Не стыжусь громогласно проповедовать, что я не обучен риторическому искусству и свойственной тому дивной силе убеждения. Но если я когда-либо и обучался ему, будучи еще отроком, со временем оно утекло из моей памяти и изгладилось.

Отчего я особенно принялся обучаться сокровенной во Христе жизни, отринув всякое заключающееся в словах честолюбие, и слова, которые имел (если когда-то и имел), принося, как некую жертву и ничтожнейший дар Тому, от Кого, и чрез Кого, и к Кому слова всех — Предвечному Слову. И если бы было для меня позволительно, я сказал бы о моих Словах то, что изрек Григорий Богослов, которому я недостоин даже развязать ремень сандалий:

Над сим я трудился много и долгое время.

Но все сии познания, повергнув долу,

Положил я к стопам Христовым.

Преподобный Никодим Святогорец - Благонравие христиан

Пер. с греч. : Козлов А. Ф.; свящ. Дмитрий Диденко: свящ. Георгий Видякин; Шахов Ю. А.; свящ. Анатолий Чуряков; Самойленко Т. И.; Рудавин Д. А.; Чепель Д. С.; Щербаков В. И.; Желтое О. В.

Издательство Братства во имя Святой Троицы. Москва, 2016 г. – 635 с.

ISBN 978-5-9907531-0-5

Преподобный Никодим Святогорец - Благонравие христиан – Содержание

Предисловие.

Родионов О. А. Преподобный Никодим Святогорец и его «Благонравие христиан»

Обращение Никодима Святогорца к читателям

Слово I в котором говорится о том, что христианам следует избавляться от дурных нравов

и обретать добрые

Слово II в котором повествуется о том, что христианам не следует играть на музыкальных инструментах, плясать и петь

Слово III в котором рассказывается о том, что христианам не подобает устраивать игры, плясать и петь на своих свадьбах

Слово IV в котором речь идет о том, почему христианам непристойно клеветать, предавать, доносить и лжесвидетельствовать

Слово V в котором рассказывается о том, что христианам не следует наряжаться, пользоваться благовониями, краситься и смотреть на других с любопытством

Слово VI в котором говорится о том, что христианам не подобает играть в шашки, карты, камешки, салочки, участвовать в состязаниях и тому подобных затеях и даже смотреть такие зрелища

Слово XIII в котором речь идет об обязанности христиан соблюдать все заповеди Господа и о том, какие блага получают соблюдающие заповеди и какой вред, и великие несчастья причиняют себе нарушители Христовых повелений

Десять заповедей

Использованная литература

Преподобный Никодим Святогорец - Благонравие христиан – Предисловие. Преподобный Никодим Святогорец и его «Благонравие христиан»

Преподобный Никодим Святогорец (1749-1809), без сомнения, был одним из величайших греческих церковных писателей эпохи турецкого владычества. Он прожил сравнительно краткую жизнь, но эта жизнь была исполнена непрестанных трудов во имя просвещения греческих христиан в духе Православной Церкви.

Преподобный Никодим отличался даже от своих именитых просвещенных современников (таких, например, как Евгений Вулгарис или Никифор Феотоки, если говорить о тех греческих авторах, которые хотя бы в некоторой степени известны широким кругам русских читателей) совершенно невероятной в то время святоотеческой эрудицией и в то же время, как и они, прекрасно знал богословскую, учительную, экзегетическую литературу, созданную уже в годы «туркократии». Но, несмотря на знакомство со схоластическим методом (и даже умеренное его использование в отдельных изданиях), преподобный Никодим всегда оставался по преимуществу «византийским» богословом: он был верен традиции византийского святоотеческого богословия, усвоил его дух, и оттого многие сложные проблемы разрешал, руководствуясь творениями древних святых и выказывая при этом глубокое их понимание. Любимыми церковными писателями святого Никодима, насколько можно судить по его трудам, были великие каппадокийцы, святитель Иоанн Златоуст, Дионисий Ареопагит, но особенно — преподобный Максим Исповедник, святой Григорий Палама и преподобный Исаак Сирин (последнего он нередко именует «мой богоносный философ»).

Уникальность святоотеческой эрудиции святого Никодима заключается еще и в том, что он был знаком с большим числом текстов, которые стали известны ученым лишь на исходе XX столетия, а некоторые из них до сих пор не найдены, так что преподобный Никодим остается для нас единственным свидетелем их существования. Им было осуществлено полное собрание творений святителя Григория Паламы, которое, к несчастью, не увидело свет в связи с разгромом типографии, куда была доставлена рукопись для печати. В результате православные христиане смогли познакомиться с большинством творений великого Фессалоникийского святителя лишь в последние десятилетия XX века, в то время как святой Никодим знал их и цитировал в своих трудах задолго до опубликования. Нельзя не упомянуть и о том, что преподобный Никодим Святогорец читал в рукописи и тексты других византийских авторов, в том числе сподвижников и последователей святого Григория Паламы, таких, например, как Иосиф Калофет, Феофан Никейский и Каллист Ангеликуд. Он ссылается на их сочинения, из которых часть была опубликована лишь два столетия спустя, а некоторые не изданы по сей день. Знакомство с таким обширным кругом византийских текстов стало результатом кропотливой работы святого в библиотеках афонских монастырей — начиная с обители его пострига, монастыря Святого Дионисия, и заканчивая книжными собраниями небольших скитов и келий. Это, конечно, давало ему возможность рассматривать византийскую традицию в куда большей полноте, чем это было доступно для подавляющего большинства православных богословов XVII-XX веков.