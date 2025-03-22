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Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

Порфирий — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма. Ученик Плотина, издавший его сочинения, автор жизнеописания Плотина. Данный том составляют творения Порфирия, посвященные этико-теологическим и психологическим проблемам, а также значительная часть экзегетического наследия мыслителя. Книга представляет собой самое значительное собрание в одном томе переводов Порфирия как на русском, так и на новоевропейских языках.

Книга Порфирия в том виде, в каком она выходит сейчас, представляет собой приблизительно две трети от двухтомного издания, которое изначально замышлялось нами: первый том должен был стать переизданием моей книги 2011 года,[1] а во второй том должны были войти все комментарии Порфирия, т. е. вдобавок к тому, что мы ныне впервые публикуем, еще и пространнейшие комментарии Порфирия к Гомеру, из которых русскому читателю лучше всего знаком фрагмент, называемый О пещере нимф, а также и второе из философских «житий» — Жизнь Пифагора; предполагалось оставить без изменений все статьи и приложения к первому тому, да и том второй снабдить сопроводительным аппаратом. Жесточайшее сокращение финансирования поставило под вопрос не только изначальный замысел, но публикацию трудов Порфирия в каком бы то ни было виде. Потому, будучи вынужден выбирать между отсутствием всякой книги и книгой предельно аскетичной, я выбрал последнее: не будучи уверен, выживет ли «Квадривиум» в 2017 году, я решил опубликовать все готовые на данный момент к печати тексты переводов — sola scriptura, так сказать. Даже в таком виде наша книга представляет собой самое большое собрание переводов мыслителя на новоевропейские языки в одном томе.[2]

Разумеется, я не теряю надежды на то, что деньги найдутся и мы продолжим начатую работу: во второй том тогда войдут все неизданные в настоящем томе вышеупомянутые работы Порфирия, а также статьи и приложения к обоим томам (это программа-минимум).

Возвращаясь к настоящему изданию: работа над новыми переводами шла чрезвычайно непросто, с большими перерывами (в общей сложности 8—9 лет) как из-за больших сложностей с поисками текстов (и здесь не могу не вспомнить с благодарностью Григория Юрганова!), так и из-за почти совершенного равнодушия к переводам древних философов со стороны российского общества (как светского, так и церковного). Отсутствие текстов, интереса, средств — я и сам не вполне понимаю, как в этом вакууме могло быть хоть что-нибудь сделано.

Естественно, публикуемые нами сейчас переводы могут и должны впоследствии дорабатываться как со стороны стилистической, так и с формальной, ибо задача «первой проходки» состоит скорее в открытии новых земель, чем в их разработке.

Что касается впервые публикуемых в настоящем томе работ — а это, в первую очередь, полный корпус комментариев Порфирия к Платону и Аристотелю, — то они имеют огромное значение для истории философии. Достаточно указать на то, что для Боэция и Иоанна Дамаскина — отцов западной и восточной схоластики — Порфирий является надежнейшим проводником в философии: они не только воспринимают Аристотеля через призму Порфирия, но и обязаны ему всей целостностью своего умозрения, в том числе и богословского. Именно Аристотель и Порфирий (отнюдь не Платон и Плотин) оказали решающее влияние на мысль европейского средневековья, и сейчас мы можем показать это, что называется, с книгами в руках. Проясняется и «порфирианство» александрийцев IV-V вв., прежде всего Гипатии и Синезия. Открывается широкий простор для редукций не только в будущее, но и в прошлое, становится возможным проследить метаморфозы экзегетической традиции в рамках античной философии, и здесь становятся весьма актуальными работы, позволяющие уяснить подход Порфирия к богооткровенным (языческим и иудео-христианским) текстам. Отдельно стоит вопрос о влиянии философских «житий» на Афанасия Александрийского и последующую христианскую традицию. Анализируя отступление Порфирия от Плотина, мы сталкиваемся с вопросами, относящимися уже не столько к истории, сколько к существу и смыслу европейской философии и ее самоидентификации. Одним словом, в связи с вводящимися впервые в научный оборот на русском языке текстами возможно создать целую литературу.

Т. Г. Сидаш

[1] Порфирий. Сочинения. СПб., 2011

[2] В европейской традиции Порфирий довольно интенсивно переводился и издавался, однако почти всегда в формате отдельных работ, которые порой довольно сложно достать, что создает большие трудности при попытке сформировать Собрание творений.

Порфирий - Труды - Том I

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — 800 с.

ISBN 978-5-7164-0707-7

Порфирий - Труды - Том I - Содержание

От издателя

Отправные точки [в движении] к Умопостигаемому (Сентенции) (перев. Т. Г. Сидаша)

О воздержании от одушевленных (перев. Т. Г. Сидаша) .

