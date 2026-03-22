Русская литургика конца XIX - начала XX века занимала одно из ведущих мест в европейской науке по изучению истории формирования богослужения, исследования древних литургических рукописей, церковной археологии и богослужебного пения. Был накоплен, изучен и обобщён очень большой материал для выработки стройного здания исторической литургики. Трудами профессоров И. Д. Мансветова, А. П. Голубцова, Н. В. Покровского, А. А. Дмитриевского, Н. Ф. Красносельцева, М. Н. Скабал- лановича создана довольно яркая картина исторического развития православного богослужения. Традиции исторического направления в литургике прошлого были продолжены в творчестве наших современных литургистов Н. Д. Успенского и А. И. Георгиевского.

Однако за процессом накапливания и систематизации исторических данных в литургике наступил период более глубокого всматривания и поисков тех духовных основ, которые скрываются за чередованием и переменами литургических форм богослужебной жизни. Так возникла потребность в литургическом богословии. Появляются замечательные работы: епископа Вениамина (Милова), «Чтения по литургическому богословию» (1950-е годы, издано в Брюсселе, в 1977 г.); епископа Афанасия (Сахарова), «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви» (1958-1962 гг.). В книге епископа Вениамина в систематическом изложении рассматриваются догматы Православной Церкви в свете литургического песнотворческого предания. Епископ Афанасий в жестких рамках темы раскрывает поразительное многообразие и полноту учения Церкви о человеке, вовсе не задаваясь такой целью. Он просто объяснял рубрики Типикона и последования Требника, и этого было достаточно, чтобы получилась своеобразная энциклопедия церковности.

В эти же годы появляется труд митрополита Вениамина (Федченкова) «Мысли о Литургии верных» (напечатан в ЖМП за 1982 г.). Через призму личного восприятия Божественной Литургии, Св. Евхаристии митрополит Вениамин показывает нам древние истоки, ход мысли, логику внутреннего строя этого важнейшего богослужения.

Протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия - Великий Канон святителя Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие)

Диссертация на соискание ученой степени магистра богословия. – Москва, Московская духовная академия, 1997.

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. - 480 с. : ил.

Протоиерей Сергий Правдолюбов - Великий Канон святителя Андрея Критского - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. Жизнь и творения свт. Андрея Критского

Андрей Критский святитель и преподобномученик - два лица

Обзор и краткий анализ источников

Рождение, первоначальное воспитание, чудесное разрешение немоты

Годы обучения, образование

Переселение в Иерусалим

Св. Андрей - чтец и нотарий патриаршего престола

Делегация в Константинополь в 685 году

Константинопольский период в жизни святого

Рукоположение в диакона Св. Софии. Деятельность в должности орфанотрофа и главы герокомиона

692-711 гг.: назначение в архиепископы Крита

Император Филиппик Вардан и собор 712 г. в Константинополе

Решения собора и реакция отцов

Воцарение Анастасия, признание вновь VI Вселенского собора

Ямбы св. Андрея диакону Агафону

Критский период

Строительство и реставрация храмов, проповедь, дела милосердия, песнотворчество

726 г. Фрагмент трактата свт. Андрея в защиту св. икон

739-740 гг. - поездка в Константинополь. Возвращение

Остров Митилина, смерть, погребение

Канонизация. Служба свт. Андрею

Творения Обзор проповедей свт. Андрея Гимнография: каноны, стихиры Влияние творений свт. Андрея на песнотворчество, иконописное искусство последующих поколений

Легенды о жизни и покаянии св. Андрея

ГЛАВА II. Предыстория Канона

Псалмопение в древней Церкви

Библейские Песни

Древнейшие христианские гимны

Антифонное пение псалмов на утрени в V-VIII вв.

Песнь трёх отроков

Припев к стиху Библейской Песни

Возникновение тропаря. «Тропарь-припев» и «тропарь-антифон»

Стихословный тропарь и стихира, преп. Авксентий

Проникновение тропаря-припева в богослужение соборно-приходских храмов

Усложнение литературной техники. Влияние сирийского стихосложения на византийскую гимнографию

Преп. Ефрем Сирин

Жанры сирийской церковной поэзии

Ритмическая поэзия св. Романа Сладкопевца. Кондак

Открытие принципов ритмической поэзии и русская академическая наука

Стихосложение кондака

Характер творчества св. Романа

Отношение монашеской среды к песнотворчеству. Повествование Иоанна и Софрония об утрене на Синае в VII в.

