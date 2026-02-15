Православные христиане в СССР

Православные христиане в СССР
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **Persecution Secret Services

Этот сборник представляет собой уникальное собрание личных свидетельств, писем, дневниковых записей и воспоминаний, через которые раскрывается живой опыт бытования православия в условиях государственного атеизма. Книга структурирована как многоголосие: здесь соседствуют голоса известных иерархов, скромных сельских священников и простых мирян. Основной акцент сделан не на официальной хронике церковно-государственных отношений, а на «невидимой» стороне веры — на том, как люди сохраняли молитвенную жизнь, праздновали Пасху в лагерях и передавали традицию детям в условиях тотального идеологического давления.

Второй важный пласт книги — это осмысление феномена «катакомбной» церкви и внутреннего сопротивления. Свидетели описывают разрушение храмов и репрессии не просто как исторические факты, а как личную трагедию и одновременно момент высшего духовного испытания. «Голоса свидетелей» показывают, что православная община в СССР не была монолитной: в ней были и те, кто шел на компромисс ради выживания структуры, и те, кто выбирал путь абсолютного исповедничества. Это издание служит важным документом, восстанавливающим подлинную картину веры, которая выжила не благодаря политическим маневрам, а благодаря личной стойкости конкретных людей.

Православные христиане в СССР - Голоса свидетелей

Cост. О. Л. Рожнева.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 464 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1436-9

Православные христиане в СССР - Голоса свидетелей - Содержание

Предисловие

Часть I Воспоминания священнослужителей и монашествующих

  • Каждый в нашей семье был готов на страдания и смерть за Христа. Протоиерей Владимир Правдолюбов

  • Для России час подвига за Христа пришел в XX веке. Игумен Савватий (Рудаков)

  • В душе каждого человека есть пустота, которую можно заполнить только Богом! Священник Роман Заяц

  • Наш мир создан Богом для радости. Протоиерей Владимир Янгичер

  • Из опыта прожитых лет вынес я веру в Промысл Божий. Митрополит Иона (Карпухин)

  • Божия Матерь протирала нас через сито. Игумения София (Забурдаева)

  • Промысл Божий ведет нас по жизненному пути.Протоиерей Василий Антипов

  • Верующие в советское время отличались от нынешних более глубокой верой — внутренней, а не внешней. Протоиерей Даниил Калашников

  • Промысл Божий всегда действует над человеком и над Церковью. Протоиерей Виктор Гнатенко

  • Главное в жизни — вера и спасение души, а остальное на этом фоне ничтожно. Протоиерей Георгий Втюрин

  • Раз Господь призывает, надо становиться священником. Протоиерей Анатолий Зубрий

  • Свет старой усадьбы горит сквозь годы… Священник Евгений Мягков

  • В краях Евфросинии неведомой. Священник Андрей Демин

  • Господь знает, как Своих спасти. Монахиня Лидия (Державина)

  • Рядом всегда есть Господь, Который помогает. Священник Вадим Маринич

  • Господь сохраняет всех нас! Монахиня Амвросия

Часть II Воспоминания мирян

  • Имея такого любящего отца, как мой, мне было легко найти Небесного Отца.Мария Георгиевна Жукова

  • Святитель Николай своих не оставляет. Анна Ивановна Казенкова

  • Ты хочешь познать солнце, а не хочешь ли ты познать Того, Кто создал солнце? Леонид Александрович Михайлов

  • С Богом лучше, надежнее, и умирать не так страшно. Анна Карповна Пензина

  • Мы прекрасно понимали, что такое Октябрьская революция, но всегда любили свою Родину. Владимир Владимирович Алилуенко

  • Жизнь с Богом. Василиса Ивановна Шатохина

  • Дом горит, а мы молимся и держим в руках Казанскую икону Божией Матери. Нина Ивановна Иванюшина

  • Моя мама сохранила веру и передала ее нам, своим детям. Валентина Ивановна Прозорова (Конарева)

  • Вы сначала причаститесь, а потом пусть вас расстреливают! Анна Матвеевна Грицак

  • На Пасху все дети старались попасть в храм. Владимир Бокотей

  • Без Бога жизнь вообще не имеет никакого смысла! Ирина Викторовна Максимова

  • И в пятьдесят лет я крестился. Александр Николаевич Панков

  • Мы духовно окормлялись у трех святых людей. Мария Ивановна Морковкина

  • Господь всегда был рядом со мной. Ольга Ивановна Дегтерева

  • В миру я такой красоты не видала. Антонина Гавриловна Бакиева (Незабудкина)

  • Соблюдать волю Божию, а не свою. Ирина Никифоровна Милованова

  • Все у нас на Родине возродится, как возродилась наша церковь. Василий Михайлович Балаев

  • Господь не оставил меня Своей милостью! Надежда Николаевна Куклина

  • Мы всегда просили благословения у Господа. Надежда Дмитриевна Потапова

  • Уповай на Бога от души, и все получится в жизни! Лилия Ивановна Мозговая

  • Уныние — это самый глупый грех из семи. Александр Николаевич Красиков

  • Раз мир стоит, значит есть люди и крепче камня. Галина Анатольевна Чухчина

  • Если хотите творить добро, творите его сейчас! Александр Иванович Губин

