Перевод на русский язык комментария к книге Дварим выходит в свет в очень непростое для русскоговорящих евреев время. В Восточной Европе идет братоубийственная война. И, как это часто бывало в прошлом, евреи России и Украины, абсолютно того не желая и максимально удаляясь от чужих межнациональных конфликтов, оказались по разные стороны баррикад. Многие были вынуждены бросить всё и бежать в неизвестность.

Когда уже сбудется сказанное пророками: «...и обрубят мечи свои, [превратив их] в лопаты, и дротики свои [переделают] в садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться войне»3?! Что нужно сделать, чтобы это наконец произошло?.. Далее (в гл. 11) пророк Ишайя продолжает аллегорически описывать времена Машиаха: «И будет жить волк рядом с ягненком...», и в итоге отвечает на наш вопрос: что станет причиной такой идиллии? «...Потому что наполнится земля знанием Г-спода, как вода наполняет море» (11:9).

Изучение и знание мудрости Всевышнего, и разумеется, использование этих знаний на практике, в повседневной жизни - вот что принесет долгожданный мир между народами, мир между человеком и природой, мир в семье, мир с самими собой...

И так же, как субботние свечи приносят мир в еврейский дом, свет Торы приносит мир в человеческое сообщество. Каждый субъект сообщества, будь то отдельный человек или целый народ, имеет свои интересы, и зачастую интересы одной стороны противоречат интересам другой («натыкаются» на них). Но это возможно только в «темноте». Если же мир наполняет свет Торы, то всем очевидно, какова объективная истина, и войнам и насилию нет места. «...Потому что наполнится земля знанием Г-спода, как вода наполняет море».

Да будет воля Всевышнего, чтобы этот скромный труд добавил в мир еще немного света. Шошана Бродская, нисан 5782 г. (апрель 2022 г.)

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела - Дварим

Перевод Шошаны Бродской

Иерусалим, 5782 (2022) - 980 с. (!!!)

Глава Дварим

«Ведь в наследие Эсаву дал Я гору Сеир»

«И также рука Г-спода была на них, чтобы истребить их из лагеря...»

Земли Сихона и Ога

Глава Ваэтханан

Праведники просят у Всевышнего только безвозмездный подарок

«Но разгневался на меня Всевышний ради вас...»

«Царь выходит во главе войска»

«А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему...»

Шесть вещей, о которых нужно вспоминать

«Как повелел тебе в Маре»

Не домогайся и не возжелай

«Зачем нам умирать, ведь пожрет нас этот великий огонь»

Вместо жертвоприношений: «Слушай, Израиль...» утром, «Слушай, Израиль...» вечером

«Сказал праотец Яаков: благословенно Имя славного царства Его во веки веков!»

«Нельзя человеку чрезмерно веселиться в этом мире»

«Велика заповедь о мезузе, благодаря которой охраняется дом»

«И дома, полные всякого добра... и будешь есть, и насытишься»

«Не жалей»: о [вариантах понимания] - «не хвали» и «не делай им подарков»

Глава Экев

Первое и второе благословения «Биркат а-мазон»

«Благословение о земле»: веление Торы или постановление мудрецов?

«А они устрожают до размера маслины и до размера яйца»

«Каждый, кто исполняет Тору в бедности...»

«Там умер Аарон»

Разница между Корахом и Датаном с Авирамом

Заповедь «сближаться с Б-гом»

Глава Рээ

Благословения и проклятия на горе Гризим и горе Эйваль

Избрание места Храма и Иерусалима

Мишкан Шило

О разных видах забоя

«Не наказывают съевшего любую запрещенную пищу, названную в Торе, кроме как если ее съели обычным способом»

«Раздвоенное»

О чешуе как признаке кошерности рыб и о том, что в будущем Всевышний разрешит в пищу некошерных животных

Можно ли тратить «десятину от денег» на заповеди?

Святость Иерусалима в наши дни

Пасхальная жертва должна быть съедена после насыщения

«Хлеб причитает и молит, чтобы мы его съели»

Упоминание об Исходе из Египта в освящении дня

О запрете жениться в праздник

Глава Шофтим

«Не отклоняйся от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево»

Недельная глава «Шофтим» и месяц элуль

«Г-сподь - удел его...»

