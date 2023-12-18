Эта книга называется Пробуждение. Вы вправе задать вопрос «Почему?»

Мы, евреи, были разбросаны в течение веков по всей земле. К нам относились как к второсортным, нижестоящим пришельцам. Мы страдали от всякого рода преследований - физических, эмоциональных, психологических.

Сколько бы усилий мы не прилагали, стараясь внести свой полезный вклад в труд общества, мы зачастую оказывались в роли «козлов отпущения». Если в стране происходило что-то неладное, то на вопрос: «Кто виноват?» следовало неизменное «Евреи виноваты».

В ряде стран, евреи обычно жили изолированными группами, пытаясь сохранить свои законы и традиции. Но в большинстве своем наш народ вынужден был ассимилироваться. Это в особенности относится к советскому еврейству. Многие из нас забыли или утратили свою национальную принадлежность, а большинство молодых совсем её не знают, не имеют представления о нашем прошлом. Более того, из-за преследований, многие стеснялись своего рода-племени и при первой возможности делали попытки изменить запись в строке о национальной принадлежности если только представлялась возможность.

Пожилые люди с детства помнили слово «иудаизм», однако, очень немногом довелось когда-либо открыть Ветхий Завет, что же касается Нового Завета, то эта книга для евреев всегда была за семью печатями.

Большинство из нас росли атеистами, нас учили, что Библия является лишь сборником мифов и легенд. А уж подумать, что мы были «избранным народом» было просто смехотворно.

Но по воле Всевышнего самое длительное изгнание евреев приходит к концу: «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдалённым, и скажите: Кто рассеял Израиля, Тот и соберёт его и будет охранять его, как пастырь стадо своё» (Пророк Иеремия 31:10).

Пробуждение – Христос и евреи

Составитель Анна Портнова. – Beloit, WI: God’s Grace, 1997. – 129 с.

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