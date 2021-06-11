В 1872 г. в Казани вышел в свет труд И. Я. Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях», за который автору была присвоена степень доктора богословия. Диссертация Порфирьева, состоявшая из теоретической части и публикации текстов древнерусских апокрифов, явила собой образец комплексного исследования, в котором была подробно освещена история изучения апокрифической литературы, проанализированы особенности жанра христианского апокрифа, выявлены источники целого ряда сюжетов и мотивов. В частности, И. Я. Порфирьев одним из первых обратился к проблеме инокультурных заимствований в древнерусских апокрифических текстах, указав не только на восточно-христианское (византийское) влияние, но и на влияние иудейской традиции.

Впоследствии приложение к диссертации - собрание текстов по спискам Соловецкой библиотеки - было опубликовано отдельным изданием: в 1877 г. в Санкт-Петербурге вышли в свет «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки» («Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук», т. XVII, приложение 1, и отдельное издание). В 1890 г. выходит второй сборник - «Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки» («Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук», т. 1Л, № 4 и отдельное издание). Помимо этого, в 1877 г. во 2-м томе Трудов IV Археологического съезда им были напечатаны «Апокрифические молитвы по рукописям Соловецкой библиотеки». Таким образом, был осуществлен замысел исследователя представить основной корпус апокрифов на ветхозаветные и новозаветные сюжеты, обращавшийся в культурном пространстве Древней Руси.

Еще одним направлением научных изысканий И. Я. Порфирьева было изучение влияние книжной традиции на традицию устную, фольклорную, на народные верования и представления. Особенностям бытования книжных (апокрифических, учительных, житийных) текстов в народной среде, проблемам народного восприятия христианских догматов и формированию понятий так называемого народного христианства И. Я. Порфирьев посвятил целый ряд работ, увидевших свет на страницах журнала «Православный собеседник». Это «Употребление книги Псалтирь в древнем быту народа» (1857, IV), «О чтении книг в древние времена России» (1858, II), «О почитании среды и пятницы в древнерусском народе» (1859, I), «Об источниках сведений по разным наукам в древние времена России» (1860,1), «Аллегорические изображения времен года» (1860, I)» «Домострой Сильвестра» (1860), «Об успехах церковной проповеди в народе» (1862), «Народные стихи и легенды» (1869, III).

Иван Яковлевич Порфирьев - Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки

М. : Индрик, 2005. — 288 с.

ISBN 5-85759-328-Х

Иван Яковлевич Порфирьев - Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки - Содержание

Введеніе

Сказанія о сотвореніи и паденіи ангеловъ

Сказанія о раѣ, древѣ аеиани, древѣ познанія добра и ада н о рѣкахъ райскихъ, Тигрѣ н Евфратѣ

Оказанія объ Адамѣ и Евѣ:

Сотвореніе Адама и Евы

Слово о Адамѣ н Исповѣданіе Евы

Изгнаніе Адама и Евы изъ рая

Погребеніе Адама и Евы въ Іерусалимѣ

Родословіе Адама и Евы

Сказанія о древѣ крестномъ:

Сказаніе о честнѣмъ крестѣ Григорія Богослова

Слово о древѣ крестномъ Северіана Гавальскаго

Сказаніе о трехъ древахъ Григорія Двоесловца

Сказанія о Каинѣ, Авелѣ, Сиѳѣ, Ламехѣ и Энохѣ

Вавилонское столпотвореніе

Начало идолослуженія при Серухѣ и Нахорѣ

Сказанія объ Авраамѣ:

Откровеніе Авраама

Страннолюбіе Авраама. Пріемъ трехъ странниковъ

Состязаніе Авраама съ Египетскими астрологами

Принесеніе Исаака въ жертву

Сказаніе о Лотѣ

Слово Аѳанасія Александрійскаго о Мелхиседекѣ

Передѣлка этого слова

Происхожденіе Мелхиседека

Смерть Исава

Лѣствица Іакова

Сказанія объ Іосифѣ.

Завѣты 12-ти патріарховъ

Сказанія о Моисеѣ

Сказаніе о 12-ти драгоцѣнннхъ камняхъ иа наперсникѣ первосвященника

Сказаніе о волхвѣ Валаамѣ

Сказанія о Саулѣ и Давидѣ

Псаімы Давидовы

Сказаніе о Псалтыри, како написася Давидовъ царемъ

Сказанія: о Соломонѣ:

Писанія Соломона

Пребываніе у Соломона царицы Савской

Надпись на чашѣ Соломона

О прельщеніи Соломоновѣ

Слово святого пророка Исаіи, сына Амосова

Указатель именъ и предметовъ

Указатель древнихъ словъ