Многочисленные социологические исследования показывают, что в наши дни возрастает интерес к области мистического, к духовному опыту, в том числе к магии, оккультизму и даже сатанизму. Подобные тенденции хорошо отражены в популярности движения Нью Эйдж, причем это происходит не только в массовой культуре. Движение Нью Эйдж, обладающее чертами «гностической религии» (Г. Йонас), не только не утрачивает своей силы, но неизменно присутствует в академической культуре, отчасти потому, что гнозис всегда поддерживал связь с философией, как и современный мистический опыт, который в наши дни приближается к «правильно понимаемому» гуманизму и даже атеизму, «очищающему» представление о Боге (А. де Любак).

В западной мистике первым образцом мистического опыта, который сам по себе является необычным, был «псевдо- дионисиевский» опыт (по имени Псевдо-Дионисия Ареопаги- та). Современная светская культура предлагает "дионисийский» опыт (Ф. Ницше), который представляется противоположностью первого, так как Ницше тоже использовал платоновскую теорию, но перевернул ее «с ног на голову». Средоточием мистического опыта было экстатическое вйдение, природу которого сейчас трудно определить. Интерес к подобной духовности в наши дни возвращается, несмотря на попытки атеизации и лаицизации культуры, тоже не вполне «нейтральные», а продолжающие ренессансную «религию человека», религию «мага-ученого», мечтавшего о создании «новых миров».

Доказательством является казус Ницше, «покровителя» современной культуры, который был никак не атеистом, a скорее «антитеистом», мечтавшим о свержении Бога («богоубийстве»), желая при этом занять Его место. На все эти европейские крипторелигиозные и человекобожеские тенденции наслаивается эскапизм модного сейчас восточного мистицизма, примером которого служат сверхчеловеческие достижения йогинов, людей-богов. Восточный мистицизм в сочетании с гнозисом и некоторыми современными научными й паранаучными гипотезами, подвергшимися значительной переработке и упрощению, составляет идеологическую основу движения Нью Эйдж.

О. Александр Посацкий SJ - Психология и Нью Эйдж

Москва, Издательство Францисканцев, 2010, 320 с.

ISBN: 978-5-89208-089-7

О. Александр Посацкий SJ - Психология и Нью Эйдж - Содержание

Введение

Психология и Нью Эйдж

Спор о духах?

Засилье «позитивного мышления»

К. Г. Юнг и проблема зла

Психологизация духовности или религия гнозиса ?

Из какого мира эти пришельцы ?

Пришельцы: древние «боги» и новые «мессии»

Предательство Берта Хеллингера

Ориентальные мировоззрения в образовании?

Сайентология под рукой, или кто может стать сайентологом

«Код да Винчи», или «Бестселлер лжи» в кинопропаганде

Заключение

Послесловие

Приложение 1-9