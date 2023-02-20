Православные приходы в России и СССР

Стародубцев - Православные приходы России в первые годы установления советской власти
В настоящей монографии предпринята попытка осветиь жизнь и деятельность приходов Русской Православной Церкви в первые годы после установления советской власти (1917–1930). Рассматривая этот период отечественной истории, необходимо обратить внимание на сложнейшую геополитическую ситуацию, сложившуюся в стране.
Падение монаршей власти в России и создание Временного правительства на фоне событий Первой мировой войны привели к фактическому революционному перевороту 1917 года. В дальнейшем крайне сложная внутригосударственная обстановка многократно усугубляется начавшейся Гражданской войной, повлекшей за собой разрушение хозяйственных и экономических механизмов и вынужденную миграцию части населения.
Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. 112 с.
ISBN 978-5-7533-1792-6
Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти - Оглавление
От автора
Глава 1. Две революции 1917 года. Ожидания и реальность
Глава 2. Первые годы потрясений
Глава 3. Начало фронтального наступления советской власти на Церковь
Глава 4. Гонения на Церковь «только начинаются»
Заключение
Список сокращений
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Источники и литература
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