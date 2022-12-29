Святитель Василий Епископ Кинешемский (Преображенский) - Беседы на Евангелие от Марка

Воскресший Христос есть краеугольный камень веры нашей. Наздани бывше, — говорит апостол Павел, — на основании апостол и пророк сущу краеугольну Самому Иисусу Христу (Еф. И, 20). Если Христос воскрес, то Он не такой смертный, как мы. Мы можем верить в Его Божественность и в Божественное происхождение веры нашей. Если же Он не воскрес, то Он, конечно, только человек, а не воплощение Божества. Если Он не воскрес, то мы вправе подвергнуть сильнейшему сомнению все Его чудеса, все то, что Он говорил о Самом Себе, все то, что обещал людям. Если же Он воскрес, то это есть чудо из чудес, пред которым бледнеют все другие евангельские чудеса, к принятию которых не представится уже тогда никаких затруднений. Без Воскресения Христова невозможна была бы и проповедь апостолов, основанная на вере в Воскресшего Господа и распространившая эту веру по всему миру. Не все ли апостолы усомнились в том, что Христос есть Мессия, пока они не уверились в Его Воскресении ? Не все ли они, как предрек Спаситель, рассеялись, как “овцы, не имущие пастыря” ?

Даже по Воскресении Господа как трудно было уверить некоторых из них, что Он действительно воскрес. А без этой уверенности разве вышли бы они на всемирную проповедь ? И разве обратился бы мир, погруженный во тьму язычества, к вере христианской без этой проповеди ? И что бы они начали проповедовать ? Как бы они сказали: верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную (1 Ин. V, 13), когда Сам Сын Божий оставался бы мертвым ? Как бы они сказали: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. XIII, 8), когда бы всякий знал, что Он был жив, а потом мертв ? Таким образом, без Воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской: потому что все, прежде веровавшие в Него, перестали бы верить; потому что никто не принял бы на себя труда проповедовать веру в Него; потому, наконец, что эта проповедь сама по себе не стоила бы доверия. Но теперь гроб Иисуса Христа стал святилищем, ибо в нем совершилось торжество веры христианской. Воскресение Христово есть торжество не только веры нашей, но и правды вообще.

Святитель Василий Епископ Кинешемский (Преображенский) - Беседы на Евангелие от Марка

Издательство «Отчий дом» Москва, 1996

ISBN 5-7676-0043-0

Святитель Василий Епископ Кинешемский (Преображенский) - Беседы на Евангелие от Марка - Содержание

Иеромонах Дамаскин Орловский - Жизнеописание Святителя Василия, Епископа Кинешемского

Беседы на Евангелие от Марка