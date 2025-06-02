Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мейноуз - После спасения что я должен знать и что я должен делать

Чарльз И. Мейноуз - После спасения что я должен знать и что я должен делать
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Мой дорогой друг.
Сейчас ты совершил великий шаг в своей жизни, когда ты пригласил Иисуса Христа войти в твое сердце и спасти твою душу. Сейчас, конечно, ты будешь нуждаться в помощи, молитвах и советах для того, чтобы стать таким Христианином, каким желает видеть тебя БОГ. И эта книга приготовлена как раз для тебя. Я молюсь, чтобы ты брал эту книгу и:
1. читал ее ВНИМАТЕЛЬНО;
2. читал ее ПОЛНОСТЬЮ;
3. читал ее ОСНОВАТЕЛЬНО;
4. УСЕРДНО ЗАУЧИВАЛ стихи;
5. ОБРАЩАЛСЯ с ней БЕРЕЖНО для будущих поправок;
6. использовал материал, позволяющий «ВОЗРАСТАТЬ В БЛАГОДАТИ И ПОЗНАНИИ НАШЕГО ГОСПОДА И СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА». (2 Петра 3:18)
Многие из вопросов, включенных в этой книге, были использованы Господом для поучения пастора, когда он был новообращенным Христианином. Я верю и знаю, что если вы будете придерживаться того, что преподается в этой книге, вы познаете прекрасную жизнь в благодати, радости и счастье не только в этом мире, но и в грядуем.

Чарльз И. Мейноуз - После спасения что я должен знать и что я должен делать

Чарльз И. Мейноуз Основатель, Пастор Церковь Баптистов. Хай стрит г. Вортингтон, штат Огайо 43085 (Пересмотрено) Одиннадцатое издание 1987 Издано ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БАПТИСТОВ П.Я. 24083, Колумбус, Огайо 43224 США 76 стр

После спасения что я должен знать и что я должен делать - Содержание

  • Урок 1
  • Урок 2
  • Урок 3
  • Урок 4
  • Урок 5
  • Урок 6
  • Урок 7
  • Урок 8
  • Урок 9
  • Урок 10
Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 02.06.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books