«Казнили - их не казнят»

Еще по теме «не казнили - казнят [свидетелей], казнили - не казнят»

Замечание по теме «заповеданной войны» и «разрешенной войны»

Запрет уничтожать без пользы

Обнаружение убийцы при помощи ритуала отрубания головы телице

Глава Ки теце

Положено ли «яфат тоар» бракоразводное письмо?

«Сын непутевый и непокорный» подлежит казни из-за будущего преступления, которое он способен совершить

Шаатнез как аббревиатура «шуа», «тавуй» и «нуз»

Запрещенная смесь в жестких тканях

«Не ищи им мира и добра...»

Дают обет в час беды

Число ударов, близкое к сорока

О порке по постановлению мудрецов

«Уполномоченный судом берется за его одежду...»

Рав благословляет на халицу

Глава Ки таво

«Для почета и великолепия»

«Да закончится год и его проклятия!»

Проклятия в первом изгнании и втором изгнании

«А читающий возглашает: <Если не продолжишь ты исполнять...»

Закон о том, что проклинающему еврея святым Именем положено телесное наказание, и что из этого следует

Глава Ницавим

«Каждый, кто возвращается из Вавилонии в Землю Израиля, нарушает веление Торы»

Глава Ваелех

«Трубят в трубы по всему Иерусалиму»

«Должны подготовить свое сердце и настроить на восприятие уши, чтобы слушать в трепете...»

«Зачем приводят детей?»

Глава Гаазину

Произнесение Имени в святости

Произнесение Имени Б-га в Храме и ответ «Благословенно Имя славного царства Его во веки веков!»

«И возьмется за суд рука Моя...»

Песнь собак

Глава Вэ-зот а-браха

«Объединились колена Израиля»

«Когда согрешили тельцом... Я велел им убить [даже] отца собственной матери, обычного еврея...»

«Звулун кормит Иссахара»

«Племена к горе соберутся...»

«Выси, в которых стоят жернова и перемалывают ман для праведников»

«О двух траурных речах»

Биография рабби Йоханана Прешела, благословенной памяти

По Своей великой милости, Всевышний даровал мне заслугу издать эту книгу-комментарий на Тору. Ныне я обрел двойную заслугу - книга будет переведена на русский язык. Теперь она будет доступна евреям из русскоязычной диаспоры, не знакомым со Святым языком. Так, благодаря им, и я обрету заслугу распространения Торы.

На самом деле, у меня было желание издать свои мысли о Торе и на других языках, но я даже не надеялся, что эти мечты когда-либо сбудутся.

Один из моих учеников, рав Александр Кутуков, выразил свое огромное желание перевести мою книгу на русский язык, и я согласился. Он работал над переводом старательно и быстро, используя талант, которым Г-сподь одарил его. Мой друг, рав Зеэв Гершензон, тоже работал над текстом и высказал множество важных замечаний.

И вот, когда распечатки переводов всех глав книги на русский язык были готовы и лежали передо мной, я показал их моему близкому другу, господину Григорию Гальперину, да одарит его Б-г здоровьем и крепостью духа, чтобы услышать его мнение и узнать, насколько книга ему понравилась. После того, как он прочел перевод, он позвонил мне и сказал, что эту книгу нужно издавать и что он поможет в ее издании. Меня переполняют слова благодарности, восхваления и прославления Творца за то, что мои мысли разойдутся по миру. Да будет на то Его воля, чтобы я всегда удостаивался обрести милость в глазах Б-га и людей, чтобы Он наставил меня на путь истины и чтобы я удостоился исполнять Его волю и Его желание все свои дни на этой земле.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела - Берешит

Перевел рав Александр Кутуков

Иерусалим, 5775 (2015) - 542 c.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела - Берешит - Оглавление

Глава Берешит «Наслаждением назвал Он день шаббата»

