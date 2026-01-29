Предмет и метод психологии – Антология
Антология «Предмет и метод психологии» под редакцией Е.Б. Старовойтенко представляет собой собрание текстов, посвященное синтезу авторских идей о предмете и методе психологической науки.Основная цель книги — объективно реконструировать прошлое психологии и спрогнозировать ее будущее.
Различия во взглядах, представленные в текстах, призваны подчеркнуть единство, преемственность и гармонию мысли о психическом, развившейся за последнее столетие.
Книга раскрывает новые перспективы для специалистов, представляя психологическое знание как проблемное, открытое для инноваций и требующее самостоятельности и креативности.
Предмет и метод психологии – Антология
Под ред. Е.Б. Старовойтенко. — М.: Академический проект, 2020. — 512 с. — («Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-2846-3
Предмет и метод психологии – Антология – Содержание
От составителей.
Восхождение мысли в текстах о психическом
ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ
А. БЭН
Определение и разделение духа
Логика психологии
Другие основные понятия психологии
Предложения, в которых выражаются наши знания относительно духа
Логические методы в психологии
Эмпирические и производные законы психологии
В. ВУНДТ
Элементы сознания
В. ДИЛЬТЕЙ
Возможность и условия разрешения задачи описательной психологии
Структура душевной жизни
К. КОФФКА
Функциональные и описательные понятия
Э. ГУССЕРЛЬ
Амстердамские доклады: феноменологическая психология
В. ДЖЕМС
Что такое прагматизм?
А. ПФЕНДЕР
Психология как самостоятельная опытная наука. Предмет и задача психологии
ДЖ. УОТСОН
Задачи и цели психологии
З. ФРЕЙД
Я и Оно
К.Г. ЮНГ
Структура души
Ж.-П. САРТР
Экзистенциализм — это гуманизм
А. МАСЛОУ
Психология развития и самоактуализации: основные допущения
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
Г.И. ЧЕЛПАНОВ
О методах психологии
С.Л. РУБИНШТЕЙН
Предмет психологии
А.Н. ЛЕОНТЬЕВ
Психические явления и жизненные процессы
Б.Г. АНАНЬЕВ
Общественная детерминация индивидуального сознания
Б.Ф. ЛОМОВ
Психика человека как предмет системного исследования
О системной детерминации поведения и психики
В.А. РОМЕНЕЦ
Поступковая природа психического и предмет психологии
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ. АЛЬТЕРНАТИВЫ
В.Д. ШАДРИКОВ
Характеристика внутреннего мира
Развитие внутреннего мира
К.А. АБУЛЬХАНОВА-СЛАВСКАЯ
Состояние современной психологии: субъектная парадигма
Е.Б. СТАРОВОЙТЕНКО
Модели как перспектива теоретической психологии
Предмет психологии и способ его раскрытия
Детерминация психического
В.А. ТАТЕНКО
Предмет и метод психологической науки: субъектная парадигма
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