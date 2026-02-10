Права Церквей и единство Церкви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Вы держите в руках книгу, посвященную самому актуальному вопросу для православия — единству Церкви. Книга, написанная иеромонахом Лукой из афонского монастыря Григориат, называется «Права Церквей и единство Церкви». Под «правами» Церквей подразумевается, в сути вещей, полнота прав и компетенций каждой Поместной Церкви, а также равенство Церквей. Греческое слово δίκαιον «право» является однокоренным со словом δικαιοσύνη «справедливость» — одним из ключевых этических понятий в античной, а вслед за ней и в христианской традиции.

М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 136 с.

ISBN 978-5-6044875-0-1

Права Церквей и единство Церкви. Каноническое и историческое исследование по поводу украинского церковного вопроса - Содержание

К читателю от переводчика

Пролог

Введение. Общий обзор

Глава 1. Каноническая сокровищница

  • 1.1. Равночестность Апостольских Церквей

  • 1.2. Равночестность преимущества чести

  • 1.3. Чин (последовательность) «преимуществ чести»

  • 1.4. Права сверхмитрополий

  • 1.5. 3-е, 4-е и 5-е правила Сардикийского Собора об апелляции

  • 1.6. 7-е и 139-е правила Карфагенского Собора об апелляции

  • 1.7. Установление пентархии. Равночестность престолов

  • 1.8. Понятие обращения к Константинопольскому престолу (9-е и 17-е правила IV Вселенского Собора)

Глава 2. Преимущества и апелляция на практике. Исторические нарушения и восстановления прав Церквей

  • 2.1. От постапостольской эпохи до эпохи пентархии

  • 2.2. Нарушение равночестности престолов пентархии

Вместо эпилога

Сокращения

Именной указатель

