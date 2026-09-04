Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Поулисон - Динамика библейского изменения человека

Поулисон - Динамика библейского изменения человека
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Открытая кафедра (13 books)

Курс «Динамика библейского изменения человека» (Dynamics of Biblical Change) представляет собой флагманскую, фундаментальную учебную дисциплину, разработанную в стенах CCEF и преподаваемую в Вестминстерской богословской семинарии в качестве краеугольного камня подготовки библейских душепопечителей и служителей Церкви. Главная цель этого курса — раскрыть богословскую и практическую архитектуру того, каким образом Святой Дух через Евангелие благодати производит подлинную, устойчивую и глубокую трансформацию человеческой личности. Материал выстроен в виде последовательного, методичного путешествия от внешних проявлений поведения к глубинным пластам сердца: курс подробно исследует классическую библейскую модель преображения, наглядно иллюстрирующую зной жизненных обстоятельств, терновник греховных реакций и ложных упований, искупительный крест Христа и произрастание доброго плода деятельной любви. Студенты шаг за шагом учатся диагностировать господствующие желания, распознавать идолопоклонство сердца, верно соотносить проблему греха с реальностью человеческих страданий и практически применять плоды искупления в повседневной жизни.

Богословская глубина и практическая ценность данного курса для русскоязычной аудитории поистине уникальны. В постсоветском евангельском контексте душепопечение нередко тяготеет либо к законническому морализму и механическому требованию внешнего послушания, либо к некритическому заимствованию чуждых библейскому откровению светских психотерапевтических практик. Курс доктора Поулисона блестяще преодолевает эти крайности, возвращая верующих к живому, динамичному богословию освящения, в центре которого стоит живая Личность воскресшего Спасителя, а не голый свод правил или техник. Русскоязычные служители, студенты и душепопечители обретают целостную богословскую оптику, позволяющую видеть за видимыми симптомами — тревогой, гневом, депрессией, зависимостями или семейными конфликтами — жаждущие и сбившиеся с пути упования сердца, и учиться с глубоким состраданием указывать душе на Христа, Который один дарует силу для прощения, покаяния и подлинного обновления.

Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Курс Вестминстерской богословской семинарии

Перевод с английского. — Сиэтл — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — [396] с. — (Серия «Открытая кафедра»; Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Поулисон Давид – Динамика библейского изменения человека – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Динамика библейского изменения человека: Обзор силлабуса, педагогическая философия, практическое богословие и случай Мэри

    • Организационные основы курса, педагогическая философия и образ «окна-розы»

    • Календарный план семестра: изучение Послания к Филиппийцам, малые группы, мотивация сердца и служение Слова

    • Тематические блоки, литература по библейскому душепопечению, христианское мировоззрение и итоговый экзамен

    • Практическое богословие и требования к письменным работам: эссе-отклики и работа по служению

    • Проект личного душепопечения, философия оценивания, научаемость учеников и академический регламент

    • Разбор случая Мэри: целостный взгляд на человека во плоти и заключительная молитва

  4. Лекция 2. Терапия и вера: Проблема интеграции, современные психологии и библейское душепопечение

    • Введение: Личный путь лектора и вызов современных психологий

    • Исторический момент: Утрата Церковью «сердцевины» душепопечения

    • Метафора слепцов со слоном: Влияние мировоззренческих предпосылок

    • Реинтерпретация на практике: Анализ проблемы «низкой самооценки»

    • Вопросы и ответы: Физиологические факторы и пределы медицинской модели

    • Моральная ответственность и пастырская работа в культуре

  5. Лекция 3. Диагностика СДВГ: Библейский взгляд, ограничения творения и пастырская забота

    • Введение: Феномен популярности диагноза СДВГ

    • Три предварительных наблюдения: Описание против объяснения, условность границы и библейские категории

    • Ключевая триада симптомов: Импульсивность, двигательное беспокойство и отвлекаемость