Глава Hoax О том, какой закон относится к самоубийце

Глава Лех Леха Десятью испытаниями был испытан наш праотец Авраам

Глава Вайера Заповедь проводов гостей Не бывает геров из потомков Ишмаэля

Глава Хайей Сара Молитва Авраама Относительно молитвы Минха

Глава Толдот

Глава Вайеце

Глава Вайишлах Израиль - святой народ

Глава Вайешев Относительно полосатой рубашки Ханука

Глава Микец

Глава Вайигаш

Глава Вайехи

«И обратился Всесильный к Моше, и сказал ему: Я - Г-сподь»(6:2). Перевод Йонатана добавляет: «Я - Г-сподь (четырехбуквенное Имя Б-га), открывшийся тебе в терновнике». Смысл слов перевода Йонатана, по-моему, схож с объяснением «Ор а-Хаим»: «Я Г-сподь - качество милосердия! Как же ты мог сказать, что я сделал хуже моему народу»? Перевод Йонатана дает словам Творца эту же окраску. «Я Г-сподь, открывшийся тебе в терновнике» - ведь Я открылся в терновнике, показывая, что «Я с ним [с народом Израиля] в его страданиях» (как объяснил Раши в Шмот 3:2), разве можно подумать, что Я сделал хуже?

«И так говорил Моше сынам Израиля, но они не слушали его от отчаяния и тяжкого труда... И говорил Моше перед Г-сподом: сыны Израиля не слушали меня, как послушает фараон? Ведь я косноязычен» (6:9, 6:12). Пишет Раши: «Как послушает фараон - одно из десяти мест в Торе, где уместно сказать “тем более”». Комментаторы отметили неясность этого утверждения. Сыны Израиля не слушали из-за отчаяния и тяжкого труда. Какое отношение это имеет к фараону? Можно ответить, что Моше не знал, почему сыны Израиля не слушали, и думал, что из-за косноязычия. Конечно, если так, то уместно сказать «тем более».

Но удивление вызывает утверждение об отказе евреев слушать Моше. Ведь в недельной главе «Шмот», когда Моше передал им пророчество, полученное им в терновнике, написано: «И поверил народ и признал, что вспомнил Г-сподь сыновей Израиля и увидел их страдания, и поклонились, и пали ниц». Возникает вопрос: если сейчас не слушали из-за отчаяния и тяжкого труда, почему это не помешало им раньше? Можно объяснить, что первое послание Моше было до указа фараона прекратить выдавать евреям солому для работы, что привело к ее неимоверному отягощению.

Но после разговора Моше с фараоном, когда он издал указ, евреи уже не могли слушать Моше из-за тяжкого труда. В Мехилте приводится объяснение, что евреи не слушали Моше, поскольку погрязли в идолопоклонстве, с которым им было трудно расстаться. Как написано у Ехезкеля (20:7): «Не оскверняйте себя египетскими испражнениями [идолами]». Иначе, объясняет Мехилта, невозможно понять, как евреи не слушали такую радостную для них весть, ведь никакой тяжкий труд этому не помешает. После объяснения Мехилты ясен ответ на наш первый вопрос - почему здесь уместно сказать «тем более»?

Если евреи, только служившие идолам, не внимали словам Моше, то что говорить о фараоне, сделавшем идолом самого себя!? Но, с другой стороны, принимая мнение Мехилты, непонятно, почему евреи слушали Моше только в первый раз, но не во второй, ведь, на первый взгляд, в их идолопоклонстве ничего не изменилось? Объясним это с помощью мидраша: «В начале порабощения фараон оставил субботу днем отдыха, и евреи наслаждались в этот день чтением написанного в специальных свитках напоминания об обещанном избавлении. А после разговора с Моше фараон заставил их работать даже в шабат».

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела - Шмот

Перевела Шошана Бродская

Иерусалим, 5777 (2017) - 620 c.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Шмот - Оглавление

Глава Шмот

Глава Ваэра

Глава Бо

Глава Бэшалах

Глава Итро

Глава Мишпатим

Глава Трума

Глава Тецаве

Отрывок Зхор

Глава Ки тиса

Отрывок о «красной корове»

Глава Ваякгель

Глава Пкудей

Книга «Ваикра» начинается словами: «И воззвал к Моше...» Раши объясняет, что слово «воззвал» выражает приязнь. Возникает вопрос: обращение «воззвал» упоминается почти каждый раз, когда Всевышний говорит с Моше. То есть, Всевышний все время выражает ему приязнь. Если так, то почему именно здесь, в начале книги «Ваикра», это особо подчеркивается?

