Пребывай в служении
Этот сборник, выпущенный издательством «Христианин» Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ), ориентирован на духовное наставление служителей и активных членов общин. Книга представляет собой методическое и вдохновляющее пособие, в центре которого стоит идея верности призванию. Слово «пребывай» в названии подчеркивает важность постоянства, стойкости и духовной дисциплины в труде для Бога, особенно в условиях, когда внешние обстоятельства могут способствовать охлаждению веры или разочарованию.
В сборник вошли проповеди, затрагивающие ключевые аспекты христианской деятельности: от внутренней подготовки проповедника и важности молитвенного предстояния до практических вопросов работы с молодежью и милосердия. Авторы текстов, опираясь на многолетний опыт жизни «гонимой церкви», делают акцент на бескорыстии и жертвенности. Главный посыл книги заключается в том, что служение — это не внешняя функция, а естественное проявление жизни Христа в человеке. Сборник служит не только источником гомилетических идей, но и инструментом для духовного самоанализа тех, кто посвятил себя церковному труду.
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2015. – 130 с.
Пребывай в служении – Содержание
Дело Божье (А. А. Куренбин)
Кого призывает Бог? (Э. И. Дридгер)
Дары Духа Святого (И. Я. Фризен)
Что способствует успеху? (Я. Я. Гец)
Невидимый успех (П. Г. Валл)
Служение, угодное Богу (Н. С. Антонюк)
Руководитель в церкви (П. П. Изаак)
Каким должен быть служитель (Д. В. Самарин)
Быть простым и доступным (А. В. Колмаков)
Возрастание в благодати (Б. П Антоненко)
Вера в жизни служителя (И. Я. Фризен)
Ободрение от Бога (В. Н. Чухонцев)
О сотрудничестве (А. И. Гинтер)
Причины непонимания друг друга (Н. С. Антонюк)
Дух критики (А. Г. Пеннер)
Уныние в служении (А. Г Пеннер)
Верность служителя (Н. С. Антонюк)
Постоянство в жизни служителя (Н. С. Антонюк)
«Награда твоя весьма велика» (П. Е. Эргардт)
