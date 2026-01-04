Пособие по изучению Евангелия от Иоанна

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 154 с.

Урок 1. Добрая весть для людей

Урок 2. Власть Иисуса

Урок 3. Новое рождение

Урок 4. Искатели жизни

Урок 5. Свидетельство дела и слова

Урок 6. Хлеб жизни

Урок 7. Кто этот человек

Урок 8. Почему люди не верят

Урок 9. Судьба и вера

Урок 10. Жизнь с избытком

Урок 11. Победа над смертью

Урок 12. Приветствие Иисуса

Урок 13. Новая заповедь

Урок 14. Спокойные сердца

Урок 15. Наши отношения с людьми

Урок 16. Наш самый близкий Друг

Урок 17. Христианское единство

Урок 18. Почему мы часто проявляем слабость

Урок 19. Христос не перед судом

Урок 20. Агнец Божий

Урок 21. Новая жизнь и новая надежда

Урок 22. Призыв к любви

Урок 23. Наш небесный Жених

Урок 24. Защита Божья