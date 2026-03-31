Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета

Download
Обзор двухтомника
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Educational, Philology Literature

«Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета» — фундаментальное учебное пособие, подготовленное кафедрой Библеистики Московской Духовной Академии. Издание представляет собой глубокую авторскую переработку классического учебника Дж. Вайнгрина, выполненную протоиереем Леонидом Грилихесом. Пособие признано стандартом духовного образования и широко используется в светских вузах для подготовки лингвистов и востоковедов.

Курс рассчитан на два года обучения и охватывает путь от освоения алфавита и огласовок до сложнейших аспектов морфологии слабых глаголов и синтаксиса библейских текстов. Особое внимание уделяется «живому» анализу текста Ветхого Завета, что делает изучение языка не самоцелью, а ключом к пониманию Священного Писания в оригинале.

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1: Основы грамматики и правильный глагол

Сергиев Посад, 2026. — 226 с. (1-й год обучения)

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1 - Содержание

  • Фонетика и графика: Алфавит, система огласовок, правила слогоделения, знаки дагеш, шва и маппик.

  • Служебные части речи: Артикль, слитные предлоги, соединительный союз «вав».

  • Именная система: Род и число имен, status constructus (сопряженное состояние), местоименные суффиксы.

  • Глагольная система (целый глагол): Перфект и имперфект, повелительное наклонение, инфинитивы и система глагольных пород (Binyanim): Qal, Niф’al, Pi’ёl, Pu’’al, Hitpa’’ёl, Hiф’il, Hoф’al.

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2: Слабые глаголы и синтаксические особенности

Сергиев Посад, 2026. — 269 с. (2-й год обучения)

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2 - Содержание

  • Глагольные суффиксы: Присоединение объектных суффиксов к перфекту и имперфекту глагола.

  • Слабые глаголы: Детальная классификация и парадигмы спряжения глаголов с гортанными, «немыми» или выпадающими согласными (Пей-Нун, Пей-Алеф, Айин-Вав, Ламед-Хей и др.).

  • Специфические формы: Дважды слабые и дефективные глаголы, числительные.

  • Лексикография: Расширенный древнееврейско-русский и русско-древнееврейский словари.

Views 204
Rating 5.0 / 5
Added 31.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books