Видимо, дело в том, что эта часть Пятикнижия описывает жертвоприношения, а это основа служения Всевышнему в Его земной обители - Храме. Здесь особо подчеркивается приязнь, потому что Всевышний приблизил еврейский народ к служению Себе, исполняемому коэнами - посланцами народа. Об этом мы говорим в молитве «Амида» трех праздников из Торы, во время которых народ Израиля восходит в Храм и приносит свои жертвы: «Ты избрал нас из всех народов, полюбил нас и желаешь нас, ...и освятил нас Своими заповедями, и приблизил нас к служению Себе».

Похоже, что это «воззвание приязни» все еще звучит в нашей среде, ведь сказали мудрецы, в конце трактата Талмуда «Мнахот», что когда евреи изучают законы жертвоприношений - как будто Храм был построен в их дни и они принесли жертвы на жертвеннике. Получается, что изучение законов жертвоприношений тоже вызывает «обращение приязни», приближает к Всевышнему, благословен Он.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Ваикра

Перевод Шошаны Бродской при участии Рут Соминской и р. Лейба Александра Саврасова

Иерусалим, 5780 (2020) - 635 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Ваикра - Содержание

Глава Ваикра

Отрывок Захор

Глава Цав

Мысли на Песах

Глава Шмини

Глава Тазриа

Глава Мецора

Глава Ахарей мот

Глава Кдошим

Глава Эмор

Лаг ба-омер

Глава Бэгар

Глава Бэхукотай

Памяти рава Йоханана Прешела 3. ц. л

Биография рабби Йоханана 3. ц. л

Сказано в «Мидраш Танхума» к началу книги Бемидбар (п. 1): «И Г-сподь сказал Моше в пустыне Синай... - об этом говорит Писание: 'Справедливость Твоя - как горы высокие, законы Твои - глубокая бездна...'.

'Справедливость Твоя как горы высокие' - то есть милосердие, которое Ты приносишь в мир, заметно всем, как эти горы. 'Законы Твои глубокая бездна' - суд, который Ты вершишь в мире, как глубокая бездна: так же, как бездна сокрыта от глаз, так и суд Твой сокрыт от глаз. А именно: Иерусалим был разрушен 9 ава, но Йехезкель в пророчестве видит это 'двадцатого числа месяца...', чтобы не сообщать, в какой месяц он был разрушен. Но когда Всевышний хочет возвеличить Израиль, Он сообщает: в какой день, в каком месте, в каком месяце, в каком году, относительно какого события. В какой день - 'в первый день месяца', в каком месте - 'в пустыне Синай', в каком месяце - 'на второй месяц', в каком году - 'второго года', от какого события - 'от выхода их из Египта'. Что Он им сказал? 'Пересчитайте все общество сынов Израиля'...». Нужно понять, что имеет в виду мидраш, говоря, что Всевышний «хочет возвеличить Израиль». О каком величии здесь идет речь?

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Бемидбар

перевод Шошаны Бродской

Иерусалим, 5779 (2019) - 881 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Бемидбар - Содержание

Вступление

Глава Бемидбар

«Потому что он причислен к сынам Израиля и к заслугам общества»

Заповедь охраны Храма

«Каждый у знамени своего»

Как выглядели знамена

Когда началось коэнское служение Элазара и Итамара?

До сборки Мишкана служили первенцы

Почему колено Леви было самым малочисленным?

Сколько было левитов?