Авва Памва и египетское монашество

Признание монашеством гимнографии. Близость нового жанра, канона, монашеско-аскетическому духу

Возникновение канона, конкретный вклад св. Андрея Критского

ГЛАВА III. Поэтика Великого канона

Строфа Канона

Текст Великого канона

Атрибуция ирмосов

Метр Великого канона Песни 1-3 Песни 4-6 Песни 7-9

Мелодика, интонация, словесная инструментовка Мелодика Гомеотел евты Игра созвучиями в словах Игра слов Игра смысла Повторение одного звука в строфе

Поэтический синтаксис

Семантика Частотность слов Метафора-символ Парадокс Сравнение Повторы

Типы тропарей

Композиция Великого канона

Троичен и Богородичен

Связь формы канона с некоторыми особенностями литературного изложения подвижнических творений

ГЛАВА IV. «Покаянная вера»

Свт. Андрей Критский и Ж. Ж. Руссо

Покаяние, metanoia

Ветхозаветные образы и символическое мышление в аскетической традиции Преп. Антоний Великий Преп. авва Исайя Преп. Марк Подвижник Преп. Исихий Препп. Нил Синайский, авва Дорофей, Максим Исповедник Преп. Исаак Сирин

«Гимн покаянию»

Художественное время и художественное пространство в Великом каноне

Содержание Великого канона, необходимость комментария

Стиль Великого канона

Великий канон и европейская наука, отношение

ГЛАВА V. Великий канон в богослужении

Употребление Великого канона в храмовом богослужении в 740-790 гг.

Великое землетрясение в Константинополе 790 года

Начало храмового исполнения Канона в минейной части года

Формирование служб «Недели Константинополя» - 5-й седмицы Великого поста, Канон и Акафист

Употребление В. канона в службах бедствий: наводнение в Петербурге 1824 года, морская блокада Одессы в 1855 году

Роль преп. Феодора Студита в закреплении Великого канона за 1 и 5-й седмицами Великого поста

Канон Недели Мясопустной - «предпразднство» Великого канона

Кто писал Троичны в канонах, свт. Андрей или только преп. Феодор Студит?

Канон и чтение жития преп. Марии Египетской в соединении с Великим каноном

Кондак Великого канона

Содержание кондака (24 строфы)

Есть ли подражание св. Андрея св. Роману Сладкопевцу в Великом каноне?

Другой, древний кондак Великого канона

Блаженны в стоянии Великого канона

Синаксарий Великого канона

24 стихиры Великого канона

Два комплекта их

Литургия Преждеосвященных Даров - завершение «обрамления» Великого канона

Древний способ исполнения Великого канона, современный сербский и греческий

Древняя мелодия Великого канона

Образец мелодии Великого канона XIII в.

Современное старообрядческое пение ирмосов

Ирмосы, музыкальное изложение Д. Бортнянского

Искусство чтения Великого канона

Образцы чтения: нотная запись чтения Великого канона Св. Патриархом Алексием I и Св. Патриархом Пименом

Читать должен один священнослужитель

«Мефимбны» и стояние

Уставные указания о чтении Великого канона, характер служб

Особенности колокольного звона

Световой режим

Выводы

Заключение

Список сокращений

Список творений святителя Андрея Критского

Слова, беседы, энкомии: Слова минейного годового круга Слова триодного цикла Слова, вероятно не принадлежащие свт. Андрею

Каноны, трипеснцы и четверопеснцы свт. Андрея: Минейные Триодные Богородичные каноны Каноны на разные потребы

Стихиры самогласны: Минейные Стихиры из Постной Триоди Другие стихиры самогласны

Стихиры простые свт. Андрея: На пострижение в монахини Воскресные Восточны 24 стихиры по алфавиту Великого канона

Стихиры, которые могут принадлежать свт. Андрею. «Хотех слезами», «Аще и ят был еси» Стихиры Пасхи из Триоди Моисея Киянина



Библиография

Священное Писание. Божественные Литургии

Тексты и переводы Великого канона

Творения свт. Андрея Критского

Источники к биографии свт. Андрея

Источники и литература к сочинению

Источники и литература о свт. Андрее Критском, которые были недоступны

Указатель шифров упомянутых и использованных рукописей

Указатель имён

Содержание 1-5 томов диссертации (1987 г.)