«Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета» — фундаментальное учебное пособие, подготовленное кафедрой Библеистики Московской Духовной Академии. Издание представляет собой глубокую авторскую переработку классического учебника Дж. Вайнгрина, выполненную протоиереем Леонидом Грилихесом. Пособие признано стандартом духовного образования и широко используется в светских вузах для подготовки лингвистов и востоковедов.

Курс рассчитан на два года обучения и охватывает путь от освоения алфавита и огласовок до сложнейших аспектов морфологии слабых глаголов и синтаксиса библейских текстов. Особое внимание уделяется «живому» анализу текста Ветхого Завета, что делает изучение языка не самоцелью, а ключом к пониманию Священного Писания в оригинале.

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1: Основы грамматики и правильный глагол

Сергиев Посад, 2026. — 226 с. (1-й год обучения)

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1 - Содержание

Фонетика и графика: Алфавит, система огласовок, правила слогоделения, знаки дагеш, шва и маппик.

Служебные части речи: Артикль, слитные предлоги, соединительный союз «вав».

Именная система: Род и число имен, status constructus (сопряженное состояние), местоименные суффиксы.

Глагольная система (целый глагол): Перфект и имперфект, повелительное наклонение, инфинитивы и система глагольных пород (Binyanim): Qal, Niф’al, Pi’ёl, Pu’’al, Hitpa’’ёl, Hiф’il, Hoф’al.

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2: Слабые глаголы и синтаксические особенности

Сергиев Посад, 2026. — 269 с. (2-й год обучения)

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2 - Содержание