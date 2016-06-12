Книга наших партнеров - киевского издательства "Дух и Литера" Купить книгу на сайте издательства Каждая историческая эпоха ставит перед Церковью свои задачи. Последние двадцать лет были особым периодом в жизни Украинской Православной Церкви. Изменился мир, в котором мы живем. И изменилась Церковь, которая, с одной стороны, всегда сохраняет верность вечной истине Православия, а с другой - всегда ищет пути донести эту истину до своих современников. Храмостроительство, христианская миссия, развитие церковных средств массовой информации - за последние десятилетия наша Церковь, ее священноначалие и духовенство уже привыкли к каждодневной и напряженной работе, когда сегодня нужно сделать больше, чем вчера, а завтра - больше, чем сегодня. В последние два десятилетия Украинская Православная Церковь уже не раз сталкивалась с ситуацией, когда возрождение церковной жизни требует от нас умножить свои усилия в том или ином направлении христианской миссии. Позволим себе привести несколько примеров.

Праздник - благодарение - освобождение - единение - Успенские чтения

Сост. К. Б. Сигов. - К.: ДУХ I ЛІТЕРА, 2011. - 504 с.

ISBN 978-966-378-211-8

Праздник - благодарение - освобождение - единение - Успенские чтения - Содержание

БОГОСЛОВИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, Предстоятель Украинской Православной Церкви Православное богословие в Украине: современное положение и перспективы Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, Патриарший Экзарх всея Беларуси «Прививка бессмертия» Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН Праздник и Евхаристия Архиепископ Бориспольский АНТОНИЙ Христианские праздники - осуществление ожидаемого: Великая суббота Архиепископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР Искусство как праздник Игумен МИХАИЛ ВАН-ПАРЕЙС «Да празднуем божественно!» Христианский праздник по св. Григорию Богослову Священник МИЛАН ЖУСТ Крещение как основание всех христианских праздников Священник ГЕОРГИЙ БЕЛЬКИНД Трисвятая Евхаристия

ЭНЦО БЬЯНКИ, АДАЛЬБЕРТО МАЙНАРДИ Эсхатологический смысл христианского праздника ХРИСТИАНСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРАЗДНИКА Архиепископ ИВАН ЮРКОВИЧ, Апостольский Нунций в Украине Христианские праздники - праздники радости и счастья Протоиерей НИКОЛАЙ МАКАР Праздник: единение человека с Богом Брат РИШАР из Тэзе «Простим вся воскресением»: радость как источник прощения Священник ВЛАДИМИР ЗЕЛИНСКИЙ Слово, играющее на свирели, или Радость как родина Протоиерей БОГДАН ОГУЛЬЧАНСКИЙ Праздник и говение - духа и плоти единение КАРА ХРИСТИАН ФЕЛЬМИ Переживание праздника в Православной Церкви ИОХАННЕС ОЛЬДЕМАН Воскресенье - исконный праздник христиан ПРАЗДНИК КАК ПАМЯТЬ И ИСТОРИЯ Священник ПЕТР ОКТАБА Празднование и памятование Протоиерей АНДРЕЙ ДУДЧЕНКО Праздник как анамнезис ЖОРЖ НИВА Праздник как исход из себя, но куда? ВАЛАДИМИР БУРЕГА Новогодние торжества: между советским прошлым и постсоветским настоящим НАДЕЖДА НИКИТЕНКО, ВЯЧЕСЛАВ КОРНИЕНКО Праздник в иконографии Софии Киевской МАРИНА НОВИКОВА Проводы в бессмертие: праздник со слезами на глазах (памяти Сергея Крымского) МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ Главный церковный праздник Санкт-Петербурга - день памяти святого князя Александра Невского (30 августа / 12 сентября) ФИЛОСОФСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАЗДНИКА МАРЕК КИТА Софиология праздника: празднование как явление Премудрости ВИКТОР МАЛАХОВ Казнь как праздник (об амбивалентности праздничного действа) АНДРЕЙ БАУМЕЙСТЕР Неповседневность христианства ИННА ГОЛУБОВИЧ Герменевтика доверия АЛЕКСАНДР ФИЛОНЕНКО Разделить любовь: праздник в евхаристической антропологии ВИТАЛИЙ ДАРЕНСКИЙ Сокровенная праздничность философии МИХАИЛ ЭПШТЕЙН Жизнеутверждающий пессимизм. О Книге Экклесиаста ИРИНА БАГРАТИОН-МУХРАНЕЛИ Античные корни грузинской культуры ЕКАТЕРИНА КЛЮЗКО Волонтерство как праздник УСПЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КИЕВЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН «У истоков Успенских чтений... » Протоиерей ГЕОРГИЙ КОВАЛЕНКО «Успенские чтения - главный богословский форум Украины» Протоиерей АНДРЕЙ ДУДЧЕНКО «Чтения открыты для всех... » ВЛАДИМИР БУРЕГА «Чтения создают совершенно особую атмосферу... » ЮРИЙ ВЕСТЕЛЬ «Юбилейные Чтения стали праздничными и по содержанию, и по форме... » АЛЕКСАНАР ФИЛОНЕНКО «Успенские чтения как подготовка к православной антропологии XX века» КОНСТАНТИН СИГОВ «Благодарение участникам Успенских чтений...» ИЗ НАСЛЕДИЯ Брат РОЖЕ из Тэзе Да будет твой праздник бесконечным ДМИТРИЙ ЧИЖЕВСКИЙ Достоевский и просвещение Публикация А. Тоичкиной и Р. Данилевского ИРИНА ВАЛЯВКО Неугасаемый свет дружбы: о. Георгий Флоровский и Дмитрий Чижевский Приложение Письма Дмитрия Чижевского и о. Георгия Флоровского

Праздник: благодарение, освобождение, единение - Успенские чтения - отрывок из книги

Когда мы обращаемся к святыне Божественной Евхаристии, когда в ликовании мы вкушаем грядущего Царствия и благовременно причаствуем Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, - о чем мы думаем эти примерно 100 минут? Или теснее, 20 минут евхаристического канона - чем занят наш ум? Ответа мы ждем, конечно, не от ума - рассеянного, кружащего, утружденного бурными помыслами, но от самой литургии, как заповедовал, повторяя древнее правило «Lex orandi lex credendi est», протопресвитер Александр Шмеман, его же светлой памяти и посвящается этот доклад.

И паки вознося имя о. Александра в следовании литургическому методу богословствования, мы принимаем свидетельство евхаристического канона о том, что ум наш совершает три делания, три различных делания, три различных, но нераздельных таинственных делания: благодарение, воспоминание и возношение. По подобию всякого благочестия мы благодарим Творца всяческих. По апостольскому образу мы воспоминаем Бечерю преложения хлеба и вина. По православному званию мы возносим Жертву Плоти и Крови о всех и за вся.

Но в меру того, как служащий ум навыкает снисходить к сердечному предстоянию и усваивает себе евхаристис, анамнесис и эпиклесис, он все более изумляется тому, как эти три различные усилия оказываются связаны в одну нераздельную таинственную силу.