Православное учение о церковных таинствах - Том 1-3
В настоящем сборнике представлены материалы научно-богословских семинаров, проведенных Синодальной Богословской комиссией Русской Православной Церкви совместно с духовными школами нашей Церкви в рамках подготовки к V Международной богословской конференции «Православное учение о церковных таинствах» (Москва, 13–16 ноября 2007 г.). С докладами на семинарах выступили представители Московской, Санкт- Петербургской и Минской духовных академий, Нижегородской, Казанской, Тобольской, Екатеринбургской, Томской, Новокузнецкой, Барнаульской, Самарской и Саратовской духовных семинарий, Свято-Тихоновского Православного гуманитарного университета (Москва), Новосибирского Свято-Макариевского Православного богословского института.
В работе семинаров, некоторые из которых фактически представляли собой полноценные конференции, участвовали епархиальные архиереи, члены Синодальной Богословской комиссии, ректоры, преподаватели и студенты духовных школ, представители оргкомитета конференции «Православное учение о церковных Таинствах». Материалы семинаров стали существенным вкладом в работу по подготовке и проведению общецерковной богословской конференции 2007 года. В силу ряда технических ограничений в настоящем издании тексты докладов даются в сокращении.
Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты
Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.
Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев
М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 480 с.
Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты - Содержание
- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II Слово на открытии Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных таинствах»
- Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви Вступительное слово
- Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Таинства в жизни Церкви Вступительное слово на круглом столе «Церковно-практические аспекты православной сакраментологии»
Часть 1 Содержание понятия "Таинство"
- Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) Святоотеческие основания православного учения о таинствах
- Андрей Виноградов Слово µυστήριον в античной и раннехристианской литературе
- Дагмар Хеллер Сакраментология в герменевтической перспективе
- Михаил Иванов Понятие «таинство» в православном богословии
Часть 2 Библейские, литургические и канонические основы православного учения о таинствах
- Протоиерей Ростислав Снигирев Ветхозаветная обрядность и новозаветные таинства
- Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Новозаветные корни православного учения о таинствах
- Диакон Михаил Желтов Историко-литургические аспекты сакраментологии
- Марсель Мецгер Евхаристия и другие чины в литургико-канонических памятниках I–IV веков
- Протоиерей Владислав Цыпин Канонические основания сакраментологии
Часть 3 Крещение и миропомазание
- Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания
- Александр Ткаченко Крещение в Новом Завете: происхождение и смысл обрядовой стороны таинства
- Андрей Лосский Учение отцов Церкви V–VIII веков о Крещении и Миропомазании
- Харальд Бухингер Крещение и Миропомазание в сирийской традиции III–IV веков
- Максвелл Джонсон Крещение и Миропомазание в египетской традиции III–IV веков
- Ханс-Юрген Фёльнер Таинства Крещения и Миропомазания в западной традиции до VIII века
- Мерья Меррас Некоторые важнейшие аспекты Крещения и Миропомазания в ранневизантийской традиции
- Диакон Павел Гаврилюк Крещение в трактате «О церковной иерархии»: жил ли автор этого трактата в Константинополе?
- Сергей Акишин Историко-литургические аспекты таинств Крещения и Миропомазания в византийской традиции
- Константин Скутерис Крещение и первородный грех
- Поль Де Клерк Практика и богословие Конфирмации
- Священник Сергий Говорун Богословские аспекты и практика приема в Православие из инославия
Часть 4 Евхаристия: литургические аспекты
- Протоиерей Леонид Грилихес Прообразы Евхаристии в трапезах Ветхого Завета
- Себастиан Брок История значения некоторых терминов сирийских евхаристических эпиклез
- Габриэла Винклер Эпиклеза и рассказ об установлении Евхаристии в анафоре святителя Василия Великого: некоторые филологические наблюдения относительно их эволюции и богословского значения
- Роберт Ф. Тафт Богословские построения IV века в византийской анафоре святителя Иоанна Златоуста
- Чезаре Джираудо Литературная структура Евхаристической молитвы
- Протоиерей Павел Кумарьянос Историко-литургические аспекты византийской Евхаристии
- Священник Стефан Алексопулос Богословские аспекты литургии Преждеосвященных Даров
Православное учение о церковных таинствах - Том 1 - Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты - Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания
Средоточием христианской веры и непоколебимым фундаментом христианской Церкви является исповедание смерти и воскресения Иисуса Христа как спасительных для человеческого рода деяний Божиих. Св. апостол Павел свидетельствует о неизменном содержании христианского благовестия и церковного Предания, которое заключается в том, «что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор 15. 3–4). Возвещение миру смерти и воскресения Христа апостол называет «тайной благовествования» (Еф 6. 19). Этим же словом – μυστήριον – он именует всю совокупность этапов и все многообразие аспектов домостроительства спасения Сына Божия: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим 3. 16). Церковь также включена в это единое таинство спасения, ибо она есть тайна, «сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей..., которая есть Христос в вас» (Кол 1. 26–27). Наконец, величайшей тайной Божией – μυστήριον του Θεού – является Сам Иисус Христос, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2. 2).
