Майдан, потеря Крыма, война, глубокий экономический кризис — кто из украинских бизнесменов в середине 2013 года предполагал такой вариант развития событий? Очевидно, считаные единицы. Конфликт с Украиной, разрыв с Западом, санкции и антисанкции, обвал цен на нефть, экономический кризис — сколько топ-менеджеров в 2013 году в России считали, что эти события могут стать реальностью уже через год? Аналогично, минимальное количество. Между тем на момент написания этих строк такой сценарий стал суровой реальностью. И множество предпринимателей, ранее строивших оптимистичные планы развития своих компаний, внезапно столкнулись с проблемой выживания.

«Кризис за год-два не закончится», «минимум 3–5 лет экономического спада», и даже «развал страны», «полный коллапс» — таких пророчеств сейчас хватает и в России, и в Украине. Увы, есть шансы, что они реализуются. Готов ли ваш бизнес к этому? С большой степенью вероятности, вряд ли. Потому что мало кому хочется верить в столь жестокое будущее. С другой стороны, что если через год тренд развернется на 180 градусов, и начнется бурный экономический рост? «Слишком хорошо, чтобы на это надеяться», — скажете вы. Хотя и такой вариант вполне возможен.

Даже если бы кто-то в 2013 году рассматривал оба вышеописанных варианта — кризис и рост, — каким образом он мог бы выбрать один из них и построить стратегию развития своей компании? Увы, никак. А значит, если мы не можем выбрать правильный сценарий будущего, нам остается лишь одно — быть готовыми ко всем разумным сценариям. Именно для этого и существует сценарное планирование.

Сценарное планирование позволяет признать неопределенность будущего и при этом не терять контроль над стратегией компании. Оно помогает не только «предугадать» возможные варианты развития событий, но и понять, какие действия в настоящем позволят не просто выжить, но и добиться успеха в одном или нескольких из этих сценариев. Эта книга предназначена именно для таких задач.

Она адресована в первую очередь бизнесменам, руководителям, управленцам, а также всем, кто принимает решения в условиях неопределенности. Метод сценарного планирования, изложенный в ней, подтвержден десятками реальных кейсов и адаптирован для практического использования в компаниях любой отрасли. Прочитав её, вы получите не только теоретические знания, но и инструменты, которые сможете применять уже завтра.

Дмитрий Приходько — Проектируй будущее! — Сценарное планирование в бизнесе

Москва: Инфотропик Медиа, 2016. — 156 с.

ISBN 978-5-9998-0235-4

Дмитрий Приходько — Проектируй будущее! — Содержание