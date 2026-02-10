Права Церквей и единство Церкви
Вы держите в руках книгу, посвященную самому актуальному вопросу для православия — единству Церкви. Книга, написанная иеромонахом Лукой из афонского монастыря Григориат, называется «Права Церквей и единство Церкви». Под «правами» Церквей подразумевается, в сути вещей, полнота прав и компетенций каждой Поместной Церкви, а также равенство Церквей. Греческое слово δίκαιον «право» является однокоренным со словом δικαιοσύνη «справедливость» — одним из ключевых этических понятий в античной, а вслед за ней и в христианской традиции.
Права Церквей и единство Церкви. Каноническое и историческое исследование по поводу украинского церковного вопроса
М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 136 с.
ISBN 978-5-6044875-0-1
Права Церквей и единство Церкви. Каноническое и историческое исследование по поводу украинского церковного вопроса - Содержание
К читателю от переводчика
Пролог
Введение. Общий обзор
Глава 1. Каноническая сокровищница
1.1. Равночестность Апостольских Церквей
1.2. Равночестность преимущества чести
1.3. Чин (последовательность) «преимуществ чести»
1.4. Права сверхмитрополий
1.5. 3-е, 4-е и 5-е правила Сардикийского Собора об апелляции
1.6. 7-е и 139-е правила Карфагенского Собора об апелляции
1.7. Установление пентархии. Равночестность престолов
1.8. Понятие обращения к Константинопольскому престолу (9-е и 17-е правила IV Вселенского Собора)
Глава 2. Преимущества и апелляция на практике. Исторические нарушения и восстановления прав Церквей
2.1. От постапостольской эпохи до эпохи пентархии
2.2. Нарушение равночестности престолов пентархии
Вместо эпилога
Сокращения
Именной указатель
