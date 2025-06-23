В литургической традиции Православной церкви корпус текстов, относящихся к подвижной части годового круга в период от воскресенья о мытаре и фарисее до воскресенья после Пятидесятницы, в течение столетий постепенно складывался в богослужебную книгу под названием «Триодь».

В развитии триодного корпуса гимнографии выделяют три этапа: 1) до прп. Феодора Студита (758–826), с центром в Иерусалиме и Палестине; 2) деятельность прп. Феодора Студита и его последователей в Константинополе; 3) период с X по XV в., когда новые формы песнопений уже не создавались, а использовались ранее разработанные. Литургическая поэзия Постной триоди занимает особое место в корпусе православной гимнографии. В произведениях византийских гимнографов была особым об разом раскрыта и продолжена традиция церковного научения вере, а богословская мысль получила своё выражение в точной поэтической форме.

Период Великого поста с древних времён предполагал научение катехуменов основам христианской веры, молитвы и жизни, чему способствовало осознанное участие оглашаемых в великопостных богослужениях. Внимательное знакомство с текстами Постной триоди содействует изъяснению православного богослужения и оказывает помощь в решении проповеднических и пастырских задач.

Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова, З. М. Дашевской, П. С. Озерского, Я. Р. Пантуевой

Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025, 480 с.

ISBN 978-5-89100-294-4

Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках - Содержание

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