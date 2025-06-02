Мой дорогой друг.

Сейчас ты совершил великий шаг в своей жизни, когда ты пригласил Иисуса Христа войти в твое сердце и спасти твою душу. Сейчас, конечно, ты будешь нуждаться в помощи, молитвах и советах для того, чтобы стать таким Христианином, каким желает видеть тебя БОГ. И эта книга приготовлена как раз для тебя. Я молюсь, чтобы ты брал эту книгу и:

1. читал ее ВНИМАТЕЛЬНО;

2. читал ее ПОЛНОСТЬЮ;

3. читал ее ОСНОВАТЕЛЬНО;

4. УСЕРДНО ЗАУЧИВАЛ стихи;

5. ОБРАЩАЛСЯ с ней БЕРЕЖНО для будущих поправок;

6. использовал материал, позволяющий «ВОЗРАСТАТЬ В БЛАГОДАТИ И ПОЗНАНИИ НАШЕГО ГОСПОДА И СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА». (2 Петра 3:18)

Многие из вопросов, включенных в этой книге, были использованы Господом для поучения пастора, когда он был новообращенным Христианином. Я верю и знаю, что если вы будете придерживаться того, что преподается в этой книге, вы познаете прекрасную жизнь в благодати, радости и счастье не только в этом мире, но и в грядуем.

Чарльз И. Мейноуз - После спасения что я должен знать и что я должен делать

Чарльз И. Мейноуз Основатель, Пастор Церковь Баптистов. Хай стрит г. Вортингтон, штат Огайо 43085 (Пересмотрено) Одиннадцатое издание 1987 Издано ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БАПТИСТОВ П.Я. 24083, Колумбус, Огайо 43224 США 76 стр

После спасения что я должен знать и что я должен делать - Содержание