    • Клинические критерии DSM и проявления СДВГ в разном возрасте

    • Что известно из научных исследований: Соматические имитации, педагогика, мозг и препараты

    • Стратегия помощи: Стать родителями-экспертами, структура и обращение к сердцу

    • Внешняя помощь: Школьный округ, комплексная диагностика и библейский взгляд на медикаменты

  6. Лекция 4. Союз со Христом: Метафора брака, динамика изменений и вертикальная переориентация

    • Введение: Грехопадение, инверсия заповедей и пастырская необходимость союза со Христом

    • Библейские метафоры отношений с живым Богом

    • Метафора брака: Три измерения завета и динамика покаяния и веры

    • Вертикальная переориентация в повседневной жизни

  7. Лекция 5. Гомосексуализм: Библейский взгляд, биологические исследования и пастырское попечение

    • Введение: Культурный контекст, два ключевых вопроса и основа творения

    • Библейские свидетельства и оценка биологических исследований

    • Пастырский подход: Сердцевина проблемы, новая привязанность и динамика сердца

    • Обличение лжи, истина Евангелия и священная брань Царства

  8. Лекция 6. Искушение: Победа Христа в пустыне и сила креста

    • Введение: Ловушка «прогибайся, но не ломайся» и ветхозаветный опыт поражения

    • Христос в пустыне: Победа Нового Израиля и преображение человеческой истории

    • Брань не на жизнь, а на смерть: Война с плотью и парадокс испытаний

    • Заключительная молитва: Сокрушение немощи и торжество благодати

  9. Лекция 7. Единение со Христом: Бог за работой в наших конфликтах и отношениях

    • Вертикальное поклонение и горизонтальные отношения: Идол комфорта и библейское основание

    • Анатомия нечестивого конфликта: Духовное прелюбодеяние, ревность Бога и путь благодати

    • Дифференцированная пастырская забота: Служение любви в семье и церкви

    • Практический маршрут примирения: Бревно в глазу, исповедание вины и торжество благодати

  10. Лекция 8. Работа с прошлым человека: Память, детерминизм и библейское душепопечение

  • Метафора футбола, 25 лет библейского душепопечения и основы нашего исповедания

  • Культ жертвы, миф о дисфункциональных семьях и феномен «вытесненных воспоминаний»

  • Синдром ложной памяти, критика психоанализа и библейский путь искупления прошлого

  1. Лекция 9. Заповедь «Противостойте диаволу»: Монолитное зло, плоть и библейская духовная брань

  • Герменевтика духовной брани, монолитное зло и новозаветный взгляд на сатану

  • Заповедь «Противостойте диаволу»: Всеоружие Божье против концепции служения освобождения

  • Анатомия обольщения, идолы сердца против «бесов порока» и глубина освящения

  1. Лекция 10. Когда люди теряют рассудок: Психозы, мания, шизофрения и пастырская забота

  • Природа нервного срыва: Мания (эмоции без тормозов) и шизофрения (мышление без тормозов)

  • Различение греховного, странного и опасного: Физиология мозга и границы безопасности

  • Пастырское душепопечение при психозах: Как не увязнуть в бреде и найти доступ к сердцу

  • Страдание ума, освящение посреди тьмы и община благодати

  1. Лекция 11. Всякое богословие практично: Библейские вопросы, преображение жизни и пастырское служение

  • Всякое богословие практично: Библия как книга ответов на реальные вопросы жизни

  • Жизнь пред лицом Бога (Coram Deo), девиз Вестминстера и различение истинного и ложного богословия

  • Анатомия смирения: Экзегеза Псалма 130 и анти-псалом тревожного эгоцентризма

  • От Давида ко Христу: Внутренняя музыка умиротворенной души

  • Практический фильтр забот: 11 тревог, мир Божий и разграничение сфер ответственности

  • План веры для повседневной жизни: Всякое богословие как пастырское душепопечение

Views 82
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books