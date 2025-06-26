Православный социализм
Концепция Православного социализма является с одной стороны, новаторской, с другой, достаточно традиционной, учитывая не только высказывания святых отцов и примеры православного монашества, но и опыт общины Неплюева. Она проистекает из глубинной общинности православного сознания, для которого общность в молитве связана также с общностью в труде и трапезе, на чем, кстати, основан принцип общежительного монастыря. Основанием в Священном Писании являются знаменитые слова из Деяний: «Все же верующие были вместе и имели всё общее…» (Деян. 2:44–46).
К сожалению, находились некоторые так сказать богословы, которые дерзали утверждать, что это было давно и неправда, что норма Деяний совершенно неприменима к нашему времени.
Лучшим ответом для них являются следующие толкования этого места у пресвитера Аммония и святителя Иоанна Златоуста: «Заметь, что о каждом верующем надлежит думать так же, как о единой душе и едином теле…» (преп. Аммоний Александрийский, V в.); «Здесь же никто не имел больше другого, и свое раздавал всем…» (свт. Иоанн Златоуст).
Согласно преп. Аммонию Александрийскому, общность имущества в Иерусалимской общине является не частным древним случаем, а общецерковным законом, свидетельством общей жизни, а святитель Иоанн Златоуст не только называет такую жизнь ангельской, но и свидетельством веры и спасения тех, кто так поступает. «Спасение от рода развращенного» приходит не только после исповедания Христа Богом, но и практического об этом свидетельства — отрешения от корня зол — собственности и связанного с ней сребролюбия.
На наш взгляд, православный социализм насущно необходим в силу целого ряда причин. 1. Причины материальные. Как правильно отмечает Дмитрий Иванович Менделеев, главной задачей государства является народосбережение. С этой точки зрения социализм обладает неоспоримым преимуществом над капитализмом, в особенности над современным.
Православный социализм — Сборник статей под редакцией Н. В. Сомина, прот. В. Василика, А. Б. Костерина, Д. Е. Пиккиевой
Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. — 486 с.
ISBN 978-5-00165-985-3
Православный социализм — Содержание
- От редактора
- Бакулин А. А. — О двух половинках критической массы
- Бакулин А. А., Фроянов И. Я. — «Задача у нас одна – сохранить Россию»
- протодиакон Владимир Василик — Православие плюс советский строй
- протодиакон Владимир Василик — В преддверии Потопа
- протодиакон Владимир Василик — «Не бедных ли мира избрал Бог?»
- — Может ли православный человек любить СССР?
- — Патриарх Победы
- — Христианского коммунизма
- Карелин С. Ф. — Царство Божие не от мира, но в мир грядущее
- Костерин А. Б. — Дух, душа и тело православного социализма
- — Без социализма Россия погибнет
- — Православный социализм и «образ будущего»
- Костерин А. Б., Бакулин А. А. — Литургия, вынесенная в мир
- — «Продай имение твое … и приходи и следуй за Мною»
- Макарцев В. С. — Собственность Новорожденной Церкви
- — К идеологии Союзного государства
- Молотков А. Е. — Коммунизм и Реформация
- — Стратегия: новый социализм
- — Православие и коммунизм: новое пространство истории
- — Православный социализм как историческая перспектива
- Пасечник А. А. — Социализм и Православие — возможен ли синтез?
- Сомин Н. В. — О социализме и Царстве Божием
- Галина Чудинова — Православный и народный социализм — наше спасение
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