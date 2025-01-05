Когда во время Второй мировой войны потерпевшие кораблекрушение европейцы высадились на берегу Тихоокеанского острова, у них не было сомнения в том, что местные жители встретят их недружелюбно. Однако, к их великому удивлению, туземцы встретили их весьма приветливо, проявляя дружелюбие при всякой возможности. Объяснение такого поведения оказалось простым.

За несколько лет до этого остров посетили миссионеры, которые проповедовали жителям Евангелие так, что те познали Спасителя. Из благодарности за произведенную в них Богом перемену они изо всех сил старались быть услужливыми к народу, представителями которого были миссионеры. Апостол Павел выражает подобную благодарность, когда говорит: «Я должен».

Пособие по изучению Послания к Римлянам

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 116 с.

Пособие по изучению Послания к Римлянам - Содержание