Поулисон - Динамика библейского изменения человека
Курс «Динамика библейского изменения человека» (Dynamics of Biblical Change) представляет собой флагманскую, фундаментальную учебную дисциплину, разработанную в стенах CCEF и преподаваемую в Вестминстерской богословской семинарии в качестве краеугольного камня подготовки библейских душепопечителей и служителей Церкви. Главная цель этого курса — раскрыть богословскую и практическую архитектуру того, каким образом Святой Дух через Евангелие благодати производит подлинную, устойчивую и глубокую трансформацию человеческой личности. Материал выстроен в виде последовательного, методичного путешествия от внешних проявлений поведения к глубинным пластам сердца: курс подробно исследует классическую библейскую модель преображения, наглядно иллюстрирующую зной жизненных обстоятельств, терновник греховных реакций и ложных упований, искупительный крест Христа и произрастание доброго плода деятельной любви. Студенты шаг за шагом учатся диагностировать господствующие желания, распознавать идолопоклонство сердца, верно соотносить проблему греха с реальностью человеческих страданий и практически применять плоды искупления в повседневной жизни.
Богословская глубина и практическая ценность данного курса для русскоязычной аудитории поистине уникальны. В постсоветском евангельском контексте душепопечение нередко тяготеет либо к законническому морализму и механическому требованию внешнего послушания, либо к некритическому заимствованию чуждых библейскому откровению светских психотерапевтических практик. Курс доктора Поулисона блестяще преодолевает эти крайности, возвращая верующих к живому, динамичному богословию освящения, в центре которого стоит живая Личность воскресшего Спасителя, а не голый свод правил или техник. Русскоязычные служители, студенты и душепопечители обретают целостную богословскую оптику, позволяющую видеть за видимыми симптомами — тревогой, гневом, депрессией, зависимостями или семейными конфликтами — жаждущие и сбившиеся с пути упования сердца, и учиться с глубоким состраданием указывать душе на Христа, Который один дарует силу для прощения, покаяния и подлинного обновления.
Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Курс Вестминстерской богословской семинарии
Перевод с английского. — Сиэтл — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — [396] с. — (Серия «Открытая кафедра»; Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Динамика библейского изменения человека: Обзор силлабуса, педагогическая философия, практическое богословие и случай Мэри
Организационные основы курса, педагогическая философия и образ «окна-розы»
Календарный план семестра: изучение Послания к Филиппийцам, малые группы, мотивация сердца и служение Слова
Тематические блоки, литература по библейскому душепопечению, христианское мировоззрение и итоговый экзамен
Практическое богословие и требования к письменным работам: эссе-отклики и работа по служению
Проект личного душепопечения, философия оценивания, научаемость учеников и академический регламент
Разбор случая Мэри: целостный взгляд на человека во плоти и заключительная молитва
Лекция 2. Терапия и вера: Проблема интеграции, современные психологии и библейское душепопечение
Введение: Личный путь лектора и вызов современных психологий
Исторический момент: Утрата Церковью «сердцевины» душепопечения
Метафора слепцов со слоном: Влияние мировоззренческих предпосылок
Реинтерпретация на практике: Анализ проблемы «низкой самооценки»
Вопросы и ответы: Физиологические факторы и пределы медицинской модели
Моральная ответственность и пастырская работа в культуре
Лекция 3. Диагностика СДВГ: Библейский взгляд, ограничения творения и пастырская забота
Введение: Феномен популярности диагноза СДВГ
Три предварительных наблюдения: Описание против объяснения, условность границы и библейские категории
Ключевая триада симптомов: Импульсивность, двигательное беспокойство и отвлекаемость
Клинические критерии DSM и проявления СДВГ в разном возрасте
Что известно из научных исследований: Соматические имитации, педагогика, мозг и препараты
Стратегия помощи: Стать родителями-экспертами, структура и обращение к сердцу
Внешняя помощь: Школьный округ, комплексная диагностика и библейский взгляд на медикаменты
Лекция 4. Союз со Христом: Метафора брака, динамика изменений и вертикальная переориентация
Введение: Грехопадение, инверсия заповедей и пастырская необходимость союза со Христом
Библейские метафоры отношений с живым Богом
Метафора брака: Три измерения завета и динамика покаяния и веры
Вертикальная переориентация в повседневной жизни
Лекция 5. Гомосексуализм: Библейский взгляд, биологические исследования и пастырское попечение
Введение: Культурный контекст, два ключевых вопроса и основа творения
Библейские свидетельства и оценка биологических исследований
Пастырский подход: Сердцевина проблемы, новая привязанность и динамика сердца
Обличение лжи, истина Евангелия и священная брань Царства
Лекция 6. Искушение: Победа Христа в пустыне и сила креста
Введение: Ловушка «прогибайся, но не ломайся» и ветхозаветный опыт поражения
Христос в пустыне: Победа Нового Израиля и преображение человеческой истории
Брань не на жизнь, а на смерть: Война с плотью и парадокс испытаний
Заключительная молитва: Сокрушение немощи и торжество благодати
Лекция 7. Единение со Христом: Бог за работой в наших конфликтах и отношениях
Вертикальное поклонение и горизонтальные отношения: Идол комфорта и библейское основание
Анатомия нечестивого конфликта: Духовное прелюбодеяние, ревность Бога и путь благодати
Дифференцированная пастырская забота: Служение любви в семье и церкви
Практический маршрут примирения: Бревно в глазу, исповедание вины и торжество благодати
Лекция 8. Работа с прошлым человека: Память, детерминизм и библейское душепопечение
Метафора футбола, 25 лет библейского душепопечения и основы нашего исповедания
Культ жертвы, миф о дисфункциональных семьях и феномен «вытесненных воспоминаний»
Синдром ложной памяти, критика психоанализа и библейский путь искупления прошлого
Лекция 9. Заповедь «Противостойте диаволу»: Монолитное зло, плоть и библейская духовная брань
Герменевтика духовной брани, монолитное зло и новозаветный взгляд на сатану
Заповедь «Противостойте диаволу»: Всеоружие Божье против концепции служения освобождения
Анатомия обольщения, идолы сердца против «бесов порока» и глубина освящения
Лекция 10. Когда люди теряют рассудок: Психозы, мания, шизофрения и пастырская забота
Природа нервного срыва: Мания (эмоции без тормозов) и шизофрения (мышление без тормозов)
Различение греховного, странного и опасного: Физиология мозга и границы безопасности
Пастырское душепопечение при психозах: Как не увязнуть в бреде и найти доступ к сердцу
Страдание ума, освящение посреди тьмы и община благодати
Лекция 11. Всякое богословие практично: Библейские вопросы, преображение жизни и пастырское служение
Всякое богословие практично: Библия как книга ответов на реальные вопросы жизни
Жизнь пред лицом Бога (Coram Deo), девиз Вестминстера и различение истинного и ложного богословия
Анатомия смирения: Экзегеза Псалма 130 и анти-псалом тревожного эгоцентризма
От Давида ко Христу: Внутренняя музыка умиротворенной души
Практический фильтр забот: 11 тревог, мир Божий и разграничение сфер ответственности
План веры для повседневной жизни: Всякое богословие как пастырское душепопечение
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