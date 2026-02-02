Посон Дэвид - Объяснение сути христианства

Я читал лекцию в колледже, как вдруг девушка, которой еще не было двадцати, прервала меня, пожаловавшись, что в своей речи я все время использую слово, которое она не понимает. Я предположил, что она имеет в виду какое- то слово из богословского жаргона, но на самом деле она говорила о слове «Бог». «Что это? - спросила она. - Что оно обозначает?» Другой студент признался, что мое понимание слова «Бог», очевидно, имеет совсем другое значение, чем его собственное. Он объяснил, что для него «Бог» означает «религиозные чувства», как его собственные, так и других людей. Я задал ему вопрос: «Прекратит ли его «Бог» свое существование, когда не останется больше людей с такими «религиозными чувствами?» И на этот вопрос он ответил положительно.

При наличии всех различных представлений о Боге, существующих в мире, может показаться, что невозможно сказать что-то определенное или достоверное о Его существовании. В конце концов, никто никогда не видел Бога - факт, из-за которого некоторые люди оставляют свой поиск Бога задолго до того, как он действительно начался. Поэтому им следует начать с чего-то вещественного и способного быть подвергнутым изучению. Одной из очевидных точек отправления является сама Вселенная. Она существует, и само ее существование ставит основополагающий вопрос: «Каким образом она возникла?» Странно, что многие люди, желающие узнать о Боге, пренебрегают этим очень важным вопросом.

На сегодняшний день предлагается четыре различных ответа на этот вопрос. Первый из них я считаю просто невероятным, но многие люди верят в него, так что проигнорировать его невозможно. Говорят, что ответом на вопрос «Как возникла Вселенная?» является то, что она вообще не возникала. Ее вообще нет. Все это просто вымысел, иллюзия. Материя просто не существует.

Второй ответ, приобретающий популярность в последние годы, состоит в том, что Вселенная всегда существовала. Она меняется, развивается и эволюционирует, но никогда не было такого времени, когда материи не существовало. Этой идее столько же лет, сколько, по крайней мере, Древней Греции, и она заслуживает внимания как рациональная альтернатива точке зрения креационизма, но современные исследования Вселенной и ее происхождения в большей степени ставят эту идею в крайне трудное положение в вопросе отстаивания ее правдивости. Все большее число ученых верят, что Вселенная не является бесконечной ни в пространстве, ни во времени, то есть, что она имеет начало и конец.

Дэвид Посон – Объяснение сути христианства

Bradford-on-Avon, Wiltshire: Terra Nova Publications, 2011. – 156 с.

ISBN 0985890622

[ISBN 978-0-9858906-2-9]

Дэвид Посон – Объяснение сути христианства – Содержание

Предисловие