Таким образом, в Новом Завете таинство, μυστήριον – это, прежде всего, явленный во Христе и осуществляющийся в Церкви спасительный замысел Божий о человечестве, откровение Его непостижимой любви и милосердия. Таинство Божьего домостроительства во Христе, бесконечно превосходя человеческое разумение, тем не менее, не скрывает, но, напротив, являет дотоле сокровенную Премудрость Божию и открывает всем верующим во Христа доступ к полноте Божественной жизни, «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2. 9).
Отцы Церкви, верные учению Господа Иисуса Христа и Его апостолов, согласно учат, что христианин умирает и воскресает со Христом, обретая спасение и вечную жизнь, через участие в особых церковных священнодействиях, прежде всего – в Крещении и Евхаристии. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк 16. 16); «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6. 54) – наставляет Господь своих учеников. А апостол Павел учит: «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6. 4). Всякий раз, совершая Евхаристию, мы «смерть Господню возвещаем, доколе Он придет» (1Кор 11. 26).
Православное учение о церковных таинствах - Том 2. Евхаристия: богословие. Священство
Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.
Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев
М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 448 с.
Православное учение о церковных таинствах - Том 2. Евхаристия: богословие. Священство - Содержание
Часть 5 Евхаристия: богословие
- Архиепископ Тихвинский Константин Таинство Евхаристии: богословские аспекты
- Епископ Афанасий (Евтич) Евхаристия в творениях мужей апостольских, мч. Иустина Философа и сщмч. Иринея Лионского
- Петр Михайлов Учение свт. Иоанна Златоуста о таинстве Евхаристии
- Энрико Мацца Евхаристия в больших огласительных циклах IV века
- Протоиерей Иоанн Макгакин Богословие Евхаристии в творениях свт. Кирилла Александрийского
- Шарль Рену Песнопения Божественной литургии в савваитском Тропологии V–VIII веков
- Диакон Владимир Василик Евхаристия в гимнографических памятниках Церкви
- Священник Андрей Лаут Вопросы богословия Евхаристии в период иконоборческих споров
- Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) Богословие Евхаристии в антиохийской богословской традиции и у прп. Симеона Нового Богослова
- Игумен Дионисий (Шленов) Догматическая сторона споров об опресноках
- Павел Ермилов Константинопольские споры XII века о богословии Евхаристии
- Алексей Дунаев Богословие Евхаристии в контексте паламитских споров
- Архимандрит Иов (Геча) Учение о Евхаристии у св. Николая Кавасилы и свт. Симеона Солунского
- Герхард Подскальски Учение о Евхаристии в греческом богословии эпохи туркократии
- Михаил Бернацкий Споры о времени преложения Святых Даров и другие вопросы богословско-литургического характера в российском богословии XVII века
- Протоиерей Валентин Асмус Учение о Евхаристии в греческих и русских догматических системах XVIII – первой половины XX века
- Протоиерей Кирилл Копейкин Евхаристия и материя
- Александр Шишков Учение о Евхаристии в ранней и классической схоластике
- Хуан Аркас Католическое богословие Евхаристии после II Ватиканского Собора
Часть 6 Священство
- Епископ Бобруйский и Быховский Серафим Таинство Священства: богословские аспекты
- Иеромонах Николай (Сахаров) Библейские основания таинства Священства
- Епископ Бориспольский Антоний Святоотеческие основания таинства Священства
- Алексей Пентковский Чинопоследования хиротоний в византийских Евхологиях VIII–XII веков
- Виктор Живов Архиерейское обещание: эволюция текста в России XV–XVIII веков и проблемы церковной истории
- Священник Александр Рентель Чинопоследования хиротоний и каноническая процедура извержения из сана: сопоставление
- Священник Николай Емельянов Догматическое учение об апостольском преемстве
- Давид Гзгзян Всеобщее священство верных и церковная иерархия
- Священник Андрей Постернак Вопрос о «женском священстве»
Православное учение о церковных таинствах - Том 3. Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия
Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 ноября 2007 г.