Книга I

Книга II

Книга III

Книга IV

Порфирия Философа [письмо] к Марцелле (перев. Т. Г. Сидаша)

Об изваяниях (перев. Т. Г. Сидаша)

Послание к Тавру (О том, как эмбрион получает душу) (перев. Т. Г. Сидаша)

Фрагменты Хроники (перев. Т. Г. Сидаша)

Введение к «Категориям» Аристотеля (перев. А.В. Кубицкого)

Комментарий к «Категориям» Аристотеля в вопросах и ответах (перев. Т. Г. Сидаша)

Комментарии к «Физике» Аристотеля (перев. О. В. Соловей)

Комментарий к «Тимею» Платона (перев. Claudio Napoli Е. И. Иващенко, Е. И. Иващенко, Т. Г. Сидаша, Н. Е. Тюкаловой, О. П. Цыбенко, Л. И. Щеголевой)

Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Толкования на «Парменид» Платона (перев. О. П. Цыбенко)

О философии, почерпнутой из Оракулов (перев. Г. Н. Начинкина)

Против христиан (перев. А. Б. Рановича)

О жизни Плотина и порядке [написания] его книг (перев. Т. Г. Сидаша)

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Основу настоящего тома составили Комментарии Порфирия к Гомеру: это четыре трактата, три из которых велики, скорее, по объему (комментарии к Илиаде и Одиссее, а также трактат, посвященный Анатолию), а один (О пещере нимф) — по смыслу. Жизнь Пифагора и Фрагменты Истории философии (вместе с опубликованной в первом томе Жизнью Плотина) — это всё, что сохранилось от историко-философских произведений мыслителя. Письмо к Анебону и О восхождении души посвящены вопросам теургии, Смешанные исследования — учению о душе. Три последних произведения невелики и по объему, и в содержательном отношении; хотя в первых двух яснее и насыщеннее, чем где бы то ни было, дана у Порфирия критика языческого магизма, бывшего настоящей болезнью его времени. Лишь Жизнь Пифагора и О пещере нимф переводились на русский язык прежде. Приложения к тому обладают самостоятельной ценностью. Это, прежде всего, две работы Макса Поленца, где ученый стремится типологически различить семитский (а точнее — ближневосточный) и эллинский элементы в античном философствовании. Работа Иоганесса Лейпольдта представляет собой весьма приличный очерк древнегреческой философской аскетики — момент, нередко игнорирующийся в академических историко- философских курсах. Наконец, мы впервые публикуем на русском языке Деяния Александрийцев — своего рода эллинистический мартиролог, сохранившийся, увы, лишь во фрагментах. Однако даже эти обрывки позволяют достроить в воображении некоторые из его глав, что позволяет начать разговор об эллинистической апологетике как жанре. Превосходная статья М. И. Ростовцева вводит читателя в соответствующий контекст, позволяя увидеть еще одну грань сложных идеологических войн в Империи в первые века по Р. X. Таков настоящий том, позволяющий — надеюсь — читателю и получить удовольствие от слога, и войти в сферу предпочтений, идеалов, вопросов, волновавших мыслителей переломного времени кануна христианской эпохи.

Т. Г. Сидаш

Порфирий - Труды. Том II

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. 1024 с.

ISBN 978-5-7164-0920-0

Порфирий - Труды. Том II - Содержание

От издателя

Жизнь Пифагора (перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша)

История философии (перевод с древнегреческого Л. И. Щеголевой)

Свидетельства об «Истории философии» у авторов

Фрагменты «Истории философии»

О пещере нимф (перевод с древнегреческого Клаудио Наполи)

К Анатолию. Гомеровские вопросы (перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко)

Смешанные исследования (перевод с древнегреческого Л. И. Щеголевой)

Послание к Анебону (перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко)

О возвращении души (перевод с латинского Л. И. Щеголевой)

Л. И. Щеголева. Древнейшие комментарии к «Илиаде» и «Одиссее» и «Гомеровские вопросы к “Илиаде”» Порфирия

Т. Г. Сидаш. Путеводитель по Порфириевскому комментарию к Гомеру

Комментарии к «Илиаде» (перевод с древнегреческого К. Наполи и Л. И. Щеголевой)

Комментарии к «Одиссее» (перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Макс Поленц, Стоя и семитизм (перевод с немецкого В. М. Линейкина)

Макс Поленц. Филон Александрийский (перевод с немецкого В. М. Линейкина, перевод с древнегреческого и латинского К. Наполи)

Иоганнес Лейпольдт. Греческая философия и раннехристианская аскеза (перевод с немецкого В. М. Линейкина)

Деяния александрийцев (перевод с древнегреческого Л. И. Щеголевой)

