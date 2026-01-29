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Предмет и метод психологии – Антология

Предмет и метод психологии – Антология
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Gaudeamus (40 books)

Антология «Предмет и метод психологии» под редакцией Е.Б. Старовойтенко представляет собой собрание текстов, посвященное синтезу авторских идей о предмете и методе психологической науки.Основная цель книги — объективно реконструировать прошлое психологии и спрогнозировать ее будущее.

Различия во взглядах, представленные в текстах, призваны подчеркнуть единство, преемственность и гармонию мысли о психическом, развившейся за последнее столетие.

Книга раскрывает новые перспективы для специалистов, представляя психологическое знание как проблемное, открытое для инноваций и требующее самостоятельности и креативности.

Предмет и метод психологии – Антология

Под ред. Е.Б. Старовойтенко. — М.: Академический проект, 2020. — 512 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-2846-3

Предмет и метод психологии – Антология – Содержание

От составителей.

Восхождение мысли в текстах о психическом

ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ

  • А. БЭН

    • Определение и разделение духа

    • Логика психологии

    • Другие основные понятия психологии

    • Предложения, в которых выражаются наши знания относительно духа

    • Логические методы в психологии

    • Эмпирические и производные законы психологии

  • В. ВУНДТ

    • Элементы сознания

  • В. ДИЛЬТЕЙ

    • Возможность и условия разрешения задачи описательной психологии

    • Структура душевной жизни

  • К. КОФФКА

    • Функциональные и описательные понятия

  • Э. ГУССЕРЛЬ

    • Амстердамские доклады: феноменологическая психология

  • В. ДЖЕМС

    • Что такое прагматизм?

  • А. ПФЕНДЕР

    • Психология как самостоятельная опытная наука. Предмет и задача психологии

  • ДЖ. УОТСОН

    • Задачи и цели психологии

  • З. ФРЕЙД

    • Я и Оно

  • К.Г. ЮНГ

    • Структура души

  • Ж.-П. САРТР

    • Экзистенциализм — это гуманизм

  • А. МАСЛОУ

    • Психология развития и самоактуализации: основные допущения

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ

  • Г.И. ЧЕЛПАНОВ

    • О методах психологии

  • С.Л. РУБИНШТЕЙН

    • Предмет психологии

  • А.Н. ЛЕОНТЬЕВ

    • Психические явления и жизненные процессы

  • Б.Г. АНАНЬЕВ

    • Общественная детерминация индивидуального сознания

  • Б.Ф. ЛОМОВ

    • Психика человека как предмет системного исследования

    • О системной детерминации поведения и психики

  • В.А. РОМЕНЕЦ

    • Поступковая природа психического и предмет психологии

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ. АЛЬТЕРНАТИВЫ

  • В.Д. ШАДРИКОВ

    • Характеристика внутреннего мира

    • Развитие внутреннего мира

  • К.А. АБУЛЬХАНОВА-СЛАВСКАЯ

    • Состояние современной психологии: субъектная парадигма

  • Е.Б. СТАРОВОЙТЕНКО

    • Модели как перспектива теоретической психологии

    • Предмет психологии и способ его раскрытия

    • Детерминация психического

  • В.А. ТАТЕНКО

    • Предмет и метод психологической науки: субъектная парадигма

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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