В этой книге говорится о жизни, настоящей жизни, то есть такой, какой она должна быть по замыслу Божьему. Сегодня лишь немногие люди задумываются над этим. В обществе, где не принимаются вечные ценности и где каждый делает то, что ему кажется верным, люди просто не в состоянии поверить в вечные истины.

Без абсолютной истины жизнь теряет цель и смысл. То, что сегодня считается ценным, завтра может быть объявлено ничего не стоящим. Те, кто живут вдали от Бога, источника жизни, раньше или позже начинают испытывать глубокое беспокойство оттого, что не находят в жизни ничего абсолютного и незыблемого. Такие люди попросту не знают, что ждет их в конце жизненного пути.

Но что же такое «настоящая жизнь»?

Каждый из нас имеет собственное представление о том, какой была бы наша жизнь, если бы мы имели «абсолютно всё», то есть имели бы «настоящую жизнь». (Понятно, что это является лишь несбыточной мечтой.)

Однако Библия дает нам определение того, что такое «настоящая жизнь». Слово Божие вообще ставит этот вопрос на первое место. Мы, христиане, должны повиноваться Богу. Поскольку жизнь сотворил Бог, то только Он знает, что это такое. Мы должны поверить, что Его качества — это основа нашего понимания смысла жизни. Именно они являются нашим мерилом и образцом. Без них почва под нашими ногами становится зыбкою и непрочною (Мтф. 7: 21—291), и мы без них вообще не можем понять истину. Этот мир пришел к хаосу только потому, что отверг Слово Божие.

Как только мы поверим, что Бог может указать нам истинный смысл жизни, мы станем способны вступить на новый жизненный путь, наша жизнь наполнится удовлетворением и радостью и мы будем преисполнены хвалою и благодарностью Богу за его бесконечную любовь и милость.

Если вы христианин, Бог говорит вам: «Ты жив, потому что Я Сам живу в тебе! Только Я делаю человека живым. И только такая жизнь является настоящей!»

Ребекка А. Портукалян - Христианин, знаешь ли ты о себе, о своих духовных правах?

М.: Протестант, 1992. — 62 с.

ISBN 5—85770—054—X

Ребекка А. Портукалян - Христианин, знаешь ли ты о себе, о своих духовных правах? – Содержание

Преподавателю воскресной школы

Введение