Православное учение о церковной иерархии

Можно ли думать тому, кто не придерживается этого единства Церкви, что он хранит веру? Можно ли надеяться тому, кто противится и поступает наперекор Церкви, что он находится в Церкви, — когда блаженный апостол Павел, рассуждая о том же предмете и показывая таинство единства, говорит: Едино тело, един дух, якоже и звани бысте во единем уповании звания вашего: един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог (Еф. 4, 4-6)?

Сие-то единство надлежит крепко поддерживать и отстаивать нам, особенно епископам, которые предстательствуем в Церкви, дабы показать, что и самое епископство одно и нераздельно. Пусть никто не обманывает братства ложью! Пусть никто не подрывает истины веры вероломною изменою! Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Также и Церковь одна, хотя с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один; много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного источника, но хотя разлив, происходящий от обилия вод, и представляет многочисленность, однако при самом истоке все же сохраняется единство. Отдели солнечный луч от его начала — единство не допустит существовать отдельному свету; отломи ветвь от дерева — отломленная потеряет способность расти; разобщи ручей с его источником — разобщенный иссякнет. Равным образом Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле она распростирает ветви свои, обремененные плодами; обильные потоки ее текут на далекое пространство: при всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преспеянием плодотворения.

От нее рождаемся мы, питаемся ее млеком, одушевляемся ее духом. Невеста Христова искажена быть не может: она чиста и нерастленна, знает один дом и целомудренно хранит святость единого ложа. Она блюдет нас для Бога — уготовляет для царства рожденных ею. Всяк отделяющийся от Церкви присоединяется к жене-прелюбодейце и делается чуждым обетований Церкви; оставляющий Церковь Христову лишает себя наград, предопределенных Христом: он для нее чужд, непотребен, враг ее. Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева. Господь так говорит в научение наше: Иже несть со Мною, на Мя есть: и иже не собирает со Мною, расточает (Мф. 12, 30). Нарушитель мира и согласия Христова действует против Христа. Собирающий в другом месте, а не в Церкви, расточает Церковь Христову; Господь говорит: Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30). И опять об Отце, Сыне и Святом Духе написано: И сии три едино суть (1 Ин. 5, 7). Кто же подумает, что это единство, основывающееся на непременямости Божественной и соединенное с небесными таинствами, может быть нарушено в Церкви и раздроблено разногласием противоборствующих желаний? Нет, не хранящий такового единства не соблюдает закона Божия, не хранит веры в Отца и Сына, не держится истинного пути ко спасению.

Православное учение о церковной иерархии: Антология святоотеческих текстов

Сост. прот. А. Задорнов.

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 272 с.

ISBN 978-5-88017-346-4

Православное учение о церковной иерархии – Оглавление

Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Предисловие

Введение

Святитель Филарет Московский. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви (фрагменты)

Происхождение церковной иерархии

Деяния святых апостолов (фрагменты)

Ареопагитский корпус. Трактат «О церковной иерархии»

Место, роль, ответственность священноначалия

Священномученик Климент Римский. Святого Климента Римского к коринфянам послание

Священномученик Игнатий Богоносец. Послания Игнатия Богоносца

Священномученик Ириней Лионский. Иже во святых отца нашего Иринея, епископа Лионского, пять книг обличения и опровержения лжеименного знания

Святитель Афанасий Великий. Письмо к Драконтию

Преподобный Максим Исповедник. Мистагогия (фрагменты)

Епископ и внутрицерковная соборность. Канонические постановления

Правила святых апостолов

Правила святых Вселенских Соборов

Правила святых Поместных Соборов

Правила святых отцов

Иерархия и церковные расколы

Священномученик Киприан Карфагенский. Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского

Святитель Василий Великий. 188. К Амфилохию о прави лах (180). Первое каноническое послание

Критика иерархии: возможное обсуждение или раскол?

Преподобный Феодор Студит. Послания

Церковь и внешний мир

Определение Архиерейского Собора 2008 года «О единстве Церкви»

Определение Архиерейского Собора 2011 года «Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви»

Православное учение о церковной иерархии – Предисловие

Евангельская проповедь обращена ко всем народам (см.: Мф. 28,19). Пребывающие на территории проживания этих народов общины объединены под властью местного епископата и составляют многообразие церковного единства. Единство Вселенской Церкви не нарушается подобным многообразием благодаря общности веры, миссии и иерархического устройства таких местных Церквей.

Равные в христианском призвании, члены Церкви неравны по объему своей ответственности, проистекающей из иерархического устроения самой Церкви. Главное иерархическое разделение членов Церкви зависит от их принадлежности к клиру или мирянам, а также — от той конкретной ступени, которую они занимают в данной иерархии.

