Предания и мифы средневековой Ирландии

В Новое время об Ирландии заговорили как о стране, где на душу населения приходится больше легенд и сказок, чем где бы то ни было еще в Западной Европе. Один из фольклористов решился даже утверждать, что в любом приходе ирландского графства Голуэй больше хороших сказочников, чем на всем остальном континенте. Возможно, тут есть и не чуждое кельтскому духу преувеличение, но нельзя отрицать, что этот маленький остров на крайнем западе Европы действительно имеет богатейшую фольклорную традицию, еще до недавнего времени питавшуюся патриархальным укладом жизни многих ирландских графств. Не столь очевидна для неспециалистов, однако совершенно безусловна ее связь с многообразным миром ирландских средневековых саг, попавших на страницы рукописей после утверждения в V веке на острове христианства и дошедших до нас вопреки всем обстоятельствам, которые не раз угрожали самому существованию кельтской культуры страны.

Слово сага (которое вообще неирландского происхождения) сделалось употребительным лишь в Новое время. Сами ирландцы называли свои повествования словом seel — «повесть», «история». Много ли их сохранилось? Разорительные набеги викингов, нашествие рыцарей-норманнов, тяжелые времена английского владычества в Ирландии стали причиной гибели множества рукописей, и все же литература средневековой Ирландии уступает в Европе по своему богатству лишь греческой и латинской.

С VI по X век в Ирландии постоянно трудились не менее ста скрипториев, деятельность которых далеко не сводилась к текстам религиозного содержания. Рукописи более позднего времени по большей части восходят к правариантам, возникшим именно в эту эпоху, но все же — сколько нитей традиции было перерезано и утеряно, — трудно даже предположить.

В нашем распоряжении имеются восходящие к X веку списки саг, где упомянуто около 200 названий, а общее количество историй, которое должно было быть известно высшему по рангу поэту — олламу, определено в 350. 250 из них считались «главными» (primsceia), а 100 — «вводными» или «предшествующими» (remscela). Это первый из принципов классификации саг, которого придерживались ирландские поэты, называвшиеся филидами. Вторым принципом было деление саг по сюжетам: сватовство, похищения, разрушения, видения и т. д. Уже в Новое время к ним добавился третий принцип: отнесение саг к одному из так называемых циклов — улад- скому, циклу финна, мифологическому и историческому, или, иначе, королевскому. С первым из этих циклов русский читатель уже мог познакомиться’, а в этой книге он найдет образцы двух последних. Зачем же понадобилось само понятие «цикл саг», и можно ли говорить, что оно органически вытекает из материала сохранившихся памятников, а не привнесено волей современного исследователя? Корпус текстов, как нам кажется, не дает на этот вопрос однозначного ответа.

Предания и мифы средневековой Ирландии

Сост., пер., вст. ст., коммент. С.В. Шкунаева. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2024. — 335 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-904994-13-6

Предания и мифы средневековой Ирландии – Содержание

Герои и хранители ирландских преданий (С.В. Шкунаев)

ПРЕДАНИЯ И МИфЫ

Битва При Маг Туиред

Из «Книги захватов Ирландии»

Сватовство к Этайн

Установление владений Тары

Воспитание в Домах Двух Чаш

Разрушение Дома Да Дерга

О потомстве Конайре Великого, о приходе Мускрайге из Маг Брег

Разрушение Дома Да Хока

Разрушение Динн Риг

Видение фингена

Битва при Маг Мукриме

Песни Дома Бухета

Изгнание Десси

Приключения Фергуса, сына Лейте

Борома

Битва при Алмайне׳

Убийство Ронаном родича

Смерть Кримтана, сына фидаха, и трех сыновей Эохайда Мугмедона: Бриана, Айлиля и фиахра

Приключения сыновей Эохайда Мугмедона

Сватовство к Луайне и смерть Атирне

Старина мест

Разговор двух мудрецов

Комментарии

Приложение (С.В. Шкунаев)