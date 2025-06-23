Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Постная Триодь на русском и церковнославянском языках

Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Liturgical Books
В литургической традиции Православной церкви корпус текстов, относящихся к подвижной части годового круга в период от воскресенья о мытаре и фарисее до воскресенья после Пятидесятницы, в течение столетий постепенно складывался в богослужебную книгу под названием «Триодь».
В развитии триодного корпуса гимнографии выделяют три этапа: 1) до прп. Феодора Студита (758–826), с центром в Иерусалиме и Палестине; 2) деятельность прп. Феодора Студита и его последователей в Константинополе; 3) период с X по XV в., когда новые формы песнопений уже не создавались, а использовались ранее разработанные. Литургическая поэзия Постной триоди занимает особое место в корпусе православной гимнографии. В произведениях византийских гимнографов была особым об разом раскрыта и продолжена традиция церковного научения вере, а богословская мысль получила своё выражение в точной поэтической форме.
Период Великого поста с древних времён предполагал научение катехуменов основам христианской веры, молитвы и жизни, чему способствовало осознанное участие оглашаемых в великопостных богослужениях. Внимательное знакомство с текстами Постной триоди содействует изъяснению православного богослужения и оказывает помощь в решении проповеднических и пастырских задач.

Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова, З. М. Дашевской, П. С. Озерского, Я. Р. Пантуевой
Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025, 480 с.
ISBN 978-5-89100-294-4

Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках - Содержание

Предисловие
Библиография
Условные обозначения
  • ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ЧЕТВЁРТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
  • СЕДМИЦА ВАИЙ (ПАЛЬМОВЫХ ИЛИ ВЕРБНЫХ ВЕТВЕЙ)
  • СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
    • ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
    • ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
    • ВЕЛИКАЯ СРЕДА
    • ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
    • ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
    • ВЕЛИКАЯ СУББОТА
  • ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ЧЕТВЁРТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
  • СЕДМИЦА ВАИЙ (ПАЛЬМОВЫХ ИЛИ ВЕРБНЫХ ВЕТВЕЙ) на церковнославянском языке
  • СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА на церковнославянском языке
    • ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
    • ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
    • ВЕЛИКАЯ СРЕДА
    • ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
    • ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
    • ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Views 287
Rating 5.0 / 5
Added 23.06.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books