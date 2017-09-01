Великий угодник Божий и молитвенник земли Русской преподобный Серафим, Саровский чудотворец, принадлежит к сонму подвижников XIX века, отличавшихся неутолимой духовной жаждой нравственного совершенства, благородным стремлением к истинной свободе, освобождающей человека от греха.

Старец Серафим по дарованиям от Господа и чрезвычайности подъема своего духа является славнейшим выразителем этой эпохи, и потому его жизнеописание, его восхождение «от силы в силу» представляют для православных русских людей глубокий назидательный интерес.

Батюшка Серафим, в миру Прохор Исидорович Мошнин, родился 19 июля 1754 года в городе Курске, на Сергиевской улице, близ храма в память преподобного Сергия Радонежского. Родители Прохора, Исидор и Агафия, принадлежали к именитому и богатому курскому купечеству. В семействе у них был еще старший сын Алексей, пошедший по торговой части, потомство которого долго сохранялось. Исидор Мошнин владел кирпичными заводами, он брал большие подряды на постройку каменных храмов и домов, но вскоре умер.

Прохору и всего-то было три года, когда он лишился отца. Делами в осиротелом доме стала заведовать мать, уделявшая внимание воспитанию своих детей, внушению им страха Божия и уважению к людям.

Преподобный Серафим Саровский - Стяжание Духа Святого

Сост. и примеч. А. Н. Стрижева / Отв. ред. О. А. Платонов.

М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. — 480 с.

ISBN 978-5-4261-0069-5

Преподобный Серафим Саровский - Стяжание Духа Святого - Оглавление

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Протоиерей Димитрий Троицкий. Житие Преподобного Серафима Саровского

Из старинной рукописи. Жизнь, подвиги и кончина Саровской Пустыни иеромонаха и пустынножителя отца Серафима

Житие Старца Серафима (Современный извод)

РАЗДЕЛ II. О ЦЕЛИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском, в беседе его о цели Христианской жизни с симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым. С приложением богословскхих толкований «Беседы»

Архиепископ Вениамин (Федченков). Откровение преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни

Н[иколай Петрович] П[опов]. Богословское рассмотрение «Беседы преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни»

И. М. Концевич. Стяжание благодати Божией

М. А. Новоселов. Свидетельства о Духе Святе

Протоиерей Георгий Флоровский. Подвиг и радость

Преподобный Силуан Афонский. О несозданном Божественном свете и образах созерцания его

Архиепископ Нафанаил (Львов). Влияние преподобного Серафима в русской церковной истории

Иеромонах Серафим (Роуз). Бог есть Огнь

Протоиерей Валентин Свенцицкий. Предречение о временах последних

В. Н. Лосский. Дары Святого Духа

РАЗДЕЛ III. ПИСЬМЕННЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ СТАРЦА СЕРАФИМА

РАЗДЕЛ IV. ПАЛОМНИКИ

С. Нилус. Служка Божией Матери и Серафимов (Симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов)

Письма Н. А. Мотовилова императорам Николаю I и Александру II

Письмо Н. А. Мотовилова Императору Николаю I

Письмо Императору Николаю I [Слово великого старца Серафима]

Докладная записка императору Александру II

Из пророчеств Преподобного Серафима Саровского

Великая Дивеевская тайна

Приложение к «Великой Дивеевской тайне» (Из семейного архива Флоренских)

Антихрист и Россия

ПРИМЕЧАНИЯ

Преподобный Серафим Саровский - Стяжание Духа Святого - Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни

Это было в четверток. День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка отец Серафим начал беседу со мной на ближней пажнинке своей, возле той же его ближней пустыньки против речки Саровки, у горы, подходящей близко к берегам ее.

Поместил он меня на пне только что им срубленного дерева, а сам стал против меня на корточках.

– Господь открыл мне, – сказал великий Старец, – что в ребячестве вашем усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали..

Я должен сказать тут, что с двенадцатилетнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно.

– Но никто, – продолжал отец Серафим, – не сказал вам о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро – вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьяго. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святаго Духа Божьяго. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа.

Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: “Всяк, иже не собирает со Мною, той расточает”. Доброе дело иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: “Во всяком языце бояйся Бога и делаяй правду приятен Ему есть”. И как видим из последовательности священного повествования, этот “делаяй правду” до того приятен Богу, что Корнилию сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился Ангел Господень во время молитвы его и сказал: “Пошли в Иоппию к Симону Усмарю, тамо обрящеши Петра, и той ти речет глаголы живота вечнаго, в них спасешися ты и весь дом твой”.