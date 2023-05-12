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Пратт - Введение в богословие

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Фома Аквинский и Чарльз Ходж. Их взгляд на богословие называют позицией большинства. Богословие – это объективное, рациональное изучение Бога и религии. Сам термин происходит от двух греческих слов: 1) θεος – Бог, бог, божественность и 2) λογος – наука, изучение. Теология изучается, как и любая другая наука. Это традиционный академический подход, в котором есть свои плюсы и свои минусы.

Вторая тенденция связана с именами Вильяма Эймса и Джона Фрейма. Их взгляд называют позицией меньшинства. Богословие – это убеждения и практика, рассматриваемые в их связи с Богом и религией. То есть, это более практический подход. Если мы применяем Слово в жизни, значит мы самое что ни есть занимаемся богословием. Наша жизнь – это наше богословие. Конечно, мы признаём, что второй взгляд во многом основан на Библии. И вполне справедливы опасения лицемерного рационализма, который всегда сопровождает первый взгляд.

Итак, какая же позиция верна? Каково же наше определение богословия? Правильный ответ – оптимальная модель. Она заключается в неизбежном взаимодействии двух вышеупомянутых подходов. Наши знания влияют на нашу жизнь; наша жизнь влияет на то, какими будут наши знания. Традиционный взгляд прав, что надо сперва учиться, а потом так жить. Но сколько надо учиться? Невозможно найти ту грань, после которой уже можно переходить к практике: учёба – это бесконечный процесс. Таким образом, в традиционном понимании знания не играют важной роли во взаимосвязи учёбы с жизнью. В действительности же случается вот что: то, как мы живём, влияет на то, чему мы учимся.

Молодые многое могут запомнить, но не знают, как это всё применить в своей жизни. А старики многих деталей из Библии уже и не помнят, но они по опыту знают, как им поступать в определённой ситуации. И часто можно услышать, что они стали видеть в Библии то, что раньше не видели. Это не столько какое-то новое знание, сколько новое понимание старого. Опыт углубляет их восприятие библейских истин. Молодые могут считать, что читаемое ими легко применить; но это неверно из-за того, что у них нет опыта жизни. Например, многие из глав семей превращаются в тиранов именно потому, что они опираются лишь на знания Библии, а опыта не имеют.

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций

Украинская Библейская семинария 2002

Источник http://dropdoc.ru/doc/459247/vvedenie-v-bogoslovie--richard-pratt

Теологический центр ИХТУС

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций - Содержание

  • Лекция первая. Что есть богословие?

  • Лекция вторая. Что есть реформатское богословие?

  • Лекция третья. Наша богословская цель

  • Лекция четвёртая. Писание и богословие

  • Лекция пятая. Господство реформатской схоластики

  • Лекция шестая. Методология реформатской схоластики

  • Лекция седьмая. Оценка реформатской схоластики

  • Лекция восьмая. Развитие библейского богословия

  • Лекция девятая. Библейское богословие Ветхого Завета

  • Лекция десятая. Библейское богословие Нового Завета

  • Лекция одиннадцатая. Литературный анализ

  • Лекция двенадцатая. Формирование богословия в церкви

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций - Богословие заветов

Богословие заветов составляет основу реформатского богословия. Реформаты, как правило, уделяют ему много внимания, показывая, каким образом из него проистекает каждый элемент их учения. И это правильно. Богословие заветов – всеобъемлющий предмет. Верное представление о нём всегда благотворно сказывается на понимании различных христианских доктрин, предохраняет нас от ереси. Некоторую конкуренцию ему составляет диспенсационализм, но он заметно проигрывает богословию заветов, особенно в последнее столетие.

Но – что часто случается со многими хорошими вещами – их можно испохабить чрезмерно высоким почитанием. Многие реформаты настолько уверены в безошибочности богословия заветов, что фактически ставят его на один уровень с Библией (Рис. 9.1). Нам следует помнить, что оно, при всей его важности для восприятия Библии и при том, что оно лучше диспенсационализма, – это всё же человеческая, потому и несовершенная конструкция. Принцип Sola Scriptura только Библию наделяет правом богодухновенности и непогрешимости. Каков вывод из этого? Богословие заветов само нуждается в совершенствовании, в постоянном реформировании. Если бы учёные этого не понимали, современное заветнее богословие так и осталось бы на уровне XVII века; не было бы того прогресса, который сопровождал его в последний век и о котором нам ещё предстоит поговорить.

Богословие заветов появилось, конечно же, раньше библейского богословия, но подверглось значительным изменениям под воздействием последнего. В результате мы имеем два основных направления в понимании заветов: традиционное и современное (Рис. 9.2). Старое богословие заветов ещё называют федерализмом. Оно отмечено влиянием схоластики. Нам оно известно из Вестминстерского исповедания. Новое богословие заветов, как мы упомянули, проникнуто историцизмом библейского богословия и находится пока ещё в экспериментальной стадии. Надо сказать, между тем и другим существует некоторая напряжённость в понимании вопросов, связанных с адамовым заветом, а также с неизменностью и безусловностью завета как такового.

Views 1 021
Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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