, отличных от других. Исполнение их пророчеств подтверждает, что они говорили истину.

Естественно возникает вопрос: как могли они знать будущее? Кто открыл им то, что они предвозвестили с такой точностью и силой?

Ответить нам вправе они сами. Со смирением они засвидетельствовали, что не их мудрость или проницательность помогла им в этом, но Бог Вседержитель открыл им будущее. Поэтому они все время повторяли: „Так говорит Господь!”

„Бога не существует”, - заявляют некоторые из неверующих. Но и сами пророчества, и исполнение их до мельчайших подробностей подтверждают бытие Бога и то, что Он знает будущее и силен исполнить то, что предсказал.

Для меня было неизъяснимым наслаждением и особенным благословением изучить и описать некоторые из многочисленных пророчеств. Многие из них исполнились на наших глазах. Из большого количества библейских пророчеств я выбрал самые убедительные и красноречивые, чтобы представить их на суд читателя. Преимущественная часть из них относится к прошлым временам, исполнение их можно проверить в истории.

Молюсь, чтобы Дух Святой, благодаря этим пророчествам, озарил путь многим моим братьям, вдохновил их к большему доверию Господу, а тех, кто был равнодушен к Библии, пробудил к новой жизни. Пророчества свидетельствуют, что Спаситель наш скоро грядёт.

Будьте готовы!

Петр Попович – Голос пророчеств

Минск: Союз евангельских христиан-баптистов Республики Беларусь, 1991. – 117 с.

Петр Попович – Голос пророчеств – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Пророчество, данное Аврааму

Пророчество о рабстве и освобождении Израиля из Египта

Пророчество против дома Ахава

Изобилие в Самарии

Пророчество против Ниневии

Пророчество о разрушении Иерусалима

Исполнение пророчества

Пророчество против Тира

Пророчество против Вавилона

Исполнение пророчества

Пророчество о Едоме

Пророчество против филистимлян

Возвращение евреев из плена

Пророчество о Египте

Пророчество о втором разрушении Иерусалима

Пророчество об Израиле

1. Опустошение страны

2. Израиль будет гоним

3. Израиль не будет уничтожен

4. Восстановление Иерусалима

5. Золотые ворота

6. Восстановление Израиля

7. Пустыня зацветет

8. Иерусалим, попираемый язычниками, и его избавление

9. Границы Израиля

Распространение Евангелия

Отступление от веры

Непослушание родителям

Вороной конь голода

Великий Армагеддон

Великий день