Духовная свобода является основным началом церковной жизни (см.: Рим. 8, 21; 1 Кор. 10,29). Эта свобода может быть ограничена лишь Божественным правом, которому она не должна противоречить. Священное Писание говорит о необходимости для иерархии принимать во внимание волю народа: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду (1 Пет. 5, 2-3). О том же говорит и пример святых апостолов (см.: Деян. 6, 5; 15, 22).

Церковные каноны прямо говорят о необходимости уважения ясно выраженного народного желания в принятии важнейших для Церкви решений. Например, это касается изменения территориального порядка в Церкви: «Народу, имевшему епископа и по смерти его не восхотевшему имети своего епископа, но желающему присоединиться к епархии иного которого-либо епископа, не должно в сем отказывати» (Карф. 99). Правило 118 того же Собора прямо говорит о том, что при возможности выбора епископа, к которому присоединяется овдовевшая епархия в подобном случае, нужно обратиться «к тому, которого народ изберет».

Народная воля необходима при решении не только административных, но и догматических вопросов. Так, правило 2 Феофила Александрийского предоставляет самому церковному народу право признания или непризнания епископа, находившегося в прошлом в общении с еретиками. Исторические прецеденты также указывают на важность этого условия: так, на Халкидонском Соборе епископ Евсевий Анкирский оправдал рукоположение им епископа Гангрского именно народной волей. В церковных актах, провозглашающих церковную автокефалию, независимость Поместной Церкви, указывается на народное желание как на ее причину. Разумеется, нежелание народа подобной автокефалии также может стать причиной отказа в ней со стороны Церкви-Матери.

Однако и воля церковной иерархии не может игнорироваться при принятии важных церковных решений, так как именно епископат является главным субъектом церковной власти. Богоустановленность церковной иерархии проистекает из действий святых апостолов, получивших благодать Святого Духа в день Пятидесятницы и с помощью даров этой благодати проповедовавших Христа по всему тогдашнему миру. Не случайно святой апостол Павел, великий проповедник Евангелия среди язычников, подчеркивает, что основанием церковного единства является ее возглавление Самим Христом и та благодать, которую Он дал Своим ученикам (см.: Еф. 4).

Об этом единстве христиан молился Сам Спаситель: Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17, 11. 20-21). Рассеянные в мире, христиане благодатью Божией соединены в общении любви, и эта их связь проявляется в единстве церковной иерархии.

Именно поэтому общение с церковной иерархией — главный признак принадлежности к Церкви Христовой, и самовольное от нее удаление есть грех против церковного единства. Осознание этого факта выявляется в трудах многих святых отцов и церковных писателей первого тысячелетия истории Христовой Церкви. В их произведениях с различных точек зрения раскрывается учение о пребывающей в Церкви освящающей благодати Святого Духа.

Одно из главных экклезиологических заблуждений как первых веков христианства, так и сегодняшней церковной жизни — искание особой «безгрешной земной Церкви», состоящей из одних праведников и святых. Это своеобразное монофизитство имеет причиной игнорирование земной реальности, преобразовать которую в меру своего усердия, сил и Божией благодати призван каждый христианин.

В земной Церкви как Церкви спасающихся действительность и святость церковных таинств не определяется и не обусловливается личной святостью конкретного представителя церковной иерархии — священника или епископа, несущего, разумеется, ответственность за своих пасомых, в том числе за соблазнение их своими личными грехами. Не личные качества священнослужителя, но благодать священства, данная ему в день его хиротонии, и молитва всей Церкви делают церковные таинства преображающей человека силой.

В совершении таинств также проявляется иерархическое церковное устройство, поскольку служителем таинства священник является не только в силу полученной в хиротонии благодати; но и по делегированию епискойских полномочий — как в таинстве Исповеди или произнесении проповеди.

Церковь в непрерывном преемстве своих епископов сохраняет догматические истины в неповрежденном виде. Это преемство епископата — важная гарантия неповрежденности истины, присутствующей и проповедуемой в Церкви. Выражением вероучительной непогрешимости является во всей своей совокупности именно иерархия, так как единство последней в области догматической есть условие православности и каноничности церковного Собора — как Вселенского, так и Поместного. Церковная история знает примеры собранных законным внешне образом соборов с внушительным количеством архиереев, но не только не признанных в качестве истинных выразителей церковного вероучения, но, напротив, объявленных «разбойничьими», незаконными.

Пребывая в догматическом единомыслии со всем православным епископатом, каждый епископ есть свидетель истины перед своею паствой в возглавляемой им епархии. Равенство епископов между собою есть равенство в выражении вероучительных истин — независимо от разницы в объеме властных полномочий, врученных конкретной степени епископской иерархии — от епархиального архиерея до Предстоятеля Поместной Церкви. Именно епископату Поместной Церкви принадлежит церковная власть на ее территории и ответственность за ее применение.

