В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из домаДавидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ем.у Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?Ангел сказал Ей в ответ:Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

Лк1:26-35

Радуйся

Первое, что сказал ангел: «Радуйся». Какие чувства возникают у родителей, когда они узнают о беременности? Одно дело, когда это долгожданная беременность, когда о беременности молились, тогда известие о беременности - огромное счастье для родителей. Но когда это «незапланированная» беременность и особенно когда она разрушает какие-то намеченные планы, то реакция на известие зачастую вызывает огорчение, недовольство, и даже какой-то бунт, а это все - грех, который приносит горькие плоды.

Этот грех будет разрушать жизнь родителей и, что особенно ужасно, будет разрушать последующую жизнь ребенка. Неприятие его родителями будет оказывать влияние на его жизнь, формировать его состояние.

Есть дети жизнерадостные, смелые, решительные, а есть напротив: унылые, постоянно сомневающиеся в себе, депрессивные. И один из факторов, который формирует это состояние, - то, как приняли детей родители.

Правильно и нормально, когда родители, папы и мамы в равной степени, услышав весть о беременности, с радостью ее принимают и благословляют новую жизнь. Ангел сказал Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою»!

Бог не только призвал Марию исполнить в радости великую миссию, но и обещал ей Свое сопровождение. И это сильное обетование: Бог обещает пройти вместе с нами все трудности и переживания, Бог Сам помогает нам, когда мы решимся с радостью принимать ребенка.

В этом и состоит благословение - Бог повелевает и Сам дает нам силы, когда мы начинаем исполнять Его повеление. Если же у нас возникли другие чувства, то нам надо покаяться и принять Божью помощь, чтобы дети с самого момента зачатия были окружены радостным принятием.