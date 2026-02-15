Этот сборник представляет собой уникальное собрание личных свидетельств, писем, дневниковых записей и воспоминаний, через которые раскрывается живой опыт бытования православия в условиях государственного атеизма. Книга структурирована как многоголосие: здесь соседствуют голоса известных иерархов, скромных сельских священников и простых мирян. Основной акцент сделан не на официальной хронике церковно-государственных отношений, а на «невидимой» стороне веры — на том, как люди сохраняли молитвенную жизнь, праздновали Пасху в лагерях и передавали традицию детям в условиях тотального идеологического давления.

Второй важный пласт книги — это осмысление феномена «катакомбной» церкви и внутреннего сопротивления. Свидетели описывают разрушение храмов и репрессии не просто как исторические факты, а как личную трагедию и одновременно момент высшего духовного испытания. «Голоса свидетелей» показывают, что православная община в СССР не была монолитной: в ней были и те, кто шел на компромисс ради выживания структуры, и те, кто выбирал путь абсолютного исповедничества. Это издание служит важным документом, восстанавливающим подлинную картину веры, которая выжила не благодаря политическим маневрам, а благодаря личной стойкости конкретных людей.

Cост. О. Л. Рожнева.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 464 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1436-9





Православные христиане в СССР - Голоса свидетелей - Содержание

Предисловие

Часть I Воспоминания священнослужителей и монашествующих

Каждый в нашей семье был готов на страдания и смерть за Христа. Протоиерей Владимир Правдолюбов

Для России час подвига за Христа пришел в XX веке. Игумен Савватий (Рудаков)

В душе каждого человека есть пустота, которую можно заполнить только Богом! Священник Роман Заяц

Наш мир создан Богом для радости. Протоиерей Владимир Янгичер

Из опыта прожитых лет вынес я веру в Промысл Божий. Митрополит Иона (Карпухин)

Божия Матерь протирала нас через сито. Игумения София (Забурдаева)

Промысл Божий ведет нас по жизненному пути.Протоиерей Василий Антипов

Верующие в советское время отличались от нынешних более глубокой верой — внутренней, а не внешней. Протоиерей Даниил Калашников

Промысл Божий всегда действует над человеком и над Церковью. Протоиерей Виктор Гнатенко

Главное в жизни — вера и спасение души, а остальное на этом фоне ничтожно. Протоиерей Георгий Втюрин

Раз Господь призывает, надо становиться священником. Протоиерей Анатолий Зубрий

Свет старой усадьбы горит сквозь годы… Священник Евгений Мягков

В краях Евфросинии неведомой. Священник Андрей Демин

Господь знает, как Своих спасти. Монахиня Лидия (Державина)

Рядом всегда есть Господь, Который помогает. Священник Вадим Маринич

Господь сохраняет всех нас! Монахиня Амвросия

Часть II Воспоминания мирян