М. И. Ростовцев. Мученики греческой культуры в Ι-ΙΙ вв. по Р. X

Т. Г. Сидаш. Философия Порфирия сквозь призму древних культур

Т. Г. Сидаш. Мысль Порфирия в свете философии эллинов

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В настоящем томе публикуются в переводе на русский язык извлечения из позднеантичных и средневековых источников, содержащих сведения о жизни и трудах Порфирия Тирского, и фрагменты не сохранившихся комментариев Порфирия к сочинениям Аристотеля, Платона и Теофраста. В основу издания были положены извлечения и фрагменты на арабском, сирийском, греческом и латинском языках, собранные и опубликованные профессором классической филологии Эндрю Смитом в 1993 г. в серии Bibliotheca Teubneriana. В публикацию Смита вошли фрагменты только тех сочинений Порфирия, которые не сохранились полностью.



Всего Э. Смитом было опубликовано 489 фрагментов разного объема (от нескольких слов до нескольких десятков страниц), разделенных на 12 тематических разделов

Вторая часть тома включает в себя основной корпус сочинений Порфирия по логике: комментарии к четырем трактатам из Органона Аристотеля (Категории, Об Истолковании, Первая Аналитика и О софистических опровержениях), а также Комментарий к диалогу Платона Софист, основанный на трактате О делении, основанный на одноименном сочинении Андроника Родосского. Эти сочинения сохранились в извлечениях и пересказах философов-неплатоников V–VI в. Аммония и Симпликия и в переводах Боэция и вместе с Введением в Категории (Исагогой) составили основу последующей традиции научного изучения и школьного преподавания логики.

Порфирий - Труды - Том III

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 336 с.

ISBN 978-5-7164-1145-6

Порфирий - Труды - Том III - Содержание



Введение

Арабские и сирийские фрагменты (перев. Д. А. Морозова

Предисловие

I. Физика

Аш-Шахрастани. «Книга о религиях и религиознофилософских учениях

II. Метафизика

1. «Теология Аристотеля

2. Абу Хайян ат-Таухиди. «Извлечения

3. Абу Бакр ар-Рази. «Речение о том, что` после природы» (Трактат по метафизике

4. Ибн Сина. «Книга указаний и наставлений

5. Ибн Сина. «Книга исцеления

6. Ибн-Рушд. «Опровержение “Опровержения [философов]” [Аль-Газали

7. Ибн Рушд. Сокращение «Метафизики» Аристотеля

III. Этика

1. Абу аль-Хасан аль-Амири. «Счастье и делание счастливым

2. Ибн Мискавайх. «Воспитание нрава и очищение корней

3. Аль-Мубашшир ибн Фатик. «Книга избранных изречений и прекрасных высказываний

IV. О душе

«Трактат Порфирия о душе

V. История философии

1. Ибн ан-Надим. «Аль-Фихрист

2. Аш-Шахрастани. «Книга о религиях и религиозно-философских учениях

3. Аль-Бируни. «Индия

4. Аль-Мубашшир ибн Фатик. «Жизнь Солона

5. Ибн Аби Усайби‘а. «Источники сведений о классах врачей

6. Григорий Абу-ль-Фарадж ибн аль-Ибри (1226–1286). «История

VI. Сведения о Порфирии и его сочинениях

1. Исхак ибн Хунайн. «История врачей [и философов

2. Ибн ан-Надим. «Аль-Фихрист

3. Ибн аль-Кифти. «История мудрецов

Сирийские фрагменты (перев. Л. И. Щеголевой

Афанасий Баладский. «Предисловие к Исагоге Порфирия

Аноним. «Пророчества языческих философов

Арабские авторы и произведения (по хронологии

Сирийские авторы и произведения

Приложение. Арабский перевод «Жизни Пифагора» в трех биографических сборниках XI–XIII вв

Библиография

Греческие и латинские фрагменты (перев. Л. И. Щеголевой

I. О жизни и трудах Порфирия

Об именах Порфирия

Свидетельства христианских авторов о Порфирии

Учители Порфирия

О написании Исагоги

Ученики Порфирия

Школа Плотина и Порфирия

Постановления Вселенских соборов против Порфирия

О комментариях Порфирия к Аристотелю

II. Сочинения Порфирия

1. Комментарии к Аристотелю

Комментарий к Гедалию

Комментарий к трактату Аристотеля Об истолковании

Введение в Категорические силлогизмы

Комментарий к трактату Аристотеля О софистических опровержениях

Комментарий к Метафизике Аристотеля

2. Комментарии к Платону

Комментарий к диалогу Платона Кратил

Комментарий к диалогу Платона Софист

3. Комментарии к Теофрасту

Комментарий к трактату Теофраста Об утверждении и отрицании

Библиография

Греческие и латинские авторы и исторические лица (краткие справки

ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА