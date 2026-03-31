Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета
«Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета» — фундаментальное учебное пособие, подготовленное кафедрой Библеистики Московской Духовной Академии. Издание представляет собой глубокую авторскую переработку классического учебника Дж. Вайнгрина, выполненную протоиереем Леонидом Грилихесом. Пособие признано стандартом духовного образования и широко используется в светских вузах для подготовки лингвистов и востоковедов.
Курс рассчитан на два года обучения и охватывает путь от освоения алфавита и огласовок до сложнейших аспектов морфологии слабых глаголов и синтаксиса библейских текстов. Особое внимание уделяется «живому» анализу текста Ветхого Завета, что делает изучение языка не самоцелью, а ключом к пониманию Священного Писания в оригинале.
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1: Основы грамматики и правильный глагол
Сергиев Посад, 2026. — 226 с. (1-й год обучения)
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 1 - Содержание
Фонетика и графика: Алфавит, система огласовок, правила слогоделения, знаки дагеш, шва и маппик.
Служебные части речи: Артикль, слитные предлоги, соединительный союз «вав».
Именная система: Род и число имен, status constructus (сопряженное состояние), местоименные суффиксы.
Глагольная система (целый глагол): Перфект и имперфект, повелительное наклонение, инфинитивы и система глагольных пород (Binyanim): Qal, Niф’al, Pi’ёl, Pu’’al, Hitpa’’ёl, Hiф’il, Hoф’al.
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2: Слабые глаголы и синтаксические особенности
Сергиев Посад, 2026. — 269 с. (2-й год обучения)
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Том 2 - Содержание
Глагольные суффиксы: Присоединение объектных суффиксов к перфекту и имперфекту глагола.
Слабые глаголы: Детальная классификация и парадигмы спряжения глаголов с гортанными, «немыми» или выпадающими согласными (Пей-Нун, Пей-Алеф, Айин-Вав, Ламед-Хей и др.).
Специфические формы: Дважды слабые и дефективные глаголы, числительные.
Лексикография: Расширенный древнееврейско-русский и русско-древнееврейский словари.
