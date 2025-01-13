Постигая творение

Бог создал людей существами по природе любознательными. С самых ранних лет мы задаем вопросы и продолжаем делать это в течение всей жизни. Сначала мы хотим понять, каково наше место в кругу наших взаимоотношений. Наблюдение за природными явлениями, цветами, птицами, животными, деревьями, реками, звездами и приобретаемый при этом опыт возбуждают в нас все большее любопытство. Став взрослыми, мы стремимся узнать, как все это работает, чтобы понять свое место в мире и открыть для себя смысл нашего существования. В ходе наших изысканий область исследования расширяется в геометрической прогрессии.

Многие из наших первоначальных вопросов становятся глубже и сложнее. Откуда взялись люди? Как возникла жизнь? Какие факторы привели к возникновению земли, солнца, планет и всей вселенной? Почему многие законы, которые мы наблюдаем в природе, кажутся столь надежными и вместе с тем столь таинственными? Стоит ли за сложной организацией природы, как мы ее знаем — от компонентов мельчайшей клетки до многочисленных галактик нашей расширяющейся Вселенной, — некое Существо или Сила? Религия, философия, наука, литература и искусство по-разному отвечают на эти интригующие вопросы.

На протяжении веков западная культура существовала в контексте христианского мировоззрения. По этой самой причине ответы на перечисленные вопросы основывались на убеждении, что Бог существует, и что Он и является Творцом и Основой всего во вселенной. Большинство считало Библию надежным откровением Бога и основанием веры, поведения и надежды человека. Многие из основателей современной науки — Коперник, Галилей, Кеплер, Паскаль, Бойль, Ньютон, Галлей и другие — верили в эти основополагающие понятия, сжато выраженные апостолом Павлом в первом веке нашей эры: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19,20).

В последние двести лет наша культура и научное сообщество неуклонно отдаляются от библейского христианского мировоззрения и принимают натуралистическую позицию, которая исключает любое сверхъестественное вмешательство в происхождение и функционирование нашего мира и поддержание его существования. В результате, претендуя на истинность, в наше время между собой состязаются две противоположные философские системы. Они четко сформулированы современным биологом-эволюционистом Дугласом Футуймой в книге «Наука под судом» (Science on Trial [Pantheon Books, 1983], 197): «Сотворение и эволюция: ими исчерпываются возможные объяснения происхождения живых существ. Организмы либо появились на земле полностью сформированными, либо нет. Если нет, то они должны были развиться из уже существовавших видов в результате некоего процесса изменения. Если же они все- таки появились в полностью развитом состоянии, то они действительно должны быть созданием некоего всемогущего разума».

Постигая творение

У. Раси, Дж. Гибсон, Д. Эккенс и др. — Заокский: «Источник жизни», 2012. — 224 с.

ISBN 978-5-86847-818-5

Постигая творение – Содержание

Введение