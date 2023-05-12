Фома Аквинский и Чарльз Ходж. Их взгляд на богословие называют позицией большинства. Богословие – это объективное, рациональное изучение Бога и религии. Сам термин происходит от двух греческих слов: 1) θεος – Бог, бог, божественность и 2) λογος – наука, изучение. Теология изучается, как и любая другая наука. Это традиционный академический подход, в котором есть свои плюсы и свои минусы.

Вторая тенденция связана с именами Вильяма Эймса и Джона Фрейма. Их взгляд называют позицией меньшинства. Богословие – это убеждения и практика, рассматриваемые в их связи с Богом и религией. То есть, это более практический подход. Если мы применяем Слово в жизни, значит мы самое что ни есть занимаемся богословием. Наша жизнь – это наше богословие. Конечно, мы признаём, что второй взгляд во многом основан на Библии. И вполне справедливы опасения лицемерного рационализма, который всегда сопровождает первый взгляд.

Итак, какая же позиция верна? Каково же наше определение богословия? Правильный ответ – оптимальная модель. Она заключается в неизбежном взаимодействии двух вышеупомянутых подходов. Наши знания влияют на нашу жизнь; наша жизнь влияет на то, какими будут наши знания. Традиционный взгляд прав, что надо сперва учиться, а потом так жить. Но сколько надо учиться? Невозможно найти ту грань, после которой уже можно переходить к практике: учёба – это бесконечный процесс. Таким образом, в традиционном понимании знания не играют важной роли во взаимосвязи учёбы с жизнью. В действительности же случается вот что: то, как мы живём, влияет на то, чему мы учимся.

Молодые многое могут запомнить, но не знают, как это всё применить в своей жизни. А старики многих деталей из Библии уже и не помнят, но они по опыту знают, как им поступать в определённой ситуации. И часто можно услышать, что они стали видеть в Библии то, что раньше не видели. Это не столько какое-то новое знание, сколько новое понимание старого. Опыт углубляет их восприятие библейских истин. Молодые могут считать, что читаемое ими легко применить; но это неверно из-за того, что у них нет опыта жизни. Например, многие из глав семей превращаются в тиранов именно потому, что они опираются лишь на знания Библии, а опыта не имеют.

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций

Украинская Библейская семинария 2002

Источник http://dropdoc.ru/doc/459247/vvedenie-v-bogoslovie--richard-pratt

Теологический центр ИХТУС

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций - Содержание

Лекция первая. Что есть богословие?

Лекция вторая. Что есть реформатское богословие?

Лекция третья. Наша богословская цель

Лекция четвёртая. Писание и богословие

Лекция пятая. Господство реформатской схоластики

Лекция шестая. Методология реформатской схоластики

Лекция седьмая. Оценка реформатской схоластики

Лекция восьмая. Развитие библейского богословия

Лекция девятая. Библейское богословие Ветхого Завета

Лекция десятая. Библейское богословие Нового Завета

Лекция одиннадцатая. Литературный анализ

Лекция двенадцатая. Формирование богословия в церкви

Ричард Пратт - Введение в богословие - конспект лекций - Богословие заветов

Богословие заветов составляет основу реформатского богословия. Реформаты, как правило, уделяют ему много внимания, показывая, каким образом из него проистекает каждый элемент их учения. И это правильно. Богословие заветов – всеобъемлющий предмет. Верное представление о нём всегда благотворно сказывается на понимании различных христианских доктрин, предохраняет нас от ереси. Некоторую конкуренцию ему составляет диспенсационализм, но он заметно проигрывает богословию заветов, особенно в последнее столетие.

Но – что часто случается со многими хорошими вещами – их можно испохабить чрезмерно высоким почитанием. Многие реформаты настолько уверены в безошибочности богословия заветов, что фактически ставят его на один уровень с Библией (Рис. 9.1). Нам следует помнить, что оно, при всей его важности для восприятия Библии и при том, что оно лучше диспенсационализма, – это всё же человеческая, потому и несовершенная конструкция. Принцип Sola Scriptura только Библию наделяет правом богодухновенности и непогрешимости. Каков вывод из этого? Богословие заветов само нуждается в совершенствовании, в постоянном реформировании. Если бы учёные этого не понимали, современное заветнее богословие так и осталось бы на уровне XVII века; не было бы того прогресса, который сопровождал его в последний век и о котором нам ещё предстоит поговорить.

Богословие заветов появилось, конечно же, раньше библейского богословия, но подверглось значительным изменениям под воздействием последнего. В результате мы имеем два основных направления в понимании заветов: традиционное и современное (Рис. 9.2). Старое богословие заветов ещё называют федерализмом. Оно отмечено влиянием схоластики. Нам оно известно из Вестминстерского исповедания. Новое богословие заветов, как мы упомянули, проникнуто историцизмом библейского богословия и находится пока ещё в экспериментальной стадии. Надо сказать, между тем и другим существует некоторая напряжённость в понимании вопросов, связанных с адамовым заветом, а также с неизменностью и безусловностью завета как такового.