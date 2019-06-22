Православие в жизни - Сборник статей

Поэтому все статьи отводят исключительное место именно Церкви. Это не мешает многообразию подходов, иногда даже разногласиям, которые мы не считаем допустимым искусственно сглаживать. Каждый автор отвечает за свои убеждения. Статьи кратки, по большей части достаточно просты, но предполагают внимательное чтение: этого требует и серьезность тем, и возможные трудности языка: богословы употребляют слова, которые могут быть непривычными для большинства читателей.

Цель настоящего сборника — дать краткие сведения о Православии, как оно открывается в своем учении и жизни. К сожалению, многие существенные темы остались в сборнике незатронутыми. Авторы статей - богословы, священники и профессора, связанные с Церковью всей своей жизнью.

Православие в жизни - Профессор С. Верховской - Православие и современность

Православие есть христианство в его чистейшей форме. Католицизм прибавил к первоначальному христианскому учению многое, что ему по существу чуждо.

Протестантизм отбросил многие драгоценные истины христианства. Одно Православие хранит и развивает апостольское христианство, ничего искусственно не прибавляя и не убавляя от него. Неповрежденная истина есть только в Православной Церкви; это не голословное утверждение, но то, что можно показать и доказать.

Однако состояние самой Православной Церкви печально. Уже в древности торжество христианства над язычеством почти совпало с началом гибели Римской Империи; варварство одолело на Западе древнюю культуру, погубило многие церкви, оторвало Запад от Востока.

С VII до XV века медленно гибнет под ударами магометан и крестоносцев Византия. И греческие, и все Балканские Церкви в XIX веке едва освобождаются от турецкого ига, чтобы на наших глазах опять пережить великие бедствия. Русская Церковь после двух столетий относительного мира в течение пяти веков претерпевает татарское иго и страшную борьбу с воинствующим польским католицизмом.

Если история Русской Церкви имела славные страницы во все времена, то всесторонний ее расцвет начинается только с конца XVIII века. XX век должен был бы стать эпохой величия и России, и Русского Православия, но случилось иначе.Ныне и Русская, и все Балканские Церкви находятся под коммунистическим игом.

Почти все православное население Турции было изгнано 30 лет назад. Палестинская Церковь подверглась бедствиям в последние годы. Александрийский и Антиохийский патриархаты крайне медленно выходят к новой жизни. Отраден факт появления Православной Церкви почти во всех странах Америки и Азии, но причины этого факта по большей части печальны, и, главное, эти новые церкви еще дезорганизованы и слабы... Одна Греческая Церковь живет полной жизнью.