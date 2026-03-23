Пратт - Молись с открытыми глазами

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Эта книга о молитве - величайшем благословении и одном из труднейших занятий христиан. В любой стране верующие сталкиваются с одинаковыми проблемами. Все мы внутренне убеждены в том, что молитва - насущная потребность в жизни христианина; все мы стремимся возрастать в этой сфере. Но всякий раз сталкиваемся со своей несостоятельностью в молитвенной жизни. Как изменить молитвенную жизнь к лучшему? Как сделать наше общение с Богом более плодотворным? Эта книга - поиск ответов на подобные вопросы.

Ричард Пратт - Молись с открытыми глазами

Одесса: Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2008

ISBN: 0-87552-377-1

Ричард Пратт - Молись с открытыми глазами - Содержание

Предисловие

Слова признательности

  • 1. Трудности, связанные с молитвой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОЗНАНИЕ БОГА

  • 2. Смотреть глазами слуги

  • 3. Воспевать Бога и Его совершенства

  • 4. Воспевать деяния Бога

  • 5. Искать лица Божьего

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: САМОПОЗНАНИЕ

  • 6. Между «веком сим и веком грядущим»

  • 7. Времена испытаний

  • 8. Времена радости

  • 9. Молитва о нуждах

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: НАШЕ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

  • 10. Стереотипность и спонтанность в молитве

  • 11. Обратиться с просьбой

  • 12. Благодарственная молитва

  • 13. Не только слова

  • 14. Молитва в действии

Added 23.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books