Целый ряд канонов содержит церковные правовые нормы о поставлении епископов, их управлении епархиями, а также о взаимоотношениях со своими собратьями. Так, поставление епископа происходит по соборному решению при участии первого епископа Поместной Церкви (I Вс. 4, 6; IV Вс. 28; VII Вс. 3; Ант. 19; Карф. 13). В пределах своей епархии епископ печется о состоянии церковной жизни (Апост. 58; VI Вс. 19, 102; Ант. 9), однако при этом никто из епископов не должен простирать власть на иную епархию (Апост. 35; III Вс. 8; VI Вс. 20; Анкир. 13, 18; Ант. 9, 13, 16; Сард. И; Карф. 59,64,67,85).

Кроме того, взаимоотношения епископа со своими собратьями подразумевают уважение и признание судебных решений другого епископа, связанных с запрещением клириков в священнослужении за канонические преступления. Епископ не должен принимать в свою епархию клирика без соизволения прежнего его епископа (I Вс. 16; IV Вс. 20; VI Вс. 18; Сард. 15; Карф. 65, 91, 101); епископ также не должен принимать запрещенных или изверженных другими епископами (Апост. 16; Ант. 3; Сард. 13). Епископы являются не только преемниками святых апостолов, но и продолжателями их служения. Тем более высока ответственность кандидатов на это служение, о которой напоминает священномученик Киприан Карфагенский: «Надобно тщательно сохранять и соблюдать Божественное Предание и установление апостольское, которое сохраняется у нас почти во всех областях и по которому для законного доставления к известному народу епископа необходимо, чтобы собрались ближайшие епископы той области, и тогда пусть избирается епископ в присутствии народа, который хорошо знает жизнь каждого в отдельности и обыкновенно наблюдает поступки каждого» [5]

Правила множества Соборов свидетельствуют о принадлежности именно епископату права избирать нового епископа, о достоинстве которого должен свидетельствовать сам церковный народ (Ант. 19, 23; Лаод. 12; Сард. 6; Карф. 13, 61 (50)).

Однако при этом церковной властью строго пресекались попытки внести в дело выбора епископа дух партийности или проявления заинтересованности гражданской власти.

Так, правило Лаодикийского Собора прямо говорит: «Да не будет позволяемо сборищу народа избирати имеющих произвестися во священство» (Лаод. 13), а другой церковный канон прибавляет: «Всякое избрание во епископа, или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет не действительно по правилу (см.: Апост. 30), которое глаголет: аще который епископ, мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую власть в Церкви, да будет извержен, и отлучен, и все сообщающиеся с ним» (VII Вс. 3). Те нравственные качества кандидата во епископы, о которых должен свидетельствовать церковный народ, указаны в Посланиях святого апостола Павла и в церковных канонах (см.: Тим. 3, 2-4; Тит. 1, 8-9; Лаод. 12; VII Вс. 2).

Все епископы по полноте Божественной благодати, полученной в архиерейской хиротонии, равны между собой. Главой Поместной Церкви является ее первый епископ (Апост. 34), который может именоваться различным образом — архиепископом, митрополитом, католикосом или патриархом. Его отношения с епископатом Поместной Церкви и ее мирянами также определяются каноническими нормами, выраженными в правилах Вселенских и Поместных Соборов, святоотеческих канонах, а также законодательством самой Поместной Церкви — ее Уставом, определениями Синода, указами Предстоятеля Церкви и ее епископата.

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Настоящая антология призвана продемонстрировать на основании канонических и святоотеческих текстов богоустановленность иерархического порядка в Православной Церкви, а также каноническую ответственность за отрицание принципов такого порядка и действия, направленные на разрыв со священноначалием Церкви. Поскольку антология преследует не строго научные, но в первую очередь практические цели, она не ставит перед собою задачу охватить все святоотеческие высказывания на данную тему; в ее состав включены произведения церковных писателей доникейского периода и эпохи Вселенских Соборов (I—IX вв.). Главная цель антологии — обличение заблуждений, направленных против церковной иерархии вследствие непонимания как природы Церкви, так и норм христианской жизни в ней.

Тексты расположены согласно следующим темам: происхождение церковной иерархии; место, роль, ответственность священноначалия; епископ и внутрицерковная соборность; иерархия и уврачевание церковных расколов; возможная критика иерархии, не доходягцая до раскола; принципы отношения Церкви с внешним миром. Краткие сведения об авторах и источниках включенных в антологию текстов даны в начале каждого раздела.

Протоиерей Александр Задорнов,

Московская православная духовная академия