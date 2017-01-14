Ричард Л. Пратт предлагает не теоретический учебник по апологетике и защите веры, а учит тому, как на практике отвечать на вопросы неверующих. Пратт показывает, как апологетика обусловлена учением Библии о человеке и его отношениях с Творцом.

Исходя из этого, он рассматривает предпосылки, позицию и конкретные шаги истинно библейской защиты христианства. Книга содержит примеры и обзорные вопросы и поэтому как для индивидуального изучения, так и для занятий в группе. Написанное Ричардом Праттом руководство дает возможность любому человеку заниматься апологетикой Ван Тиля, философская терминология которой представлена обычным языком, и сделано это серьезно и воодушевляюще.

Ричард Пратт - Пленяем всякое помышление - Руководство по христианской апологетике

перевод на русский язык, GPI, 2003

ISBN 0-9741206-4-2

Предисловие

Предисловие автора

Благодарность

Твердое основание

С чего все начиналось

Человек безгрешный

Человек падший

Человек искупленный

Нехристианская точка зрения

Христианская точка зрения

Намерения и действия

Популярные способы защиты веры

Структура библейской апологетики

В защиту веры (1)

В защиту веры (2)

В защиту веры (3)

Притча об апологетике

Ричард Пратт - Пленяем всякое помышление - Руководство по христианской апологетике - Предисловие

Книга эта особенно нужна по трем причинам. Во-первых, реформатскую апологетику Ван Тиля она излагает просто и доступно. Это и прежде пытались сделать, но, большей частью, попытки были неудачными, поскольку в решительные моменты авторы не сумели обойтись без философских терминов и при этом терминов весьма туманных. Частью проблема состоит в бытующем заблуждении, что нельзя верно объяснить Ван Тилля, не используя его собственную терминологию. Этот миф во многом помешал широко распространить, принять и использовать его открытия. В этом отношении работа Ричарда Пратта – своего рода прорыв. Принимая во внимание это качество его книги, я надеюсь и полагаю, что ей уготован широкий круг читателей.

Во-вторых, Ричард Пратт не пересказывает мысли Ван Тиля (таких книг много), а помогает практически защищать свою веру. Реформаты обычно несильны в практической стороне апологетики. Как правило мы выдвигаем теорию, и считаем, что практика сама позаботится о себе. Но из-за подобного отношения к практике реформатская апологетика долгое время оставалась на положении своеобразной «зарядки для ученых умов». Так быть не должно. Открытия Ван Тиля способны преобразить жизнь и мир. Пришло время талантливым апологетам использовать свой талант и с уверенностью возвещать истины Писания своим друзьям и соседям, а также и всей формирующей общественное мнение машине нашей культуры.

И, наконец, книга эта предназначена для старшеклассников! Трудно поверить, что нашелся человек, сделавший попытку преподавать Реформатскую апологетику на этом уровне. Но Ричард Пратт наделен исключительным талантом общаться с молодыми людьми, и он доказал, что это возможно. А все возможное, несомненно, должно быть сделано. Школьные годы – идеальное время, чтобы понять, во что веришь, и почему ты в это веришь. В эти годы человека начинают волновать главные жизненные вопросы, и он уже способен их логично обсуждать. Школьники старших классов стремятся понять основания христианской веры, они способны действенно и с огромным желанием благовествовать своим друзьям. Многие христиане подтвердят, что именно в годы юности Библия впервые стала для них живой книгой, они действительно осознали, что христианство – вера истинная, и глубоко задумались о судьбе друзей, еще не знающих Христа, как Господа и Спасителя.

Джон М. Фрейм

Преофессор Апологетики и Систематического богословия

богословской семинарии Вестминстер