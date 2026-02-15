Пребывай в служении

Пребывай в служении – Сборник проповедей Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2015. – 130 с.
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Этот сборник, выпущенный издательством «Христианин» Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ), ориентирован на духовное наставление служителей и активных членов общин. Книга представляет собой методическое и вдохновляющее пособие, в центре которого стоит идея верности призванию. Слово «пребывай» в названии подчеркивает важность постоянства, стойкости и духовной дисциплины в труде для Бога, особенно в условиях, когда внешние обстоятельства могут способствовать охлаждению веры или разочарованию.

В сборник вошли проповеди, затрагивающие ключевые аспекты христианской деятельности: от внутренней подготовки проповедника и важности молитвенного предстояния до практических вопросов работы с молодежью и милосердия. Авторы текстов, опираясь на многолетний опыт жизни «гонимой церкви», делают акцент на бескорыстии и жертвенности. Главный посыл книги заключается в том, что служение — это не внешняя функция, а естественное проявление жизни Христа в человеке. Сборник служит не только источником гомилетических идей, но и инструментом для духовного самоанализа тех, кто посвятил себя церковному труду.

Пребывай в служении – Сборник проповедей

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2015. – 130 с.

Пребывай в служении – Содержание

  • Дело Божье (А. А. Куренбин)

  • Кого призывает Бог? (Э. И. Дридгер)

  • Дары Духа Святого (И. Я. Фризен)

  • Что способствует успеху? (Я. Я. Гец)

  • Невидимый успех (П. Г. Валл)

  • Служение, угодное Богу (Н. С. Антонюк)

  • Руководитель в церкви (П. П. Изаак)

  • Каким должен быть служитель (Д. В. Самарин)

  • Быть простым и доступным (А. В. Колмаков)

  • Возрастание в благодати (Б. П Антоненко)

  • Вера в жизни служителя (И. Я. Фризен)

  • Ободрение от Бога (В. Н. Чухонцев)

  • О сотрудничестве (А. И. Гинтер)

  • Причины непонимания друг друга (Н. С. Антонюк)

  • Дух критики (А. Г. Пеннер)

  • Уныние в служении (А. Г Пеннер)

  • Верность служителя (Н. С. Антонюк)

  • Постоянство в жизни служителя (Н. С. Антонюк)

  • «Награда твоя весьма велика» (П. Е. Эргардт)

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
