Православные приходы в России и СССР

В настоящей монографии предпринята попытка осветиь жизнь и деятельность приходов Русской Православной Церкви в первые годы после установления советской власти (1917–1930). Рассматривая этот период отечественной истории, необходимо обратить внимание на сложнейшую геополитическую ситуацию, сложившуюся в стране.

Падение монаршей власти в России и создание Временного правительства на фоне событий Первой мировой войны привели к фактическому революционному перевороту 1917 года. В дальнейшем крайне сложная внутригосударственная обстановка многократно усугубляется начавшейся Гражданской войной, повлекшей за собой разрушение хозяйственных и экономических механизмов и вынужденную миграцию части населения.

Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. 112 с.

ISBN 978-5-7533-1792-6

Стародубцев Олег - Православные приходы России в первые годы установления советской власти - Оглавление

От автора

Глава 1. Две революции 1917 года. Ожидания и реальность

Глава 2. Первые годы потрясений

Глава 3. Начало фронтального наступления советской власти на Церковь

Глава 4. Гонения на Церковь «только начинаются»

Заключение

Список сокращений

Рекомендуемая литература

Источники и литература