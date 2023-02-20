Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Стародубцев - Православные приходы России в первые годы установления советской власти

Православные приходы в России и СССР
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy

В настоящей монографии предпринята попытка осветиь жизнь и деятельность приходов Русской Православной Церкви в первые годы после установления советской власти (1917–1930). Рассматривая этот период отечественной истории, необходимо обратить внимание на сложнейшую геополитическую ситуацию, сложившуюся в стране.

Падение монаршей власти в России и создание Временного правительства на фоне событий Первой мировой войны привели к фактическому революционному перевороту 1917 года. В дальнейшем крайне сложная внутригосударственная обстановка многократно усугубляется начавшейся Гражданской войной, повлекшей за собой разрушение хозяйственных и экономических механизмов и вынужденную миграцию части населения.

Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. 112 с.

ISBN 978-5-7533-1792-6

Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти - Оглавление

От автора

  • Глава 1. Две революции 1917 года. Ожидания и реальность

  • Глава 2. Первые годы потрясений

  • Глава 3. Начало фронтального наступления советской власти на Церковь

  • Глава 4. Гонения на Церковь «только начинаются»

Заключение

Список сокращений

Рекомендуемая литература

Источники и литература

Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books