Шавуот

Обычай Магариля не стричься до кануна Шавуота

«Тору не запоминают те, кто учит ее в комфорте»

«И принесите новую хлебную жертву»

«Непорочность прямодушных направит их»

«Мир не может существовать без Торы»

О том, почему по мнению Рамо нужно есть в Шавуот молочные блюда

«Тот, кто выйдет из коридора, сам виноват в своей гибели»

«Как слышащий из уст Всевышнего»

Расстилание травы в бейт-кнессете

Кровопускание в канун Шавуот

Глава Насо

О святости городов, обнесенных стеной, и законе о высылке из них прокаженных

Две новые подробности названы здесь - исповедь и ограбление прозелита

Сказал Шимон-праведник: никогда я не ел «ашам» ритуальной нечистоты назира, кроме одного раза

Коэн-вероотступник относительно коэнского благословения и других законов

Глава Бэгаалотха

«Ты делаешь больше, чем они»

«Это намек на свечи Хануки Хасмонеев»

«Ведь нет нехватки у боящихся Его»

Что значит «находится в дальнем пути»?

Второй Песах - один день, и маца, и хамец с ним в доме

«В тот день Я восстановлю падающий шатер Давида»

«Из уст-х мудрецов»

Кто были Эльдад и Мейдад

О поступке Мирьям и определении «сплетни»

Глава Шлах

Как прозелит принимает заповеди

Коэнское приношение от плодов, выращенных вне Израиля, можно отделять после начала их использования

О трудности принятия прозелитов для народа Израиля

Глава Корах

Два вида грешников

«Взять для чести, как пищу царей» .

Является ли заповедью съедание трумы?

О заповеди выкупа первого приплода осла и ее деталях

«Среди сынов Израиля не получите наследный надел»

Глава Хукат

«...видя фасад Шатра Откровения»: как это происходило в пустыне

Что значит «красная шерстяная нить» («шни толаат»)?

«Все общество, которое осталось в целости»

«Возьми свой посох»

«Из-за того, что сблизились со злодеем Эйсавом»

«Как только умер Аарон, и случилась эта война...»

Пост в пятницу недельной главы «Хукат», и суть второго и пятого дней недели

Глава Балак

Человека ведут той дорогой, которой он хочет идти

«Это был ангел милосердия»

«Народ, празднующий три раза [в год]»

«Муж, который получает все, на что бросит взгляд»

«Видит образы Всесильного, падая с открытыми глазами»

Глава Пинхас

Колена Биньямина

«Неужели исчезнет имя нашего отца...»

«Все, что связано с субботой, удвоено»

Начало месяца как искупление

Глава Матот

Связь между недельной главой «Матот» и «тремя горькими неделями»

О случае, когда некто поклялся, что не будет с кем-то встречаться, а тот умер

«Возрадуется праведник, видя отмщение»

«Исполнил с радостью и не медлил»

«Это были честные и праведные люди, проявившие самопожертвование»

«После войны с Сихоном и Огом не сказано о кошеровании посуды»

Об окунании посуды

Глава Масэй

«Начал его отец перечислять все переходы»

«Остановились в Ритме - намек на злословие разведчиков»

«Милосердием и истиной будет искуплен грех осквернения

Имени Б-га»

Свиток Эйха — непростой текст, и, хотя даже он, как любые слова Торы, полон надежд на будущее, он описывает тяжелую реальность, с которой трудно смириться. Тем не менее, и это должно быть осознано. И, с позволения рава Хагая, хочу отметить, что его комментарий наполнен личными переживаниями — он не «написан», а «прожит», а потому по-настоящему жив.

Рав Хагай, как всегда, педантично проделал колоссальную работу, собрав главное из множества объяснений, так, что его книга позволяет читателю «увидеть» весь свиток «целиком», не затерявшись в обилии деталей. И, конечно же, автор обращает внимание на важные тонкости, как в самом смысле текста, так и в законах, связанных с Девятым ава.

Следует отметить, что, хотя в начале книги вниманию читателя предложен литературный перевод Свитка Эйха, те стихи, которые комментирует автор, были переведены нами независимо так, как это требовалось, чтобы текст Писания соответствовал комментарию. Ведь, как известно, многие слова Писания можно понимать разными, порой весьма отличными друг от друга способами.

Переводчик заранее просит прощения у читателей за возможные ошибки и недостатки перевода книги и надеется, что этот перевод поможет желающим открыть врата к пониманию Свитка Эйха. И, конечно же — огромная благодарность раву Хагаю и всем, кто так или иначе принял участие в этом проекте.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Свиток Эйха

Перевод комментария рава Лейба Александра Саврасова

Перевод Свитка Эйха Шошаны Бродской

Иерусалим, 5779 (2019) - 187 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Свиток Эйха - Содержание

Свиток Эйха

Введение

Заметки к введениям в мидраш Эйха

Комментарий к Свитку Эйха

Глава 1

Видящий дома Израиля в их поселениях

«В тайниках заплачет душа моя»

Руку свою простер враг

«Да не случится это с вами, все проходящие мимо...» — отсюда мы учим, что «отражение» («кублана») — из Торы

Глава 2

Враги не имели власти над делами рук Давида

Ворота, утонувшие в земле

И дай нам долю в Торе Твоей

Молитва праведников очищает

Глава 3

Благословение «Утешь, Всевышний, Властелин наш, пребыва- ющих в трауре Циона и Иерусалима»

Пусть сидит одиноко и молчит — «...и промолчал Аарон»

Глава 4

Глава 5

Если забуду тебя, Иерусалим

Корень месяцев таммуз и ав; и о смерти раби Акивы

Когда Девятое ава выпадает на субботу

Посты понедельника и четверга, а также десятого ава

«Этот день сделал Всевышний, чтобы радоваться и ликовать!» Для меня, огромная радость издать первую книгу комментариев к «Пяти Мегилот». Праздник Пурима, как и Мегилат Эстер, занимают очень важное место в истории евреев и среди книг ТаНаХа. В Пасхальной Агаде мы говорим: «Не только один восстал на нас, чтобы уничтожить, а Святой, благословен Он, спасает нас от их рук».

Кто, как не наше поколение - детей, чьи родители пережили Катастрофу, знает и чувствует, как в каждом поколении - буквально, нас пытаются уничтожить. Гитлер, потом Сталин и иже с ними. Гитлера и Сталина уже нет - эти злодеи и их приспешники уже почти забыты нами, а народ Израиля жив и существует. Мегилат Эстер рассказывает нам о временах древности - когда поднялся злодей Аман, желая уничтожить и искоренить всех иудеев.

А Всевышний - спас нас от него. Мегилат Эстер и праздник Пурим любимы всеми евреями - исполняющими заповеди и теми, кто пока отдален. Все чувствуют связь с этим праздником. Здесь, в нашем комментарии, мы приводим объяснения и мысли, относящиеся к Мегиле и самому празднику. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый читатель этой книги нашел новое понимание и обрел глубокую связь с этим праздником и с самой вечностью Израиля.

Здесь, место выразить благодарность моему большому и уважаемому другу, Григорию Соломоновичу Гальперину который увидел важность в издании моих книг комментариев к Торе и Пяти Мегилот. Он щедрой рукой поддержал весь этот большой проект. И пусть Всевышний воздаст ему награду, и он увидит только радость от всей его прекрасной семьи. Пусть Всевышний пошлет ему вместе с его верной спутницей Эстер успех и благословение во всех его делах и начинаниях!

Эти книги посвящаются возвышению души его дорогих родителей: отца - Шломо, сына Элиэзера (Шломо Лазаревича), благословенна их память, и матери - г-жи Доры, да почиет она с миром, дочери Шломо (Доры Соломоновны), благословенна его память. Также я хочу поблагодарить рава Лейба Александра Саврасова. Он тщательно перевел эту книгу, стараясь сделать перевод максимально ясным и безошибочным. Он уже известен другими переводами. И последний из них «Уроки Веры» - от великого рава Моше Шапиро, благословенна память праведника - был с большой любовью принят русскоговорящим читателем. Пусть Всевышний воздаст ему награду, пусть он видит только счастье и радость от семьи и продолжает служить Торе в благоденствии и душевном спокойствии!

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Свиток Эстер

Редактор книги и перевод Мегилат Эстер: Гедалия Спинадель

Верстка: Рут Спинадель

Перевел: рав Лейб Саврасов

Иерусалим – 5779 (2019 г.) – 380 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Свиток Эстер - Содержание

Свиток Эстер

Глава 1

Глава 2

Сообщающий от имени сказавшего

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Имена десяти сыновей Амана записаны как песня

Глава 10

Вопросы и аспекты Пурима

Глава «Шкалим»

«Упредил их шекели Его шекелям»

Глава «Помни»

«Что сделал тебе Амалек»

Заповедь стереть Амалека в наше время

Упоминание устами

Пренебрежение заповедью упоминать устами

И сотрется память о нем из воспоминаний

Женщины в заповеди помнить, что сделал Амалек

Комментарии к афтаре главы «Помни»

Пурим

Мазаль, правящий в месяц Адар

Кто, как Всевышний Властелин наш, при любом воззвании к Нему

Чтение ее и есть восхваление

Послала Эстер мудрецам [послание]: установите обо мне для поколений

Послала Эстер мудрецам [послание]: напишите обо мне для поколений

И передохнули четырнадцатого

Скопец обязан участвовать в чтении Мегилы

Деревенские жители упреждают на день собраний

Об установке праздника в честь чуда

«Ведь глаза бедных обращены к чтению Мегилы»

О законах Пурима в шабат

Обязан человек опьянеть в Пурим

Еще об обязанности напиться в Пурим

Что значит «опьянеть до потери осознания»

Встал Раба и зарезал раби Зейру

О радости и пире

Лучше человеку умножать в подарках бедным

Посылка двух мясных блюд

Дни Пурима не будут отменены никогда

Трапеза Пурима ночью

Эстер, дочь Сары и из семени Рахели и Шауля

Мордехай в его поколении, как Авраам в его поколении

Может быть, Ты судишь нечаянное, как намеренное, и вынужденное - как желанное

Аман из Торы, откуда?

Еще об «Амане из Торы - откуда?»

Мордехай из Торы, откуда?

Вместо терновника поднимется кипарис

У освободителя, которого в будущем пошлет им, не будет ни отца, ни матери

Комментарий к молитве «За чудеса»

1.За могущества, и за спасения, и за чудеса

2.А имущество их разграбить

3.Нарушил замыслы его и разрушил мысли его

4.И вернул ему воздаяние его на голову его

Роза Яакова, ликующая и радостная

Благословение «Воющий войны наши»

Не бойся внезапного страха

Бросил пур - это жребий

Намеки в названии месяца Адар

Проклят Аман и благословен Мордехай

Жемчужины Пурима от моего отца и учителя

Кровец на Пурим

Шушан Пурим в Хевроне

На одном дыхании

Посылка угощений

Желанен большинству братьев своих

Уши Амана

Посылки угощений от авторов

Книгу Йоны мы читаем в афтаре молитвы Минха в Йом Кипур, а свиток Когэлет читается в шабат холь а-моэд праздника Суккот.

Почему мы читаем книгу Йоны в Йом Кипур? Потому что она учит нас не бежать от своих обязанностей в этом мире. Книга рассказывает, как пророк Йона получил задание от Всевышнего и захотел бежать от исполнения этого задания. Но Святой Благословенный, Владыка моря и земли, повернул все так, что Йона был возвращен к исполнению изначально возложенного на него. В конце концов то, что исполнилось - это воля Б-га. Всевышний сбросил Йону с удаляющегося корабля, погрузил его в морские пучины и в итоге вернул к цели.

Сделаем из этого вывод на все поколения, для отдельных людей и для коллектива. Всевышний обращается к человеку. Он как бы говорит ему: в конце концов ведь все равно сбудется то, чего хочу Я. Я - причина всех событий. Вопрос только в том, где в этом будет твое место. Будешь ли ты в Моей «команде» в процессе исправления мира, или попытаешься бежать от своей миссии. Если ты будешь со Мной, если исполнишь свою обязанность и задачу, ради которой ты послан в этот мир, - отлично. А если, к сожалению, нет - Я найду возможности вернуть тебя к цели и на тот путь, который тебе уготован.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Книга Йоны - Свиток Когэлет

Перевод Шошаны Бродской

Редактор: рав Овадья Климовский

Иерусалим, 5783 (2023) - 400 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Книга Йоны - Содержание

Вступление к книге Йоны

Глава 1

Пророки, которые пророчествовали другим народам

Кто был Йона бен Амитай, из какого колена, и почему был так назван

«Пришел на празднование 'бейт а-шоэва' и получил пророчество»

Всевышний хотел излечить Невухаднецара

«В пятый день Йона бежал от Б-га»

«Теперь я знаю, что путь передо мной открыт»

Йона из Царфа (Царфата), которого оживил Элиягу

Царство Небес, Храм и династия Давида

Глава 2

Глава 3

Второе пророчество Йоны - о Йероваме бен Йоаше

«Униженный и не униженный, праведник и грешник - кто должен уступить?»

«Не мешковина и пост будут учтены, а раскаяние и добрые дела»

«Теперь идолопоклонники скажут, что я лжепророк»

Глава 4

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Свиток Когэлет - Содержание

Вступление к книге Когэлет

Глава 1

Злодеям не положена награда

Глава 2

Исправление человека и сохранение мира

Должен ли человек заботиться об обеспечении потомков после своей смерти?

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Уважение к живым и к умершим

«То, над чем так трудится тот праведник...»

Благословение скорбящим и посещение скорбящих

«Я оставил свой праздник в Мишкане и пошел в [место] траура по Надаву и Авигу»

Происшествие на обрезании Элиши бен Авуя

Глава 8

«Соблюдающий заповедь не узнает дурного» и «исполняющим заповедь не грозит ущерб»

В отношениях между супругами самые главные факторы - любовь и верность.

Доверившись Создателю в момент исхода из Египта, пойдя за Ним «с закрытыми глазами» через море и пустыню, еврейский народ заслужил эпитет «невеста Всевышнего»: «Вспомнил Я тебе милость юности твоей, любовь [времени] обручения твоего, когда ты шла за Мной в пустыне, в земле незасеянной». А момент дарования Торы называется «свадьбой»: выражение «в день Его свадьбы» из Шир а-ширим (3:11) Раши обясняет так: «В день дарования Торы, когда они (сыны Израиля) провозгласили Его Царем и приняли Его власть». С этого момента и до конца времен еврейский народ, условно говоря, является «супругой» Всевышнего. Этот образ использовали в своих упреках и утешениях все пророки, как это подробно описывает с большим количеством примеров Ибн Эзра в своем предисловии к «Шир аширим».

Наши отношения с Творцом мира взаимны. Так же, как еврейскому народу заповедано любить Б-га и хранить Ему абсолютную верность, не обращаясь ни к каким другим богам, так и Всевышний любит Свой народ и верен ему и завету с ним до конца времен, как бы ни убеждали себя в обратном представители других религий.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Шир А-Ширим - Рут

Перевод Шошаны Бродской

Редактор: рав Овадья Климовский

Иерусалим, 5785 (2025) - 541 с.

Источник жизни - Перевод комментария "Бехагвей ha-села" рава Хаггая Прешела – Шир А-Ширим - Рут - Содержание

Вступление

Глава первая

«Читающий стих из Шир а-ширим...»

«Поцелуй меня "устами своими"» - в гиматрии

Глава вторая

Шхина никогда не отходила от Западной стены

Глава третья

Глава четвертая

Все колчаны богатырские

Глава пятая

Глава шестая

«Матитьягу и его сыновья праведнее всех»

Глава седьмая

Глава восьмая

«Если она - стена, построим на ней серебряный замок»

Пребывание Шхины в Храме благодаря воскурению

О молитве, которая напечатана в молитвенниках для чтения после Шир а-ширим

Оглавление свитка Рут

Чтение свитка Рут в праздник Шавуот

Глава первая

«Благодаря милосердию, которое вы проявили к Моему миру...»

«Горе поколению, которое судило своих судей!»

«Он был скуп с бедняками»

«В начале жатвы омера»

Глава вторая

«Постановили, что нужно приветствовать товарища с Именем Б-га»

Сила творящих милосердие

Глава третья

«В тот день Я подниму падающий шатер Давида»

Глава четвертая