Научн. ред. свящ. Михаил Желтов. Отв. за выпуск А.И. Кырлежев
М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 608 с.
Православное учение о церковных таинствах - Том 3. Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия - Содержание
Часть 7 Брак
- Таинство Брака: богословские аспекты
- Протоиерей Иоанн Бэр Брак и аскетизм
- Анна Шмаина-Великанова Предпосылки возникновения концепции брака в иудаизме: Книга пророка Осии и Книга Руфи
- Петр Малков Восточные отцы и учители Церкви о браке
- Алексей Фокин Западные отцы и учители Церкви о таинстве Брака
- Протоиерей Владимир Воробьев Православное учение о браке
- Священник Владимир Хулап Вопрос о «совершителе» таинства Брака на Востоке и на Западе
- Диакон Михаил Желтов Обзор истории чинов благословения брака в православной традиции
- Альберт Бондач Канонические аспекты таинства Брака
- Елена Белякова Развод и повторные браки христиан: богословские аспекты
- Константин Сигов Таинство любви: герменевтика обещания и прощения
Часть 8 Покаяние
- Архиепископ Верейский Евгений Таинство Покаяния: богословские аспекты
- Священник Дмитрий Юревич Библейские основания таинства Покаяния
- Алексей Пентковский Покаянная практика христианской Церкви во второй половине первого тысячелетия по Р. Х.
- Священник Александр Задорнов Каноническая регламентация покаянной дисциплины
- Мария Корогодина Греческие и русские покаянные тексты: вопросники, поновления и епитимийники
- Священник Николай Лосский Таинство Покаяния и Евхаристия
- Протоиерей Николай Озолин Таинство Покаяния: три симптома глубокого кризиса
- Игумен Григорий (Вульфенден) Таинство Покаяния в латинской литургической традиции
- Серджо Убьяли Догматическое учение о таинстве Покаяния в католическом богословии
Часть 9 Елеосвящение
- Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий Таинство Елеосвящения: богословские аспекты
- Александр Ткаченко Врачевальное помазание елеем в раннехристианской традиции: модели интерпретации
- Диакон Иоанн Реморов Чинопоследование таинства Елеосвящения в византийской традиции
Часть 10 Таинства и тайнодействия
- Валерий Петров Евхаристическое тайнодействие в «Corpus areopagiticum» и у прп. Максима Исповедника
- Стефано Паренти К вопросу об истории локальных традиций чинов таинств по византийскому Евхологию
- Виталий Пермяков Чин освящения храма в восточных традициях
- Священник Константин Польсков Монашеский постриг как таинство
- Олег Родионов Богословское осмысление монашества в учении восточных Отцов
- Борис Успенский Поставление на царство в русской и византийской традициях
- Инокиня Васса (Ларина) Поминовение гражданских властей в богослужении византийского обряда как выражение церковного понимания государства
- Елена Велковска Чины погребения в византийской традиции
- Андрей Холодный Исцеление души и тела таинствами Церкви: может ли богословие принять научную картину мира?
- Николай Казарян Богословское учение о таинствах патриарха Константинопольского Иеремии II Траноса
Часть 11 Сакраментология в трудах российских богословов XX века
- Игумен Андроник (Трубачев) «Философия культа» священника Павла Флоренского
- Священик Михаил Плекон Сакраментология протопресвитера Николая Афанасьева
- Йоуст Ван Россум Сакраментология протопресвитера Александра Шмемана
Часть 12 Сакраментология в нехалкидонских традициях
- Брайан Спинкс Богословие таинств в восточносирийской традиции
- Даниил Финдикян Богословие таинств в армянской традиции
- К. М. Джордж Богословие таинств в маланкарской традиции
- Священник Олег Давыденков Евхаристическая христология в контексте богословского диалога между Православной Церковью и Ориентальными Церквами
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