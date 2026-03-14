Коринф был четвертым великим городом Римской империи после Рима, Александрии и Антиохии, занимавшим территорию около 530 кв. км. Древний город Коринф - один из греческих городов-государств, культурный и политический центр - был уничтожен римлянами в 146 году до н.э. после восстания против Римской империи. В результате от города, который был делом творчества Греции, остались руины.

Восстановлен он был во времена Юлия Цезаря (около 46 года до н.э.) и заселен освобожденными рабами из Италии. Вскоре Коринф стал важным коммерческим центром, который по своему влиянию в Греции соперничал с Афинами и даже в чем-то их превосходил. Столица римской провинции Ахаии и коммерческий мостик между востоком и западом, Коринф был оживленным торговым центром, где ежедневно в поте лица трудились греки, западные европейцы, сирияне, асийцы, египтяне и евреи. Там строились корабли и изготавливались предметы из бронзы и глины. Промышленность и месторасположение делали Коринф важным и влиятельным городом.

Прайм Дерик - Изучаем Второе Послание к Коринфянам

Пер. с англ. X.; Д. Ф. Ткаченко, 2002. 200 с.

ISBN 966-95873-8-7

Прайм Дерик - Изучаем Второе Послание к Коринфянам - Содержание



ПРЕДИСЛОВИЕ

КОРИНФ И КОРИНФСКАЯ ЦЕРКОВЬ

1. Бог в центре (1:1-2) - 2. Цель страданий (1:3-11) - 3. Искренен ли Павел, изменяя свои планы? (1:12 -2:4) - 4. Церковная дисциплина и прощение грешника (2:5-11) - 5. Послания пишет Бог (2:12 - 3:6) - 6. Слава нового завета (3:7-18) - 7. Почему мы не отчаиваемся (4:1-18) - 8. Наше небесное жилище (5:1-10) - 9. Продолжение дела благовествования (5:11-21) - 10. Честь служения новому завету (6:1-13) - 11. В мире, но не от мира (6:14 - 7:1) - 12. Стремление к откровенности (7:2-16) - 13. Благодать и щедрость (8:1-15) - 14. Цель Тита и его спутников (8:16 - 9:5) - 15. Даяние: принципы и благословения (9:6-15) - 16. Павел защищает свое служение (10:1-18) - 17. Честный разговор об опасностях (11:1-15) - 18. Как опасно хвалить себя (11:16-33) - 19. Видение Павла и его жало (12:1-13) - 20. Подготовка почвы для третьего посещения Коринфа (12:14 - 13:14)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

