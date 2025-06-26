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Православный социализм

Православный социализм — Сборник статей под редакцией Н. В. Сомина, прот. В. Василика, А. Б. Костерина, Д. Е. Пиккиевой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Концепция Православного социализма является с одной стороны, новаторской, с другой, достаточно традиционной, учитывая не только высказывания святых отцов и примеры православного монашества, но и опыт общины Неплюева. Она проистекает из глубинной общинности православного сознания, для которого общность в молитве связана также с общностью в труде и трапезе, на чем, кстати, основан принцип общежительного монастыря. Основанием в Священном Писании являются знаменитые слова из Деяний: «Все же верующие были вместе и имели всё общее…» (Деян. 2:44–46).

К сожалению, находились некоторые так сказать богословы, которые дерзали утверждать, что это было давно и неправда, что норма Деяний совершенно неприменима к нашему времени.

Лучшим ответом для них являются следующие толкования этого места у пресвитера Аммония и святителя Иоанна Златоуста: «Заметь, что о каждом верующем надлежит думать так же, как о единой душе и едином теле…» (преп. Аммоний Александрийский, V в.); «Здесь же никто не имел больше другого, и свое раздавал всем…» (свт. Иоанн Златоуст).

Согласно преп. Аммонию Александрийскому, общность имущества в Иерусалимской общине является не частным древним случаем, а общецерковным законом, свидетельством общей жизни, а святитель Иоанн Златоуст не только называет такую жизнь ангельской, но и свидетельством веры и спасения тех, кто так поступает. «Спасение от рода развращенного» приходит не только после исповедания Христа Богом, но и практического об этом свидетельства — отрешения от корня зол — собственности и связанного с ней сребролюбия.

На наш взгляд, православный социализм насущно необходим в силу целого ряда причин. 1. Причины материальные. Как правильно отмечает Дмитрий Иванович Менделеев, главной задачей государства является народосбережение. С этой точки зрения социализм обладает неоспоримым преимуществом над капитализмом, в особенности над современным.

Православный социализм — Сборник статей под редакцией Н. В. Сомина, прот. В. Василика, А. Б. Костерина, Д. Е. Пиккиевой

Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. — 486 с.
ISBN 978-5-00165-985-3

Православный социализм — Содержание

  • От редактора
  • Бакулин А. А. — О двух половинках критической массы
  • Бакулин А. А., Фроянов И. Я. — «Задача у нас одна – сохранить Россию»
  • протодиакон Владимир Василик — Православие плюс советский строй
  • протодиакон Владимир Василик — В преддверии Потопа
  • протодиакон Владимир Василик — «Не бедных ли мира избрал Бог?»
  • — Может ли православный человек любить СССР?
  • — Патриарх Победы
  • — Христианского коммунизма
  • Карелин С. Ф. — Царство Божие не от мира, но в мир грядущее
  • Костерин А. Б. — Дух, душа и тело православного социализма
  • — Без социализма Россия погибнет
  • — Православный социализм и «образ будущего»
  • Костерин А. Б., Бакулин А. А. — Литургия, вынесенная в мир
  • — «Продай имение твое … и приходи и следуй за Мною»
  • Макарцев В. С. — Собственность Новорожденной Церкви
  • — К идеологии Союзного государства
  • Молотков А. Е. — Коммунизм и Реформация
  • — Стратегия: новый социализм
  • — Православие и коммунизм: новое пространство истории
  • — Православный социализм как историческая перспектива
  • Пасечник А. А. — Социализм и Православие — возможен ли синтез?
  • Сомин Н. В. — О социализме и Царстве Божием
  • Галина Чудинова — Православный и народный социализм — наше спасение
Views 299
Rating 4.2 / 5
Added 26.06.2025
Author brat Vadim
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4.2/5 (5)

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