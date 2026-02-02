Посон Дэвид - Объяснение сути христианства
Я читал лекцию в колледже, как вдруг девушка, которой еще не было двадцати, прервала меня, пожаловавшись, что в своей речи я все время использую слово, которое она не понимает. Я предположил, что она имеет в виду какое- то слово из богословского жаргона, но на самом деле она говорила о слове «Бог». «Что это? - спросила она. - Что оно обозначает?» Другой студент признался, что мое понимание слова «Бог», очевидно, имеет совсем другое значение, чем его собственное. Он объяснил, что для него «Бог» означает «религиозные чувства», как его собственные, так и других людей. Я задал ему вопрос: «Прекратит ли его «Бог» свое существование, когда не останется больше людей с такими «религиозными чувствами?» И на этот вопрос он ответил положительно.
При наличии всех различных представлений о Боге, существующих в мире, может показаться, что невозможно сказать что-то определенное или достоверное о Его существовании. В конце концов, никто никогда не видел Бога - факт, из-за которого некоторые люди оставляют свой поиск Бога задолго до того, как он действительно начался. Поэтому им следует начать с чего-то вещественного и способного быть подвергнутым изучению. Одной из очевидных точек отправления является сама Вселенная. Она существует, и само ее существование ставит основополагающий вопрос: «Каким образом она возникла?» Странно, что многие люди, желающие узнать о Боге, пренебрегают этим очень важным вопросом.
На сегодняшний день предлагается четыре различных ответа на этот вопрос. Первый из них я считаю просто невероятным, но многие люди верят в него, так что проигнорировать его невозможно. Говорят, что ответом на вопрос «Как возникла Вселенная?» является то, что она вообще не возникала. Ее вообще нет. Все это просто вымысел, иллюзия. Материя просто не существует.
Второй ответ, приобретающий популярность в последние годы, состоит в том, что Вселенная всегда существовала. Она меняется, развивается и эволюционирует, но никогда не было такого времени, когда материи не существовало. Этой идее столько же лет, сколько, по крайней мере, Древней Греции, и она заслуживает внимания как рациональная альтернатива точке зрения креационизма, но современные исследования Вселенной и ее происхождения в большей степени ставят эту идею в крайне трудное положение в вопросе отстаивания ее правдивости. Все большее число ученых верят, что Вселенная не является бесконечной ни в пространстве, ни во времени, то есть, что она имеет начало и конец.
Дэвид Посон – Объяснение сути христианства
Bradford-on-Avon, Wiltshire: Terra Nova Publications, 2011. – 156 с.
ISBN 0985890622
[ISBN 978-0-9858906-2-9]
Дэвид Посон – Объяснение сути христианства – Содержание
Предисловие
- 1 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОГ?
- 2 БЛАГ Л И БОГ?
- 3 КАКОВ БОГ НА САМОМ ДЕЛЕ?
- 4 ЛЮДИ - ЭТО ТОЛЬКО ГОЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ?
- 5 КЕМ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ БЫЛ ИИСУС?
- 6 БЫЛА ЛИ СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА УБИЙСТВОМ ИЛИ ПОДВИГОМ?
- 7 ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ТЕПЕРЬ?
- 8 ЧТО ОЗНАЧАЕТ «БЫТЬ СПАСЕННЫМ»?
- 9 КАК ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ХРИСТИАНИНОМ?
- 10 КАК НАСЧЕТ СВЯТОГО ДУХА?
- 11 КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ДУХЕ?
- 12 КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЦЕРКОВЬ?
- 13 ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?
- 14 ОТКУДА Я МОГУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Дэвид Посон – Вызов ислама христианству
David Pawson, 2014. - 248 с.
ISBN 978-1-909886-13-1
Дэвид Посон – Вызов ислама христианству – Содержание
Предисловие Майкла Грина
Предисловие Патрика Сукхдео
Пролог: История, стоящая за написанием этой книги
Часть I: Восстановление ислама
1. Распространение ислама
- 2. Возможности ислама
- 3. Привлекательность ислама
- 4. Сущность ислама
- 5. Многообразие ислама
- 6. Источники ислама
Часть II: Ответ христианства
- 7. Откровение?
- 8. Реальность
- 9. Взаимоотношения
- 10. Праведность
- 11. Примирение?
- 12. Воздаяние?
Эпилог: То, что подчеркнуто в книге
Приложение: Книга пророка Аввакума, глава 3
Дэвид Посон - Нормальное рождение христианина – Как помочь новообращенному верующему правильно начать христианскую жизнь
Reading: Anchor – David Pawson Publishing Ltd., 2023. – 456 с.
ISBN 978-1-909886-11-7
Дэвид Посон - Нормальное рождение христианина – Содержание
ПРОЛОГ. Обращение к «духовным акушерам»
Часть Первая. РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ ПО МЕРКАМ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Богословский аспект
- 1 Четыре пути духовного возрождения
- 2 Покаяться в грехах своих перед Богом
- 3 Веровать в Господа Иисуса Христа
- 4 Принять водное крещение
- 5 Принять Духа Святого
- 6 Родиться свыше
Часть Вторая. МЕСТА ПИСАНИЯ, «КАК НАСЧЕТ..?»
Библейский аспект
- 7 Великое Поручение (Мф. 28:19-20)
- 8 Постскриптум Марка (Мк. 16:9-20)
- 9 Распятый разбойник (Лк. 23:40-43)
- 10 Рождение свыше (Ин. 3:3-8)
- 11 Реки воды живой (Ин. 7:37-39)
- 12 Известный незнакомец (Ин. 14:17)
- 13 Первые одиннадцать учеников (Ин. 20:22)
- 14 Пятидесятница (Деян. 1:4-5; 2:1-4)
- 15 Три тысячи (Деян. 2:38-41)
- 16 Обращенные из Самарии (Деян. 8:4-25)
- 17 Евнух Ефиоплянин (Деян. 8:36-39)
- 18 Римский сотник (Деян. 10:44-48; 11:11-18; 15:7-11)
- 19 «И весь дом твой» (Деян. 11:14; 16:15,31; 18:8)
- 20 Ученики из Ефеса (Деян. 19:1-6)
- 21 Лакмусовая бумажка или тест на подлинность (Рим. 8:9)
- 22 Освященная семья (1 Кор. 7:14)
- 23 Многосоставное тело (1 Кор. 12:13)
- 24 Крестящиеся для мертвых (1 Кор. 15:29)
- 25 Новое обрезание (Кол. 2:9-12)
- 26 Баня возрождения (Тит. 3:5)
- 27 Начатки учения (Евр. 6:1-6)
- 28 Вера из дел (Иак. 2:14-26)
- 29 Спасенные от потопа (1 Пет. 3:18-22)
- 30 Закрытая дверь (Откр. 3:20)
Часть Третья: СОВРЕМЕННОЕ СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Пасторский аспект
31 Одно стандартное решение
- 32 Как помочь ученикам покаяться
- 33 Как помочь ученикам уверовать
- 34 Как помочь ученикам принять крещение
- 35 Как помочь ученикам принять Духа Святого
- 36 Окончательно спасен
ЭПИЛОГ. Слово к «семье»
ДОПОЛНЕНИЯ
1 Крещение младенцев
- 2 «Святой Дух» без определенного артикля
- 3 Троица или Троебожие?
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