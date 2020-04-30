В настоящем сборнике представлены материалы научно-богословских семинаров, проведенных Синодальной Богословской комиссией Русской Православной Церкви совместно с духовными школами нашей Церкви в рамках подготовки к V Международной богословской конференции «Православное учение о церковных таинствах» (Москва, 13–16 ноября 2007 г.). С докладами на семинарах выступили представители Московской, Санкт- Петербургской и Минской духовных академий, Нижегородской, Казанской, Тобольской, Екатеринбургской, Томской, Новокузнецкой, Барнаульской, Самарской и Саратовской духовных семинарий, Свято-Тихоновского Православного гуманитарного университета (Москва), Новосибирского Свято-Макариевского Православного богословского института.

В работе семинаров, некоторые из которых фактически представляли собой полноценные конференции, участвовали епархиальные архиереи, члены Синодальной Богословской комиссии, ректоры, преподаватели и студенты духовных школ, представители оргкомитета конференции «Православное учение о церковных Таинствах». Материалы семинаров стали существенным вкладом в работу по подготовке и проведению общецерковной богословской конференции 2007 года. В силу ряда технических ограничений в настоящем издании тексты докладов даются в сокращении.

Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты

Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.

Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев

М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 480 с.

Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты - Содержание

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II Слово на открытии Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных таинствах»

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви Вступительное слово

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Таинства в жизни Церкви Вступительное слово на круглом столе «Церковно-практические аспекты православной сакраментологии»

Часть 1 Содержание понятия "Таинство"

Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) Святоотеческие основания православного учения о таинствах

Андрей Виноградов Слово µυστήριον в античной и раннехристианской литературе

Дагмар Хеллер Сакраментология в герменевтической перспективе

Михаил Иванов Понятие «таинство» в православном богословии

Часть 2 Библейские, литургические и канонические основы православного учения о таинствах

Протоиерей Ростислав Снигирев Ветхозаветная обрядность и новозаветные таинства

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Новозаветные корни православного учения о таинствах

Диакон Михаил Желтов Историко-литургические аспекты сакраментологии

Марсель Мецгер Евхаристия и другие чины в литургико-канонических памятниках I–IV веков

Протоиерей Владислав Цыпин Канонические основания сакраментологии

Часть 3 Крещение и миропомазание

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания

Александр Ткаченко Крещение в Новом Завете: происхождение и смысл обрядовой стороны таинства

Андрей Лосский Учение отцов Церкви V–VIII веков о Крещении и Миропомазании

Харальд Бухингер Крещение и Миропомазание в сирийской традиции III–IV веков

Максвелл Джонсон Крещение и Миропомазание в египетской традиции III–IV веков

Ханс-Юрген Фёльнер Таинства Крещения и Миропомазания в западной традиции до VIII века

Мерья Меррас Некоторые важнейшие аспекты Крещения и Миропомазания в ранневизантийской традиции

Диакон Павел Гаврилюк Крещение в трактате «О церковной иерархии»: жил ли автор этого трактата в Константинополе?

Сергей Акишин Историко-литургические аспекты таинств Крещения и Миропомазания в византийской традиции

Константин Скутерис Крещение и первородный грех

Поль Де Клерк Практика и богословие Конфирмации

Священник Сергий Говорун Богословские аспекты и практика приема в Православие из инославия

Часть 4 Евхаристия: литургические аспекты

Протоиерей Леонид Грилихес Прообразы Евхаристии в трапезах Ветхого Завета

Себастиан Брок История значения некоторых терминов сирийских евхаристических эпиклез

Габриэла Винклер Эпиклеза и рассказ об установлении Евхаристии в анафоре святителя Василия Великого: некоторые филологические наблюдения относительно их эволюции и богословского значения

Роберт Ф. Тафт Богословские построения IV века в византийской анафоре святителя Иоанна Златоуста

Чезаре Джираудо Литературная структура Евхаристической молитвы

Протоиерей Павел Кумарьянос Историко-литургические аспекты византийской Евхаристии

Священник Стефан Алексопулос Богословские аспекты литургии Преждеосвященных Даров

Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты - Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания

Средоточием христианской веры и непоколебимым фундаментом христианской Церкви является исповедание смерти и воскресения Иисуса Христа как спасительных для человеческого рода деяний Божиих. Св. апостол Павел свидетельствует о неизменном содержании христианского благовестия и церковного Предания, которое заключается в том, «что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор 15. 3–4). Возвещение миру смерти и воскресения Христа апостол называет «тайной благовествования» (Еф 6. 19). Этим же словом – μυστήριον – он именует всю совокупность этапов и все многообразие аспектов домостроительства спасения Сына Божия: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим 3. 16). Церковь также включена в это единое таинство спасения, ибо она есть тайна, «сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей..., которая есть Христос в вас» (Кол 1. 26–27). Наконец, величайшей тайной Божией – μυστήριον του Θεού – является Сам Иисус Христос, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2. 2).

Таким образом, в Новом Завете таинство, μυστήριον – это, прежде всего, явленный во Христе и осуществляющийся в Церкви спасительный замысел Божий о человечестве, откровение Его непостижимой любви и милосердия. Таинство Божьего домостроительства во Христе, бесконечно превосходя человеческое разумение, тем не менее, не скрывает, но, напротив, являет дотоле сокровенную Премудрость Божию и открывает всем верующим во Христа доступ к полноте Божественной жизни, «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2. 9).

Отцы Церкви, верные учению Господа Иисуса Христа и Его апостолов, согласно учат, что христианин умирает и воскресает со Христом, обретая спасение и вечную жизнь, через участие в особых церковных священнодействиях, прежде всего – в Крещении и Евхаристии. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк 16. 16); «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6. 54) – наставляет Господь своих учеников. А апостол Павел учит: «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6. 4). Всякий раз, совершая Евхаристию, мы «смерть Господню возвещаем, доколе Он придет» (1Кор 11. 26).

Православное учение о церковных таинствах - Том 2. Евхаристия: богословие. Священство

Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.

Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев

М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 448 с.

Православное учение о церковных таинствах - Том 2. Евхаристия: богословие. Священство - Содержание

Часть 5 Евхаристия: богословие

Архиепископ Тихвинский Константин Таинство Евхаристии: богословские аспекты

Епископ Афанасий (Евтич) Евхаристия в творениях мужей апостольских, мч. Иустина Философа и сщмч. Иринея Лионского

Петр Михайлов Учение свт. Иоанна Златоуста о таинстве Евхаристии

Энрико Мацца Евхаристия в больших огласительных циклах IV века

Протоиерей Иоанн Макгакин Богословие Евхаристии в творениях свт. Кирилла Александрийского

Шарль Рену Песнопения Божественной литургии в савваитском Тропологии V–VIII веков

Диакон Владимир Василик Евхаристия в гимнографических памятниках Церкви

Священник Андрей Лаут Вопросы богословия Евхаристии в период иконоборческих споров

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) Богословие Евхаристии в антиохийской богословской традиции и у прп. Симеона Нового Богослова

Игумен Дионисий (Шленов) Догматическая сторона споров об опресноках

Павел Ермилов Константинопольские споры XII века о богословии Евхаристии

Алексей Дунаев Богословие Евхаристии в контексте паламитских споров

Архимандрит Иов (Геча) Учение о Евхаристии у св. Николая Кавасилы и свт. Симеона Солунского

Герхард Подскальски Учение о Евхаристии в греческом богословии эпохи туркократии

Михаил Бернацкий Споры о времени преложения Святых Даров и другие вопросы богословско-литургического характера в российском богословии XVII века

Протоиерей Валентин Асмус Учение о Евхаристии в греческих и русских догматических системах XVIII – первой половины XX века

Протоиерей Кирилл Копейкин Евхаристия и материя

Александр Шишков Учение о Евхаристии в ранней и классической схоластике

Хуан Аркас Католическое богословие Евхаристии после II Ватиканского Собора

Часть 6 Священство

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим Таинство Священства: богословские аспекты

Иеромонах Николай (Сахаров) Библейские основания таинства Священства

Епископ Бориспольский Антоний Святоотеческие основания таинства Священства

Алексей Пентковский Чинопоследования хиротоний в византийских Евхологиях VIII–XII веков

Виктор Живов Архиерейское обещание: эволюция текста в России XV–XVIII веков и проблемы церковной истории

Священник Александр Рентель Чинопоследования хиротоний и каноническая процедура извержения из сана: сопоставление

Священник Николай Емельянов Догматическое учение об апостольском преемстве

Давид Гзгзян Всеобщее священство верных и церковная иерархия

Священник Андрей Постернак Вопрос о «женском священстве»

Православное учение о церковных таинствах - Том 3. Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия

Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.

Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев

М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 608 с.

Православное учение о церковных таинствах - Том 3. Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия - Содержание

Часть 7 Брак

Таинство Брака: богословские аспекты

Протоиерей Иоанн Бэр Брак и аскетизм

Анна Шмаина-Великанова Предпосылки возникновения концепции брака в иудаизме: Книга пророка Осии и Книга Руфи

Петр Малков Восточные отцы и учители Церкви о браке

Алексей Фокин Западные отцы и учители Церкви о таинстве Брака

Протоиерей Владимир Воробьев Православное учение о браке

Священник Владимир Хулап Вопрос о «совершителе» таинства Брака на Востоке и на Западе

Диакон Михаил Желтов Обзор истории чинов благословения брака в православной традиции

Альберт Бондач Канонические аспекты таинства Брака

Елена Белякова Развод и повторные браки христиан: богословские аспекты

Константин Сигов Таинство любви: герменевтика обещания и прощения

Часть 8 Покаяние

Архиепископ Верейский Евгений Таинство Покаяния: богословские аспекты

Священник Дмитрий Юревич Библейские основания таинства Покаяния

Алексей Пентковский Покаянная практика христианской Церкви во второй половине первого тысячелетия по Р. Х.

Священник Александр Задорнов Каноническая регламентация покаянной дисциплины

Мария Корогодина Греческие и русские покаянные тексты: вопросники, поновления и епитимийники

Священник Николай Лосский Таинство Покаяния и Евхаристия

Протоиерей Николай Озолин Таинство Покаяния: три симптома глубокого кризиса

Игумен Григорий (Вульфенден) Таинство Покаяния в латинской литургической традиции

Серджо Убьяли Догматическое учение о таинстве Покаяния в католическом богословии

Часть 9 Елеосвящение

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий Таинство Елеосвящения: богословские аспекты

Александр Ткаченко Врачевальное помазание елеем в раннехристианской традиции: модели интерпретации

Диакон Иоанн Реморов Чинопоследование таинства Елеосвящения в византийской традиции

Часть 10 Таинства и тайнодействия

Валерий Петров Евхаристическое тайнодействие в «Corpus areopagiticum» и у прп. Максима Исповедника

Стефано Паренти К вопросу об истории локальных традиций чинов таинств по византийскому Евхологию

Виталий Пермяков Чин освящения храма в восточных традициях

Священник Константин Польсков Монашеский постриг как таинство

Олег Родионов Богословское осмысление монашества в учении восточных Отцов

Борис Успенский Поставление на царство в русской и византийской традициях

Инокиня Васса (Ларина) Поминовение гражданских властей в богослужении византийского обряда как выражение церковного понимания государства

Елена Велковска Чины погребения в византийской традиции

Андрей Холодный Исцеление души и тела таинствами Церкви: может ли богословие принять научную картину мира?

Николай Казарян Богословское учение о таинствах патриарха Константинопольского Иеремии II Траноса

Часть 11 Сакраментология в трудах российских богословов XX века

Игумен Андроник (Трубачев) «Философия культа» священника Павла Флоренского

Священик Михаил Плекон Сакраментология протопресвитера Николая Афанасьева

Йоуст Ван Россум Сакраментология протопресвитера Александра Шмемана

Часть 12 Сакраментология в нехалкидонских традициях

Брайан Спинкс Богословие таинств в восточносирийской традиции

Даниил Финдикян Богословие таинств в армянской традиции

К. М. Джордж Богословие таинств в маланкарской традиции

Священник Олег Давыденков Евхаристическая христология в контексте богословского диалога между Православной Церковью и Ориентальными Церквами

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