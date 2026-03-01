Попович - Толкование на Евангелие от Матфея

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology

Книга «Толкование на Евангелие от Матфея» (2026) выдающегося сербского богослова и святого XX века преподобного Иустина (Поповича) представляет собой уникальный синтез строгой экзегезы и живого молитвенного созерцания. Автор рассматривает Священное Писание не просто как исторический документ, но как «биографию Бога в этом мире», в которой каждый человек может найти описание собственной души. Труд охватывает всё первое Евангелие — от таинственного родословия Иисуса Христа до Его славного Воскресения и напутствия ученикам, предлагая читателю глубокое святоотеческое осмысление каждого стиха.

Центральное место в толковании занимает подробный разбор Нагорной проповеди, которую святой Иустин называет «Благовестием о новой жизни». Он детально анализирует Заповеди блаженства, молитву «Отче наш» и нравственные ориентиры христианства, раскрывая их как практическое руководство по преображению человеческого естества. Особое внимание уделено христологическому аспекту: автор подчеркивает, что во Христе Бог Слово явил людям полноту истины, ответив на все экзистенциальные вопросы о смысле страдания, природе зла и пути к вечности. Стиль преподобного отличается поэтичностью и духовной силой, превращая изучение текста в акт соработничества с Богом.

Русскоязычное издание, подготовленное Сретенским монастырем в переводе митрополита Марка (Арндта), снабжено важным вступительным словом о том, «зачем и как читать Священное Писание». По мнению автора, Библия содержит лекарство от любого порока и пищу для любой добродетели, являясь зеркалом, в котором отражается история каждого грешника и праведника. Это издание станет незаменимым подспорьем для священнослужителей, студентов духовных школ и всех верующих, стремящихся к глубокому и осознанному пониманию евангельских истин через призму живого предания Церкви.

Преподобный Иустин (Попович) — Толкование на Евангелие от Матфея

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2026. — 624 с.
Пер. с сербского митр. Марка (Арндта)
ISBN 978-5-7533-1968-5

Преподобный Иустин (Попович) — Толкование на Евангелие от Матфея - Содержание

  • Метафизика Слова: Понимание Евангелия как биографии воплощенного Бога, открывающей план спасения мира.

  • Антропология Писания: Концепция Библии как зеркала, в котором каждый человек находит детальное описание своей жизни и судьбы.

  • Нагорная проповедь (главы 5–7): Обширный комментарий к Заповедям блаженства и основам новой христианской этики.

  • Чудеса и Исцеления: Богословский анализ знамений Христовых как проявлений Его власти над тлением и смертью.

  • Притчи о Царствии (глава 13): Раскрытие скрытых смыслов образов сеятеля, жемчужины и невода в контексте духовной жизни.

  • Эсхатология: Толкование пророчеств о конце света, Страшном суде и приуготовлении к вечности (главы 24–25).

