Поулисон - Динамика библейского изменения человека

Курс «Динамика библейского изменения человека» (Dynamics of Biblical Change) представляет собой флагманскую, фундаментальную учебную дисциплину, разработанную в стенах CCEF и преподаваемую в Вестминстерской богословской семинарии в качестве краеугольного камня подготовки библейских душепопечителей и служителей Церкви. Главная цель этого курса — раскрыть богословскую и практическую архитектуру того, каким образом Святой Дух через Евангелие благодати производит подлинную, устойчивую и глубокую трансформацию человеческой личности. Материал выстроен в виде последовательного, методичного путешествия от внешних проявлений поведения к глубинным пластам сердца: курс подробно исследует классическую библейскую модель преображения, наглядно иллюстрирующую зной жизненных обстоятельств, терновник греховных реакций и ложных упований, искупительный крест Христа и произрастание доброго плода деятельной любви. Студенты шаг за шагом учатся диагностировать господствующие желания, распознавать идолопоклонство сердца, верно соотносить проблему греха с реальностью человеческих страданий и практически применять плоды искупления в повседневной жизни.

Богословская глубина и практическая ценность данного курса для русскоязычной аудитории поистине уникальны. В постсоветском евангельском контексте душепопечение нередко тяготеет либо к законническому морализму и механическому требованию внешнего послушания, либо к некритическому заимствованию чуждых библейскому откровению светских психотерапевтических практик. Курс доктора Поулисона блестяще преодолевает эти крайности, возвращая верующих к живому, динамичному богословию освящения, в центре которого стоит живая Личность воскресшего Спасителя, а не голый свод правил или техник. Русскоязычные служители, студенты и душепопечители обретают целостную богословскую оптику, позволяющую видеть за видимыми симптомами — тревогой, гневом, депрессией, зависимостями или семейными конфликтами — жаждущие и сбившиеся с пути упования сердца, и учиться с глубоким состраданием указывать душе на Христа, Который один дарует силу для прощения, покаяния и подлинного обновления.

Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Курс Вестминстерской богословской семинарии

Перевод с английского. — Сиэтл — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — [396] с. — (Серия «Открытая кафедра»; Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Содержание

О преподавателе О курсе Лекция 1. Динамика библейского изменения человека: Обзор силлабуса, педагогическая философия, практическое богословие и случай Мэри Организационные основы курса, педагогическая философия и образ «окна-розы»

Календарный план семестра: изучение Послания к Филиппийцам, малые группы, мотивация сердца и служение Слова

Тематические блоки, литература по библейскому душепопечению, христианское мировоззрение и итоговый экзамен

Практическое богословие и требования к письменным работам: эссе-отклики и работа по служению

Проект личного душепопечения, философия оценивания, научаемость учеников и академический регламент

Разбор случая Мэри: целостный взгляд на человека во плоти и заключительная молитва Лекция 2. Терапия и вера: Проблема интеграции, современные психологии и библейское душепопечение Введение: Личный путь лектора и вызов современных психологий

Исторический момент: Утрата Церковью «сердцевины» душепопечения

Метафора слепцов со слоном: Влияние мировоззренческих предпосылок

Реинтерпретация на практике: Анализ проблемы «низкой самооценки»

Вопросы и ответы: Физиологические факторы и пределы медицинской модели

Моральная ответственность и пастырская работа в культуре Лекция 3. Диагностика СДВГ: Библейский взгляд, ограничения творения и пастырская забота Введение: Феномен популярности диагноза СДВГ

Три предварительных наблюдения: Описание против объяснения, условность границы и библейские категории

Ключевая триада симптомов: Импульсивность, двигательное беспокойство и отвлекаемость

Клинические критерии DSM и проявления СДВГ в разном возрасте

Что известно из научных исследований: Соматические имитации, педагогика, мозг и препараты

Стратегия помощи: Стать родителями-экспертами, структура и обращение к сердцу

Внешняя помощь: Школьный округ, комплексная диагностика и библейский взгляд на медикаменты Лекция 4. Союз со Христом: Метафора брака, динамика изменений и вертикальная переориентация Введение: Грехопадение, инверсия заповедей и пастырская необходимость союза со Христом

Библейские метафоры отношений с живым Богом

Метафора брака: Три измерения завета и динамика покаяния и веры

Вертикальная переориентация в повседневной жизни Лекция 5. Гомосексуализм: Библейский взгляд, биологические исследования и пастырское попечение Введение: Культурный контекст, два ключевых вопроса и основа творения

Библейские свидетельства и оценка биологических исследований

Пастырский подход: Сердцевина проблемы, новая привязанность и динамика сердца

Обличение лжи, истина Евангелия и священная брань Царства Лекция 6. Искушение: Победа Христа в пустыне и сила креста Введение: Ловушка «прогибайся, но не ломайся» и ветхозаветный опыт поражения

Христос в пустыне: Победа Нового Израиля и преображение человеческой истории

Брань не на жизнь, а на смерть: Война с плотью и парадокс испытаний

Заключительная молитва: Сокрушение немощи и торжество благодати Лекция 7. Единение со Христом: Бог за работой в наших конфликтах и отношениях Вертикальное поклонение и горизонтальные отношения: Идол комфорта и библейское основание

Анатомия нечестивого конфликта: Духовное прелюбодеяние, ревность Бога и путь благодати

Дифференцированная пастырская забота: Служение любви в семье и церкви

Практический маршрут примирения: Бревно в глазу, исповедание вины и торжество благодати Лекция 8. Работа с прошлым человека: Память, детерминизм и библейское душепопечение

Метафора футбола, 25 лет библейского душепопечения и основы нашего исповедания

Культ жертвы, миф о дисфункциональных семьях и феномен «вытесненных воспоминаний»

Синдром ложной памяти, критика психоанализа и библейский путь искупления прошлого

Лекция 9. Заповедь «Противостойте диаволу»: Монолитное зло, плоть и библейская духовная брань

Герменевтика духовной брани, монолитное зло и новозаветный взгляд на сатану

Заповедь «Противостойте диаволу»: Всеоружие Божье против концепции служения освобождения

Анатомия обольщения, идолы сердца против «бесов порока» и глубина освящения

Лекция 10. Когда люди теряют рассудок: Психозы, мания, шизофрения и пастырская забота

Природа нервного срыва: Мания (эмоции без тормозов) и шизофрения (мышление без тормозов)

Различение греховного, странного и опасного: Физиология мозга и границы безопасности

Пастырское душепопечение при психозах: Как не увязнуть в бреде и найти доступ к сердцу

Страдание ума, освящение посреди тьмы и община благодати

Лекция 11. Всякое богословие практично: Библейские вопросы, преображение жизни и пастырское служение