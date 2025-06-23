Постная Триодь на русском и церковнославянском языках
В литургической традиции Православной церкви корпус текстов, относящихся к подвижной части годового круга в период от воскресенья о мытаре и фарисее до воскресенья после Пятидесятницы, в течение столетий постепенно складывался в богослужебную книгу под названием «Триодь».
В развитии триодного корпуса гимнографии выделяют три этапа: 1) до прп. Феодора Студита (758–826), с центром в Иерусалиме и Палестине; 2) деятельность прп. Феодора Студита и его последователей в Константинополе; 3) период с X по XV в., когда новые формы песнопений уже не создавались, а использовались ранее разработанные. Литургическая поэзия Постной триоди занимает особое место в корпусе православной гимнографии. В произведениях византийских гимнографов была особым об разом раскрыта и продолжена традиция церковного научения вере, а богословская мысль получила своё выражение в точной поэтической форме.
Период Великого поста с древних времён предполагал научение катехуменов основам христианской веры, молитвы и жизни, чему способствовало осознанное участие оглашаемых в великопостных богослужениях. Внимательное знакомство с текстами Постной триоди содействует изъяснению православного богослужения и оказывает помощь в решении проповеднических и пастырских задач.
Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, З. М. Дашевской, П. С. Озерского, Я. Р. Пантуевой
Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025, 480 с.
ISBN 978-5-89100-294-4
Постная Триодь - Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках - Содержание
Предисловие
Библиография
Условные обозначения
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ЧЕТВЁРТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
- СЕДМИЦА ВАИЙ (ПАЛЬМОВЫХ ИЛИ ВЕРБНЫХ ВЕТВЕЙ)
-
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
- ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
- ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
- ВЕЛИКАЯ СРЕДА
- ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
- ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
- ВЕЛИКАЯ СУББОТА
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ЧЕТВЁРТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА на церковнославянском языке
- СЕДМИЦА ВАИЙ (ПАЛЬМОВЫХ ИЛИ ВЕРБНЫХ ВЕТВЕЙ) на церковнославянском языке
-
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА на церковнославянском языке
- ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
- ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
- ВЕЛИКАЯ СРЕДА
- ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
- ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
- ВЕЛИКАЯ СУББОТА
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