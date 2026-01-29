Антология «Предмет и метод психологии» под редакцией Е.Б. Старовойтенко представляет собой собрание текстов, посвященное синтезу авторских идей о предмете и методе психологической науки.Основная цель книги — объективно реконструировать прошлое психологии и спрогнозировать ее будущее.

Различия во взглядах, представленные в текстах, призваны подчеркнуть единство, преемственность и гармонию мысли о психическом, развившейся за последнее столетие.

Книга раскрывает новые перспективы для специалистов, представляя психологическое знание как проблемное, открытое для инноваций и требующее самостоятельности и креативности.

Предмет и метод психологии – Антология

Под ред. Е.Б. Старовойтенко. — М.: Академический проект, 2020. — 512 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-2846-3

Предмет и метод психологии – Антология – Содержание

От составителей.

Восхождение мысли в текстах о психическом

ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ

А. БЭН Определение и разделение духа Логика психологии Другие основные понятия психологии Предложения, в которых выражаются наши знания относительно духа Логические методы в психологии Эмпирические и производные законы психологии

В. ВУНДТ Элементы сознания

В. ДИЛЬТЕЙ Возможность и условия разрешения задачи описательной психологии Структура душевной жизни

К. КОФФКА Функциональные и описательные понятия

Э. ГУССЕРЛЬ Амстердамские доклады: феноменологическая психология

В. ДЖЕМС Что такое прагматизм?

А. ПФЕНДЕР Психология как самостоятельная опытная наука. Предмет и задача психологии

ДЖ. УОТСОН Задачи и цели психологии

З. ФРЕЙД Я и Оно

К.Г. ЮНГ Структура души

Ж.-П. САРТР Экзистенциализм — это гуманизм

А. МАСЛОУ Психология развития и самоактуализации: основные допущения



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ

Г.И. ЧЕЛПАНОВ О методах психологии

С.Л. РУБИНШТЕЙН Предмет психологии

А.Н. ЛЕОНТЬЕВ Психические явления и жизненные процессы

Б.Г. АНАНЬЕВ Общественная детерминация индивидуального сознания

Б.Ф. ЛОМОВ Психика человека как предмет системного исследования О системной детерминации поведения и психики

В.А. РОМЕНЕЦ Поступковая природа психического и предмет психологии



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