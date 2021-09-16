Православная церковь при новом патриархе
Чего ждут российское общество и церковный народ от нового патриарха? Не только практикующие верующие, но и достаточно широкие слои общества, которые лишь очень условно можно назвать православными, надеются на то, что церковь является силой, способной подвинуть Россию к преодолению мироззренческого и социального упадка, помочь ей двинуться по пути демократизации и модернизации.
Избрание в январе 2009 г. нового патриарха, остроумного, образованного, с сильным политическим темпераментом, вызвало ожидания, что неосуществленные надежды наконец осуществятся, что Русская православная церковь (РПЦ) действительно станет нравственной и общественной силой, которая сможет поднять моральный и духовный уровень страны. Кирилл, возможно, против своей воли стал заложником этих надежд.
Мало кто ждет изменений в принципиальных вопросах веры и нравственного учения церкви. Ни либерализация, ни рост библейского фундаментализма РПЦ не грозят. На эту тему в церкви существует широкий консенсус, сторонники реформ в ту либо другую сторону в церковной среде составляют явное меньшинство, а светское общество не готово вмешиваться в эти вопросы (как это часто бывает на Западе). В идеологии возможны изменения лишь в каких-то нюансах (хотя и такие изменения могут быть восприняты очень остро определенными церковными группировками).
Православная церковь при новом патриархе
(Религия в Евразии)
Под ред. А. Малашенко и С. Филатова
Московский Центр Карнеги
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. — 415 с.
ISBN 978-5-8243-1566-0
Православная церковь при новом патриархе - Содержание
- Об авторах
- Сергей Филатов - Патриарх Кирилл — два года планов, мечтаний и неудобной реальности
- Борис Кнорре - Социальное служение современной Русской православной церкви как отражение поведенческих стереотипов церковного социума
- Игумен Петр (Мещеринов) - Современное церковное сознание и светские идеологемы из коммунистического прошлого
- Александр Верховский - Национализм руководства Русской православной церкви в первом десятилетии XXI в.
- Роман Лункин - Образ РПЦ в светских массмедиа: между мифом о государственной церкви и фольклорно-оккультным православием
- Анатолий Пчелинцев - Русская православная церковь и армия: опыт истории и современные проблемы взаимодействия
- Валерий Овчинников - О православном образовании в России
- Андрей Окара - Украинская православная церковь (Московского патриархата): между экзархатом и автокефалией
- Надежда Белякова - Православная церковь в общественнополитической жизни прибалтийских государств
- Алексей Малашенко - Заключение
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